有人中彈、有人墜樓，香港平安夜卻「不平安」？

昨（24）日聖誕平安夜，這個一年一度的大節日，香港今年因抗爭運動持續而過節氣氛減少外，香港人也發起「願平安歸香港：和你暖爆十區商場」活動，因此平安夜仍有不少示威者在各處聚集，防暴警察予以驅散的過程中，雙方再次爆發衝突，更有兩宗墜樓事件，以及示威者、記者中彈，和部分人被拘捕帶回警署，這一連串發生在平安夜的事件，也讓香港聖誕節蒙上一層陰影。

示威者躲避警察追捕墜樓

在元朗yoho商場，防暴警察晚上在商場內制伏多人，期間一名男子推倒警員後迅速奔逃，並試圖跨越商場一樓圍欄逃走墜地後受傷不起，送往醫院時仍然清醒。



根據「科大電台」拍攝的片段，當時在Yoho二樓，一名警察正壓低制服一名身穿黑衣的示威人士，另一名警察要求記者後退時，一名沒有戴口罩的年輕男子迅速跑過，該名警察試徒攔截這名年輕男子，被年輕男子直接撞開，而另一名在旁的警察嘗試再阻止，但男子直奔向前，由二樓墮落地下，當時仍有知覺，但無法站立。

警方說，男子墮地後清醒並被送往醫院，他涉嫌襲警被捕，正調查他是否涉及其他罪行。



《端傳媒》報導，晚上10點左右，警方在社交媒體交代，指晚上近8時接獲報案，指有人闖入商場破壞店鋪，因此進入商場進行拘捕行動；當警員抵達商場二樓截查兩名男子時，一人突然逃跑，逃走期間遇上其他警員，警員嘗試把他截停，但被推跌；該名男子「跨過商場玻璃圍欄、跌落一樓地面」。警方同時表示，已經以涉嫌襲警拘捕該名墜樓男子，同時正調查他是否涉及其他罪行。

與警方搜捕行動有關的墜樓意外還不只一宗，《立場新聞》報導，旺角的衝突到凌晨3時仍未結束，警方闖入一間位於長沙街的小吃店搜查，有義務急救員稱，在警方搜查期間，一名男子從小吃店二樓平台墮下地面受傷，救護員到場送到伊利沙伯醫院，該男子據稱墮下時頭部著地，目前未確定傷勢。現場不少人指罵警員，又質疑警員涉嫌推男子下樓。

多處施放催淚彈驅散集會民眾，有人中槍流血

《中央社》報導，平安夜香港的氣氛卻很不輕鬆，警方下午5時起封閉尖沙咀九龍公園徑南北行線，多輛警車戒備，一批警察手持防暴槍、圓盾展開巡邏。銅鑼灣和蘭桂坊則分階段封路。入夜後警方展開嚴密巡邏，面對網友在多個商場發起集會，警民最終爆發數起衝突。

在嚴密緊張的氣氛下，仍有一批市民響應網路號召，前往香港各區的商場聚集，入夜後九龍尖沙咀彌敦道靠近半島酒店街道、旺角、尖沙咀海港城商場和元朗yoho商場等都有蒙面黑衣人響應聚集。

一名18歲的學生表示，平安夜很多人會出來逛街，這是個很機會去告訴更多人「我們為何而戰」。他補充，「我們為了自由，為了我們的未來而戰」。稍早的朗豪坊現場，大部分人身穿黑衣、戴口罩，部分人抱著孩童參與，在4樓平台集合後，再巡遊商場各樓層，沿途高喊「光復香港、時代革命」。

約莫晚間8時左右，另一批市民在海港城內聚集並喊口號，期間有人向便衣警察丟紙條，雙方爆發衝突。有便衣警員用伸縮警棍制伏多人，有人雙手被扣上索帶，也有女性雙手被反扣。《報導者》報導，大批防暴警察到場增援，拘捕和驅散在商場內的市民，更一度舉起長槍與藍旗警告，有警員以伸縮警棍和胡椒噴霧制伏市民，有民眾倒臥在地上，頭部流血，在場的救護人員治理。

