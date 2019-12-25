目擊者覆述警搜「桔梗」男子墜樓經歷

聖誕節（25日）凌晨兩至三點，警察搜查旺角食店「桔梗」，店員拒納終遭扣押。有男子在二樓平台墜地受傷，由救護車送院。大批市民聚集當地，指責警察妨礙救護車離去，並且是令男子墮樓的元兇。

更多警察抵達增援，有人向警察投擲兩支水樽，警察毫無警告下直接發射催淚彈。持旗警察一度想補舉黑旗，但見催淚彈已射出，沒有舉起便作罷。

警察施放催淚彈一刻。留意持旗警察（右二）尚未舉旗。

除了催淚彈，警察亦多次施放胡椒噴霧驅散聚攏的市民。

目撃者鄭先生說，警察進入「桔梗」搜店後，一白衫男子手挽二樓圍牆，懸掛身體在牆外逃避緝拿，鄭先生因見其雙腿在牆外而留意到他，料想他欲等候警察離開後再爬回二樓。

哪知警察進而驅趕店旁公園民眾，即男子攀緣在外的樓下。地上警察發現其蹤，立即舉起電箇照射他，呼喝「係你喇！落嚟！」男子隨之墜地。筆者和其他市民都見到警察曾在二樓出沒，但沒法見證二樓警察有何舉動。

鄭先生強調自己乃親眼所見，沒因政見作任何增刪，為免被其他市民批評而到僻靜處向筆者覆述經歷。他沒見到警察有何物理上的舉動使致男子墜樓，比如推他。

但鄭先生認為顯而易見，是警察的呼喝致令男子慌張墜下。鄭先生認為警察畢竟有責任，首先必須拉他上樓而非呼喝指嚇。

男子墮樓時的影片：

標題為編輯所擬，原標題為「警察搜店有人墜樓，放催淚彈驅逐聲討市民 目擊者：男生墜樓乃因逃避警察終被發現」

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue