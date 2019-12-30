《恐懼如何被操弄》：對玩具可能造成一丁點風險的暗示，就能引起眾怒回收千百萬產品

文：福瑞迪（Frank Furedi）

動機問題

在一個複雜的後傳統背景裡，動機構成持續不斷的挑戰。在不同時代與脈絡之中，諸如恐懼、希望、貪婪、忠誠及，意識型態等種類廣泛的激勵因素，影響著人們的行為。人們貢獻於社會，是因為認同自己的社群或國族。他們也受到各式各樣的衝動激勵，像是發財的願望、宗教信念，或意識型態歸屬。社會仰賴這些驅動作用以實現自身目標，維持穩定與秩序。

自一九六○年代以來，西方社會受苦於動機缺陷（motivational deficit）已受到廣泛承認。昔日激勵公民的價值：愛國主義、忠誠、宗教、意識型態等等，看似喪失不少重要性。更重要的是，觸及日常行為的價值本身，就是不斷爭論與辯駁的焦點。道德權威欠缺強勢影響力，創造出這樣一種狀況：傳統價值在其中喪失了對年輕世代見解及行為的泰半影響力。

在一九六○年代，這樣的發展被診斷為暫時性問題。但在半世紀後，問題卻仍然持續，建立新一套價值體系以替代喪失權威的舊體系，也幾乎毫無進展。尤其自一九八○年代以來，西方社會發現自己難以產生激勵人們認同社會秩序的價值。問題的嚴重性，由德國社會理論家尤爾根・哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）在一九七三年的論文《正當性危機》（Legitimacy Crisis）裡確認。哈伯瑪斯斷言，正當性問題是以「動機危機」（motivation crisis）為基礎，動機危機則是「社會文化體系」無法提供維持社會秩序所需之價值的後果。

哈伯瑪斯命題的言外之意在於，社會缺乏維持自身權威所需的精神或文化資源。他的分析表明，在歷史上仰賴傳統價值為自身正當化的西方資本主義機制，如今被迫找出新的確認來源。從那時以來，正當性危機愈來愈擴大，各國政府不斷尋求一套「新敘事」或一個「大觀念」。

自一九七○年代至今，動機問題擴及社會生活的一切面向。共產主義、社會主義，及自由主義意識型態的驅動作用，或者對國族的認同與對資本主義效能的信心，全都顯著減弱了。科學的權威也失去一些光澤，投注於科學造福人類潛力的極大希望，如今則與對其未來軌跡的悲觀相持不下。在這樣的文化形勢中，運用人類信念與希望以激勵其忠誠，贏得其奉獻的觀點喪失了不少關注。

恐懼的驅動作用因而自動取得動力及影響力。恐懼作為驅動力的吸引力增強，癥狀之一是恐懼隨時準備好被吸收，進入互相矛盾的運動及倡議敘事之中。在這一脈絡下，恐懼不只是驅動作用而已，還提供了觸及人們生活不同面向的更寬廣視角。

恐懼視角的興起，與道德權威地位衰弱所造成的動機危機密切相關。如同我在別處說過的：「從正面確認轉向對權威的負面概念，是現代性文化史之中最重要的發展之一。」對權威的負面概念並不經由對未來積極向上，且充滿自信的理想傳達，也不倚靠這種理想。它仰賴的反倒是經由訴諸人們脆弱、對生存不安全，及焦慮的感受來加以驅動。這種權威形式，幾乎僅只仰仗保護人們免於危害生命的負面影響。缺少足以構成團結及正當性焦點的正向理想與目標，導致一種基於恐懼的負面權威概念興起。

外表看來，恐懼視角與霍布斯的見解相似，他將人們對死亡的恐懼看作是確立主權統治者權威，及維持社會秩序的基礎。但霍布斯將死亡恐懼採納為一種足以支撐政治權威穩定性的情感，卻與二十一世紀恐懼視角的運作幾乎沒有共通點。這種視角脫離霍布斯念茲在茲的人類生存之重大鬥爭。霍布斯提供一個大局，將死亡恐懼描述成轉化個人願望，為單一統合力量的動機——最終由此形成世俗國家。在二十一世紀，對死亡的警告則觸及生存的細微末節，擁有一種就事論事的庸常性質。它們與國家事務或為政治領袖的權威，提供正當性幾乎毫無關聯。因此，像飲食忠告這般尋常的事物，可以毫不費力地突變為生死攸關的警告，並加上這樣的標題：「重大研究顯示，低脂飲食可能害死你」。

風險作為恐懼對象

告知大眾低脂飲食「可能害死你」的那項研究，實際上並沒有說不吃奶油和乳酪的人就會死。這項發表於《刺絡針》（The Lancet）的研究宣稱：「低脂飲食可能將早逝的風險提高將近百分之二十五。」這段陳述的關鍵詞是「風險」。傳統上，「風險」一詞指的是損壞、傷害、疾病、死亡，或其他與危險有關的不幸事故之或然率。危險通常被理解成，對人們和他們珍視之事物的威脅。而在這個例子裡，威脅人們的風險是低脂飲食。倘若低脂飲食是風險，那麼高脂飲食為何不是？「雖然高脂飲食對減重可能有些好處，但也帶來某些嚴重風險。」一位專家這麼警告。

