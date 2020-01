面對美中印太角力擠壓，台灣的「區域經濟整合」如何布局？

文:李可心 Jasmine Lee(美國紐約大學〔New York University〕國際關係碩士生)

東協峰會(ASEAN Summit)與東亞峰會(East Asia Summit)分別於11月2日與4日於泰國曼谷舉行,會中所談論的「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)是本次峰會的焦點。

RCEP 是由東協發起,並加入中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭及印度的六國區域自由貿易協議。這個耗時7年談判的協議預計於明年簽署,屆時,RCEP將成為僅次WTO的經貿組織,涵蓋47.4%的全球人口,32.2%的全球GDP、29.1%的全球貿易以及32.5%的全球投資。



過去,印度太平洋(Indo-Pacific)地區唯一的跨國機制是「四方會談」(美國、日本、印度、澳洲),然而此平台僅專注於維持海上安全,缺乏經濟整合計畫,RCEP的出現補足了這個缺口。雖然亞太區的經貿協議機制「跨太平洋夥伴全面進步協定」(TPP)也曾是國際最看好的區域性經貿組織,然而自川普宣布美國退出後,大家的目光就轉移到RCEP,這個能將南亞與環太平洋國家繫在一起的經貿協議。

印太的盛世看似大局已定,印度總理莫迪卻在11月4日的東亞峰會上拋出震撼彈,他宣佈,為了保護國內產業,避免遭中國貨物傾銷,印度將退出RCEP。這個決定讓中國順勢成了該協議的唯一霸主,在印太戰略的棋局上推進了一步,目前剩下的15國也不排除會在沒有印度的情況下簽署協議。

中美兩強全面對抗:印太地區的角力

五角大廈今年的戰略報告將印太列為「美國未來最重要的單一地區」,五角大廈官員更直接點名中國是「美國最大且長期的威脅」(It is not an exaggeration to say China is the greatest long-term threat to the U.S. way of life, but China also poses the greatest challenge to the Defense Department, DOD’s policy chief said.)。

不過,以美國近年來的外交策略來看,其政府不僅持續貶低自己在印太的地位,更破壞了與友邦間的情誼。因為自從川普總統上任後,不僅「退群」TPP,川普本人更連續三年缺席東亞峰會。2018年雖派出副總統彭斯(Mike Pence),今年代表團又再度降級,面對如此的態勢,泰國朱拉隆功大學東協中心學術事務主任比蒂•斯里桑蘭(Piti Srisangnam)認為,這意味著美國並不重視東協。

就在美國地位岌岌可危之時,中國藉著地緣與經濟的優勢,不斷在此區擴大影響力,RCEP更給了它展現領導能力的最好機會。在東南亞國家中,唯獨新加坡有足夠的經濟能力推動國家建設,其餘的國家皆需仰賴來自中國的資金,例如曾經表態反中的馬來西亞總理馬哈迪(Mahathir bin Mohamad),就因國內經濟呈現疲軟狀態,而對外表示不排斥中資,泰寮兩國也正接受著中國的資金來建設中泰高鐵。許多人可能會說,中國的經濟已經開始下滑,內部經濟都不穩了,更別說要對外金援,但中國選擇將自己與其它經濟體掛鉤,這不但有助於提升國內人民的信心,還能創造出牽一髮動全身的經濟區塊,進而穩定國內景氣。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

台灣的南向佈局:在RECP與CPTPP之間…

失去美國主導後的TPP,經過日本和澳洲兩國的挽救成為「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP),而這個涵蓋11個成員國的自貿區,即便人口和經濟產值都不及RCEP,卻仍是唯一能在亞太地區與其抗衡的經貿組織。台灣地理環境處在CPTPP和RCEP兩大陣營之間,但對台灣來說,CPTPP和RCEP有著不同的意義。

在政治上,中華民國與大多CPTPP的成員國有著較好的關係和相近的價值理念,因此,加入CPTPP能使台灣在經貿整合外獲得更多的國際支持 ; 不過在經濟層面上,很現實地,RCEP相關國家的貿易總量跟對外投資比例,對台灣來說都遠超過CPTPP。

RCEP、CPTPP比較圖 | 作者製圖,資料來源:外交部

積極申請加入CPTPP和RCEP,對台灣發展經濟整合甚至平衡區域關係是絕對必要的,可惜蔡政府在這方面並未取得太多進展。若由中國大陸主導的RCEP在明年順利簽署,別說要加入RCEP,「新南向政策」恐怕也將受阻。目前,台灣的確暫時成為中美貿易戰的最大受益者,也被美方列入印太戰略要角,但沈浸在眼前喜悅的同時,可別忘了退一步更宏觀地分析國際趨勢,了解中美兩方在印太區域的角力,重新擬定台灣在東南亞與南亞的長遠戰略佈局。

*註1:CPTPP簽約國包括:澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。

*註2:RCEP占台灣貿易總量59%,CPTPP只占24%;在投資方面,RCEP占台灣對外投資的65%,CPTPP只占14%。

