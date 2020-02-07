【大人學】如何正確有效地幫助朋友：你是為他好，還是自我感覺良好？

文：姚詩豪

最近收到幾封讀者來信，剛好都提到了「想幫朋友解決人生難題」的兩難。

例如，朋友跟家人處不好，為家事爭執不下；或者朋友失戀了很久，一直鬱鬱寡歡；又或是朋友面臨職涯的困境，迷失的人生方向……最後問題就轉到了我這兒啦：「Bryan，我該怎麼幫助這個朋友？」

雖然，從幼兒園課堂中，老師就強調過友情的重要，但是成為大人的我們可能早就發現──助人是美德，但是實際執行起來，可能要比想像中複雜。

舉例來說。有一年我搬家時，請了搬家公司，他們在樓梯間幫忙搬冰箱，這個冰箱些許沉重，一路得往上搬。我在他們前面努力清除樓梯上的障礙物，卻沒有伸手扶冰箱的意思。我老婆就問：「咦，你怎麼不幫忙扶一下？」（無獨有偶，Joe的家裡也曾發生過幾乎一樣的故事）

我的袖手旁觀並非冷血，而是出於判斷。我觀察到這位搬家大哥非常專業熟練，對如何搬運重物上樓有自己的一套，並不需要協助。如果他今天開口：「老闆，你幫我扶一下這邊，我好處理。」那我會馬上幫忙。可是，今天來的是一個專業者，他搬的東西如此沉重，又在樓梯上，必須專注平衡。如果這時候，我不請自來地去扶他一把，萬一破壞了他的平衡反倒更危險。

這點我很清楚，有時候我在家裡幫爸媽搬運花盆之類的重物，我最怕我爸媽貼在我身邊還不時插手去扶，我都會請他們站遠一點：因為東西雖然重，但我已經抓住了重心，能夠完全掌控。要是此時爸媽突然插手，他們提供的助力有限，卻反倒讓我偏離重心，更難完成任務。

在成為成熟大人的路上，幫助家人朋友心意珍貴，但真想讓事情皆大歡喜，我們最好先思考以下幾件事。

一、對方是不是真的需要你幫忙？

幫忙前，一定要先問過自己：你想幫助對方的動機是什麼？人都有惻隱之心，看到旁人過得不好、生活上不了軌道，第一個直覺就是「幫他一把」、「給些建議」。可是這類的直覺處理不好，常常變成友情殺手。

先別急著出手，不妨在夜深人靜時，沉澱一下自己的動機：我們是純粹要讓朋友更好？還是只想「讓自己成為好人」？甚至只想「享受助人的優越感」？我看過許多朋友吵架，就是因為被幫助者覺得自尊被一廂情願的「干預」侵犯了，而助人者更是氣憤，覺得對方「狗咬呂洞賓，不識好人心」。

或許你聽過「家長式領導」，例如許多父母會以「我這是為你好」為名強力要求子女做他們不想做的事，背後的心態只是想展現控制欲。畢竟幫助他人，也是一種權力的展現。所以，每當有人寫信問我類似問題，我第一個就會提醒對方：「你朋友真的有要求你的幫助嗎？」

之前我們的一篇文章〈男人愛說教，女人很感冒〉中提過，異性之間的幫忙也是這樣的：有時候，女生連問題都沒有提出來，男生就開始對女生的人生指手畫腳，不請自來地給予建議，甚至是提出令人不舒服的批評。簡單地講，這樣的幫助跟擅自干涉沒啥區別，造成雙方關係的疏遠。

二、裝睡的人叫不醒

以下是我的建議：先等待對方外顯的求救訊息（比如朋友開口拜託或言語眼神暗示）再出手幫忙。（當然，沒有完整表達能力的小孩、病人、老人並不在我們討論的範圍）

這不是冷漠，也不是自私，只因為：「裝睡的人是叫不醒的。」你怎麼能確定，他真的急著想脫離目前的狀態呢？

記得我在紐約有次看到路上一對情侶吵架，男生氣極敗壞地對女生大吼，感覺好像要動手打女生了，這時一位正義的路人走過去，對那個女生說：「Are you guys okay?」然後女生回答：「We’re fine!」，正義路人就馬上離開。我想這是成熟的做法：先釐清現況，徵得同意，再決定是否插手。

三、先處理心情，再處理事情

面對朋友的難題，如果你手上有個不錯的解方，可是對方並沒有要求你幫忙，或許他還想用自己的方法試試看，或是基於尊嚴說不出口，他心裡可能會想：「你是想展現你的能力？還是你認為我的嘗試一文不值？」在這樣的揣想下，不管你提出再好的方法，都不會被珍惜。

再嚴重一些，如果讓他啟動「自我保護」裝置，耳朵就關起來了，就算再講什麼真正有幫助的建議，他也都聽不進去了。我們都需要先有好的情緒，話才聽得進去。

比方朋友工作不順，房租快付不出來，你感受到他經濟拮据。他沒有要求你幫忙，你就開始對他的人生下指導棋，反倒可能誘發對方得叛逆心：「我就要證明，不用你們的方法，我也可以做得到！」你不說沒事，一說之後，他偏偏要往不對的路子走，等於間接把朋友引入了死胡同。

四、剝奪對方自我探索的機會

人生是個相對複雜的賽局，沒人能保證真的有「萬無一失的建議」。也許今天你在人生之路上走得比朋友順遂，但仍難以保證，我們建議的做法，對他有一樣的效果。

我相信，人生是一個謎團，每個人都該自己走一遭，才能創造屬於自己的故事。我們該尊重每個人，留有摸索的餘裕，說不定在跌跌撞撞之間，他就悟出比你我都更好，更適合他自己的路徑。

那麼，在朋友低潮的時候，不能出手幫忙，我們能做些什麼嗎？我認為「陪伴」會更重要。怎麼說呢？以我來說，我可能會更關注他的近況，必要時，我甚至會「自我推薦」，而不是出手干預。

自我推薦跟直接幫忙不同，我能透過聊天，或是在輕鬆場合時，提一提我手上有什麼資源。可能是實體的資源，可能是我透過經驗分享，可能是我會透過怎樣的方式來處理事情。這些事情，只是「我有一些心得」而已。或者講個故事，內含道理，點到為止，一切的一切，都等他自己來決定。

人心比我們想像得更複雜。尊重像是呼吸，一分鐘都不能少，我們應該先認同對方是個有能力能管理好自己的大人，再來當一個好家人、好朋友，提供「對方需要的」陪伴與支援才是。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航