恐懼視角的成就之一，是它持續地擴充構成危險，因而象徵風險的議題數目。自一九八○年代以來，眾多評論者都對風險爆炸發表過看法。每一種食品、玩具、化妝品或經驗，都從風險管理人的角度受到評估。就連旨在促進人們健康的行為，例如低脂飲食，也被這些詞語描述。人們被提醒運動過度激烈的風險。關於慢跑的風險，以及兒童參與學校體育活動的風險，也提出說法。對風險不斷擴張的執迷，是恐懼文化最引人注目的特徵之一。實際上，風險討論、風險評估與風險管理，經常提供恐懼視角藉以傳達的敘事。僅僅是對於玩具可能造成一丁點風險的暗示，就足以引起眾怒爆發，導致千百萬產品回收。

儘管風險在歷史上被定義為蒙受損失、傷害，或某種不幸事件的或然率，但經由最近這波擴充，它被重新理解成這種厄運的「可能性」。從或然率到可能性的這一意義轉移，導致風險概念化的根本修正。對於控管不確定性、缺乏信心，改變了社會對風險意義的理解。在大半個現代之中，人們將事物概念化成了低風險（good risk）和高風險（bad risk）。在某些事例，冒險被認為是可佩之事；其他情況下則成了一種惡。例如在一九○八年，《西北礦業日報》（Northwest Mining Journal）的一位評論員就反對礦工使用好賭局（good gamble）來指涉低風險，他說：「採礦人應當反抗這些詞語的同義用法，因為賭局一詞無疑只用於指涉壞的風險。」這位作者反對的是將風險等同於賭局一詞。在他看來，如同多數二十世紀初期的評論者看來，風險與賭博無關，而是關乎理性地計算可能後果。由此觀之，風險的意義是中性的，至於它會被看作「好」或「壞」，則取決於或然率計算的結果。

得到或失去某些有價值事物的潛力，是現代風險觀的重心所在。風險本身是個中性範疇。至於它在特定情況下被看作好或壞，則取決於用以查明結果的計算。自一九八○年代以來，在恐懼視角影響之下，這種中性和技術性的風險版本，被一種將它等同於損失或危險的傾向取代。在風險評估中不可或缺的權衡得失，或權衡機會與威脅，也被一種將風險與危險聯結起來，招致恐懼反應的見解給取代。一旦風險取得傳達壞消息的名聲，它就成了必須小心應付的危險。正因如此，風險管理人經常使用一種試圖「最小化風險」或「減輕」它，或完全「避免」它的語言。而在這種語言最不理性的版本中，有些人要求「零風險」：需要完全消滅不確定性的計畫。

風險吸收了恐懼敘事，而它的當代意義與試圖理解不確定事件之可能結果的計畫，並無共通之處。在當前，風險管理人的首要目標之一是「降低風險」。既然風險並非固定數量，而是一個表述或然率計算結果的概念，風險降低（risk reduction）一詞就不合邏輯。即使有可能減輕不理想的結果，風險卻無法被定量減少。對風險減少這一主題的討論明確承認，它的目標是要減輕危險，而非風險。因此，風險減少往往被定義為旨在降低損失頻率或嚴重性的措施：它是「損失控制」的別名。

相關書摘 ▶《恐懼如何被操弄》：人類對安全的欲求，阻礙一切偉大高貴的事業

書籍介紹

本文摘錄自《恐懼如何被操弄：不確定的政治、經濟與社會，為何形成21世紀的恐懼文化》，時報文化出版

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作者：福瑞迪（Frank Furedi）

譯者：蔡耀緯

英國《衛報》《泰晤士報》專題報導

誰在利用恐懼勒索？

誰在從事恐懼行銷？

誰在放任恐懼罷凌？

又是誰在操作恐懼亡國感？

盤古開天以來，人類時時面對恐懼。為了存活，就得隨時察覺威脅。恐懼是人類為了持續生命，而具有的原始本能。但，若是經由恐懼的道德化，人們懼怕的就不單單只是失業、貧困、犯罪、年老不受保護等極其私人與日常的威脅。

這就是本書要討論的議題：全球政治、經濟、社會、族群、宗教等不確定因素，如何滋長人們恐懼心理，形成二十一世紀的恐懼文化。作者試圖解答兩個彼此相關的問題：

一、 恐懼何以在今日社會取得道德上的掌控地位？

二、 我們今天恐懼的方式，相較於過去的恐懼體驗又有何變遷？

為此，作者探討恐懼在歷史的關鍵時刻，解釋這種情緒在當今社會是如何起作用。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航