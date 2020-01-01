《解套》：比起為人父的王道形式，「同志父職」更接近傳統的母職

文：茱蒂絲．斯泰西（Judith Stacey）

當代親職的機遇【註】

我研究中的同志把拔故事，好比一張斑斕的百衲被，有幸運的，也有沒那麼幸運的。這些爸爸故事開啟一扇窗，讓我們一窺通往概括而言的親職的當代路徑是如何地無常，我著墨更深的又尤其是通往父職之路。募集研究參與者的時候，我刻意過度抽樣父親，但沒料到命定父母派會多得不成比例，他們的故事有助於我們理解今日戀愛的伴侶關係和親職間的一些複雜關聯。

動機強烈的爸爸絕大多數都惦念著，要將兩種形式的親密關係結合在一起，幾無例外，有些人甚至把親職當成是否跟定此人的核心判準，其中最幸運的幾個，像是艾迪、查爾斯、歐西和哈利，找到所見略同的命定派伴侶。然而，當命定父母遇到取捨關頭，如前所述，孩子會勝過兩人世界，甚至會阻礙之。阿曼多固然心心念念要結合伴侶關係跟親職，也做了諸多嘗試，終究不願為了成人間的親密關係而犧牲後者。另方面，在寥寥可數的幸運兒身上，為人父母的狀態增強了其他命定父母派對他們的好感，於是親職可以是一條通往締結伴侶關係的途徑，像是朱，像是伯納度。

男同志文化喚起批評者腦海裡的反家庭形象：沉溺於性事，凡事只考慮自己。就連一些同志父親，譬如阿曼多，也是這麼想的。儘管如此，研究過程中我幾乎沒遇到幾個堅拒親職派。我研究的男同志，多數既不殷切渴求為人父母，也不會斬釘截鐵地唾棄之。其中大部分都同意，假如遇到心意堅定的伴侶多方遊說或要求，他們大有可能順對方的意思，只是各人抗拒或順從的程度有別，就如同史蒂夫下最後通牒的時候，葛連．米雅的反應。話說回來，要是沒遇到史蒂夫這種程度的施壓，大部分男同志似乎能放棄親職，不至於有深刻的遺憾。

一份研究調查紐約的九十四個男同志為人父母的欲望，指出其中十九個男人聲明想做爸爸，十一人排斥，絕大多數（五十八人）則不置可否。模稜兩可大抵帶出了多數當代男人對於為人父母的看法；這種看法在男人間居主導地位，與他們的性慾望無關。

大多數特徵和偏好均顯示出平均程度的差異，親職欲望也不例外。舉例來說，荷蘭有一份研究，比較預先計畫的女同志雙親家庭和異性戀雙親家庭，發現平均而言，異性戀父親想要有小孩的強度得分最低。女同志生母在這項評比上拿到最高分，其次是社會性的女同志母親，再次是異性戀的母親。從其他諸多社會指標不難看出，女人輕易霸住嚮往親職之弧的命定端，而男人就算把雙手反綁在背後，也會贏得堅拒親職大賽。

Photo Credit: Emily Walker @Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

今日，有愈來愈多單身又對愛情不期不待的女人會「選擇成為父母」，就像馬康生。反過來，不得不說，會仿效阿曼多、達米恩、伯納度，或朱那樣，孤身追求親職的異性戀男人，實在是寥寥可數。當然，男性的生理構造豎起了可觀的障礙，性別間的公平不易實現，不過男同志似乎比異性戀男人顯現出更強的動機，要跨越這道障礙。像艾迪等男同志，將全職在家帶小孩視為天職，這樣的異性戀男人恐怕也比較少見。要說數字的話，分析二○○○年美國人口普查的資料，會發現兩個同志爸爸為首的家庭，還比女同志共親職的媽媽，或是已婚的媽媽與爸爸，雙親之一全日在家的機會稍微多些。還有，離婚後，孩子跟爸爸的牽絆相對薄弱，這方面的資料是堅實的，因而讓人憂心，婚姻振興運動強調這一點，倒是實在話。

會像男同志那樣，感受到為人父母的命定衝動的異性戀男人，一定比較少，理由實在是太多了。別的先不說，男同志本來就是性別異端，就算秉性不是如此，至少定義如此。既然不跟妻子或女友一起生活，他們就比異性戀男人更有必要參與照顧工作，打理居家大小事，而這些活動也比較不會危及他們的陽剛認同。第二，男同志比異性戀男人或任何性取向的女人都更有可能單身。影響所及，是像阿曼多、達米恩和麥可．大衛一樣，容易傾向從親職尋求代償性質的親密關係，這樣的男人在男同志中的佔比更高。棍子的一邊如此，在胡蘿蔔那邊，同志爸爸比大多數異性戀爸爸更容易獲得照顧孩子的首要地位，也就更容易從中獲得回報；同志爸爸也更容易找到支持網絡來接住他們的家人，像是把拔樂酷俱樂部、COLAGE（四海女男同志的孩子），或普羅文斯鎮的家庭週。

