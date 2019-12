【董恒秀專欄】遊西西里島看見《教父》，希臘神話繼續燃燒著

聽到《教父》這部電影,我腦中浮現的不是馬龍白蘭度(Marlon Brando)飾演的教父形象,而是艾爾帕西諾(Al Pacino)飾演的麥可在西西里島。那樣的曼陀羅清燒仙美地從我們很深的遺忘裡響起。山坡上的羊群、牧羊人、一抹初月掛東空,還有鄉間的石造咖啡屋、黃土碎石路,橄欖樹園與驢子、老舊的教堂正面。這些就是我對西西里島最初也是深植我心的印象。

一部關於紐約黑手黨的電影,配樂卻是有人生的哀傷與抒情。當以小喇叭奏出時,如同黃昏搖曳的夕光灑來,美而淒涼,與火烈粗暴的動作情節正成對比。

作曲者是羅塔(Nino Rota)。這位從11歲就以音樂神童之姿出現在古典樂壇的義大利作曲家,除創作古典樂曲外,也幫超過150部的電影配樂。這樣大量創作的同時,他亦擔任義大利南部城市巴里(Bari)一所音樂中學的校長近30年之久。

雖然很喜歡羅塔創作的《教父》主題曲,但我並不知這位大導演費里尼(Federico Fellini)宣稱是他最佳共事夥伴的作曲家。其實早在我唸國中一年級時,就已被羅塔創作的一首曲子深深觸動。那應該是在一個週日下午,年少的我看著電視上播放《殉情記》(即齊費里尼執導的《羅密歐與茱麗葉》),看著看著,面具舞會上一位歌者唱出烙印我心的一首歌。許多年後我才知它叫〈What Is a Youth〉(青春是何物),演唱者是Glen Weston(他的聲音真美!),作詞者是Eugene Walter。現在我把歌詞翻成中文,作為給年少時的自己一個禮物:

What is a youth? Impetuous fire. 青春是何物?躁烈的焰火。

What is a maid? Ice and desire. 少女是何物?寒冰和欲望。

The world wags on. 世事變動不居。

A rose will bloom 玫瑰會盛開

It then will fade. 繼之凋謝。

So does a youth. 青春如是。

So does the fairest maid. 最美的少女亦復如是。

Comes a time when one sweet smile 甜美的微笑來的正當時候

Has its season for a while 綻放的時光會暫留

Then love's in love with me. 然後愛會愛戀著我。

Some they think only to marry, 有些人只想著結婚,

Others will tease and tarry, 有些人則遊戲人間,

Mine is the very best parry. 我的遁詞最好。

Cupid he rules us all. 邱比特主宰我們。

Caper the cape, but sing me the song, 暢快跳舞吧,但為我歌唱,

Death will come soon to hush us along. 死神很快會來讓我們安靜。

Sweeter than honey and bitter as gall. 比蜂蜜更甜苦如膽汁。

Love is a task and it never will pall. 愛是苦差但永不失味。

Sweeter than honey and bitter as gall 比蜂蜜更甜苦如膽汁

Cupid he rules us all. 邱比特主宰我們。

A rose will bloom 玫瑰會盛開

It then will fade 繼之凋謝。

So does a youth. 青春如是。

So does the fairest maid. 最美的少女亦復如是。