晚上9時許，尖沙咀彌敦道靠近半島酒店一帶，由於警方晚上在中間道及彌敦道交界制伏一名男子，引發大批市民不滿、罵警察。警方帶走這名男子時，有市民尾隨並向警方投擲雜物，警員於是施放催淚彈驅散人群 。後來舉起橙旗，警告會開槍，隨即向人群平射，一名男子懷疑被橡膠子彈射中鼻梁，血流披面，送院搶救。

在旺角朗豪坊一帶，防暴警察曾施放胡椒噴霧驅散黑衣示威者，附近地鐵站需要關閉。此外，約百名市民晚上試圖由港島銅鑼灣步行前往中環蘭桂坊，途中被防暴警察截停搜查，阻止他們前進。

《立場新聞》報導，晚上約11時，旺角港鐵站入口被人縱火。另外有示威者破壞旺角滙豐銀行，打破銀行的玻璃，並噴上「星星之火可以燎原」等塗鴉，之後亦有人在滙豐銀行門外縱火。凌晨有人投擲汽油彈，警員則射催淚彈、胡椒球彈驅散。

滙豐銀行早在11月關閉「星火」戶口，滙豐解釋關閉任何銀行戶口「從來不是一個輕率的決定」，而他們關閉戶口的決定與近日香港的情況「沒有任何關係」，重申是戶口與申報用途不符。

港島一帶相對平靜。但有約100名市民在銅鑼灣參與「和你shop」行動，打算步行到中環蘭桂坊時，在灣仔警總對出的皇后大道東被防暴警包抄截查，之後全部人被警方拘捕帶上警車。其後被帶返灣仔警總，暫未知他們為何被捕。

《報導者》報導，示威群眾於接近12時在市區多處齊聲倒數5、4、3、2、1，「光復香港，時代革命」。香港以不平安的平安夜迎接2019聖誕節。

警方高姿態巡邏，香港聖誕氣氛銳減

香港警務處長鄧炳強晚間被問到警方在尖沙咀高姿態巡邏一事，反過頭來指責民眾稱，影響節日氣氛的是「暴徒」，如果沒有人再破壞，警員也不想在假日執勤，希望能與家人過節。

《端傳媒》報導，24日稍早時，行政長官林鄭月娥在社交平台上播放30秒的短片，表示聖誕節是個普天同慶的日子，祝願香港市民有一個平和、安穩、愉快的聖誕節。



自香港區議會選舉在11月24日迎來非建制力量大勝之後，林鄭月娥曾表示政府會進行反省，但對示威者提出的「五大訴求，缺一不可」未有具體回應。她曾於12月16日到北京述職，獲中國國家主席習近平和總理李克強接見和肯定。

《報導者》報導，過去香港的聖誕是一年裡黃金的購物節，市民們大採購、家人朋友團圓慶祝和享受聖誕大餐，也是中國大陸與外國遊客訪港的高峰期。然而今年的聖誕節，不只因香港持續的抗爭少了許多旅客，商家生意也大受影響。

《中央社》報導，過去在聖誕節的兩天半假期中，許多市民會到商場吃聖誕大餐，順道觀賞燈飾，熱鬧非常。但今年情況有異，不少市民都感受到，今年無論是各大商場或維多利亞海港兩旁的地標大樓，聖誕燈飾大為減少，甚至「黯然無光」。

在九龍塘的又一城商場，每年都會在大堂佈置一棵巨型聖誕樹，吸引市民前往觀賞拍照。但上月11日，這棵高20公尺的聖誕樹遭人縱火，毀於一旦，商場其他部分也被嚴重破壞，至今仍在修復中。今年各大商場的聖誕燈飾也大幅減少，甚至取消佈置，以免遭受又一城類似情況，引來火災，這也令各商場欠缺聖誕氣氛。

《報導者》報導，從6月抗爭以來，已有約7,000人因參與遊行抗議而被拘捕，荔枝角拘押所仍有至少80名運動者被關押，眾多港人在節慶的月份，將聖誕融入抗爭元素，持續集氣與送暖，像是各地接連響應「和你寫」活動，將千張聖誕卡片寄給拘押所裡的手足。

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核稿編輯：Alvin