對於照顧小孩這件事，男同志也比較沒有事事依循性別腳本的壓力，也不見得要順應女人扶養年幼孩子的生物與文化優勢。也就是說，比起為人父的王道形式，同志父職佔據的地盤更接近傳統的母職。其實，把拔樂酷俱樂部的電郵清單上偶爾爆發的爭論，多半都繞著適切的親職標準打轉（包括營養、睡前儀式、紀律、玩具武器、布質尿布跟拋棄式尿布之優劣，還有電視節目），對我而言實在再熟悉不過，遂戲稱為「媽咪先生戰爭」。不過，二○○二年度的同志驕傲遊行前的那個月，電郵清單上有一場內部衝突，倒是沒那麼司空見慣。衝突的主題圍繞在把拔樂酷俱樂部計畫出一支代表隊伍走遊行，幾個爸爸成員不贊成遊行在性方面的展陳。其他人則爭辯讓他們的孩子暴露於同志的性相，會有什麼利弊得失；亦或遊行恐怕會引來反對同志的潛在抗議者，讓孩子暴露於他們的敵意中，好處與壞處又分別是什麼。

陽剛氣質跟為父之道漸行漸遠，正凸顯當代父職和父親缺席，乃是情境使然。為人父不再是通向陽剛的成人社會地位的必經之路，今日的為父之道日漸取決於男人的戀愛依存關係如何開展。說實話，要不是至少一個成人明確渴求，或像供卵的瑪雅那樣意外懷孕（姑且不論有多意外），任何形式的親職恐怕都無法達成。換句話說，當代的母職也變得愈來愈取決於情境，而這個事實反映在生育率降低的現象上，在通俗文化中也被拿來譏諷。一九七○年代末，有一張挖苦女性主義的賀卡流傳甚廣，卡片上有一個沃荷（Warhol）風格的女性角色慨嘆：「噢，親愛的，我忘記要生小孩了！」

無論如何，女人中的多數仍舊倒向嚮往親職的連續統上的命定端。反觀男人，男人大抵聚集在情境使然的頻段，跟性傾向無關。大多數異性戀男人被異性戀的「情境」帶領著當上父親（而異性戀女人則當上母親），另方面，大多數男同志則被同性戀情境帶領著放棄親職（女同志的情境大概落在其間某處）。讀者要是覺得這番對比看似淺顯，甚至像是套套邏輯，我得說世道並非向來如此。非但不見得向來如此，大部分同志父親都是在身陷衣櫃中的同性戀「情境」之際，當上了別人的父親。

懷著同性情慾欲望的男人，長久以來都感受到沉重的壓力，遂藉著進入婚姻，壓抑蒙受汙名的渴求，或是把婚姻當成託辭，例子不勝枚舉。譬如二○○二年的賣座電影《遠離天堂》（Far from Heaven），講的是一九五○年代一段乍看完美無瑕的婚姻是怎麼瓦解的；還有前不久的兩樁政治性醜聞，涉及前紐澤西州長吉姆．麥克格里弗（Jim McGreevey）和美國參議員賴瑞．克萊格（Larry Craig）。近幾十年，同志爭取社會接納的種種努力，總算有些得來不易的成績，對同性懷有情慾的男人漸漸不需要把婚姻當成障眼法了。

同性戀從不見天日走到光天化日，同志父職因而被凸顯出來，弔詭的是，同樣的變動或許也會減少它發生的機會。以前，男同志為了要扮得像異性戀，會進入異性戀婚姻，成為情境使然的父母；而今在衣櫃之外，還會這樣做的男同志遠比以前少了。按定義來說，公開進入同志父職絕不可能出於偶然，至少需要一個男同志苦心孤詣才辦得到。

這個男同志感受到的為人父母的熱情，彷彿命定，像阿曼多、艾迪、史蒂芬、達米恩，或是哈利，從比較傳統的角度來說，他們為人父母的欲望大概會被歸類成像個母親，而不是父親。同志作者傑西．葛林（Jesse Green）本身也是情境使然的爸爸，他的觀察是：「縱然其間的關聯莫名其妙，可是對大多數異性戀男人而言，一個小孩出生就好像是他們的陽剛氣質掛了保證，生兒子更是錦上添花。對男同志而言，收養一個兒子竟然會有相反的效果？單身父親首先要是個母親，所以從某個角度來說，就沒那麼像男人了。」

我研究的同志爸爸並不覺得照顧孩子有讓他們更不像個男人，或是更像。反之，大多數受訪者都覺得他們可以自在展現多采多姿的性別選項。朱說得好：「跟我認識的大多數異性戀男人比，我覺得我能表現的情緒跨度更寬廣。當母親、父親、花痴男同志、傻皇后，或在談生意時做個強硬的談判者，我都應付裕如。我覺得我不受陳規束縛。」立意進入同志父職，說穿了是在機緣難料、變動不居的世界，尋覓持久的愛與親密關係，不是爭取，也不是拒絕人人認可的陽剛樣態。

當然，尋覓愛與親密關係，不分同志與否，也不分陽剛與否。異性戀的陽剛氣質也一樣，結不結婚，當不當父母，不再左右陽剛氣質。我們知道，以前有傳統的誘因讓人追求當爸爸的身分，但綜上所述，男同志走向計畫親職的路徑，間接凸顯出這些誘因正在衰減。親職就跟婚姻和行房的實踐一樣，已經進入機遇主導的形勢中。本章第一則引言是對我們這支瀕危物種的詼諧觀察，也許說對了一半。假使沒有對性事的「陽剛」渴求，沒有對寶寶的「陰柔」盼望，那麼身為某人父親的事實或許會變得無足輕重，然而男性或女性的親職則不受影響。這種形式的「父親缺席」倒不值得大驚小怪。

註釋：Contingency，指介於「不可能」和「必然」之間的模態。

相關書摘 ▶《解套》：要是我們放任摩梭人的家庭體系消亡，當代世界會損失慘重

書籍介紹

本文摘錄自《解套：愛情、婚姻與家庭價值，西好萊塢到中國西部》，游擊文化出版

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作者：茱蒂絲．斯泰西（Judith Stacey）

譯者：李屹

橫跨三大洲的民族誌描寫，挑戰主流社會對慾望與家庭的成見

多樣化的親密關係與家庭實作，證明「幸福家庭」不是只有一樣貌

「幸福的家庭彼此相似，不幸的家庭各有各的不幸。」《安娜．卡列尼娜》的開場白深植人心。一男一女彼此相愛，用婚戒「套牢」對方，共組家庭孕育下一代，似乎是主流社會對幸福人生的唯一想像。然而，美國社會學家茱蒂絲．斯泰西要透過橫跨三大洲的民族誌描寫，讓讀者明白，托爾斯泰錯了，幸福家庭的樣貌千變萬化，從來都不是一個模子印出來的。

茱蒂絲近身觀察美國洛杉磯的男同志社群，記錄他們自行打造的親密關係及家庭紐帶。這些男同志誠實面對自己的情慾需求，和伴侶協商出適合彼此的生活方式，重新定義「忠誠」與家庭生活。其中還有不少人透過領養或代孕踏上親職之路，獨自或與伴侶、朋友一同撫育孩子，發展出各種創新且運作得當的家庭形式。

接著，茱蒂絲實際走訪南非，勾勒出南非一夫多妻制的現況，以及當地女性面臨的真實處境。她將南非合法的多偶制施行現狀，與美國的「地下多偶制」互作對比，藉此帶領讀者思考：將多偶制入罪，究竟壓迫了誰？又保護了誰？誰將從中得利？誰又會蒙受其害？

最後，茱蒂絲長途跋涉深入中國雲南的瀘沽湖畔村莊，描繪摩梭人流傳千年、別具一格的母系家庭體制。成年的摩梭人通常不嫁娶，也不與情人一同生活或養育孩子，無論男女都留在多代共居的母系家屋，與母系親屬一起生活、勞動並相互照顧。男女間的情愛只講究情投意合，跟居家生活、親職、照護及經濟連帶，徹底區分開來。在這「慾愛」與「成家」徹底「解套」的摩梭社會裡，沒有離婚、再婚、重婚、失婚，也沒有處女情節、騙炮、通姦或私生子，單親、孤兒、獨居老人亦幾不復見。

藉由以上三地的多元家庭實作，茱蒂絲試圖讓讀者理解，「家庭多樣性」從古至今一直都是常態，沒有任何一種家庭形式適合所有人。「正常家庭」這個意識形態本身，只會助長歧視、傷人的信念與政策。民主國家不該獨厚任何一種類型的親密關係或家庭生活，反之，民主國家應設法確保公民能自由進入任何能給人扶持的關係，自由離開所有虐待人的關係。唯有如此，我們才能減少「正常家庭」意識形態所造就的「不幸家庭」。

Photo Credit: 游擊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航