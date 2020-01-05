40根頭髮檢測一萬種疾病？「量子共振檢測」是否有科學證據支持？

讀者陳小姐在2019年11月18日，利用本網站的「與我聯絡」詢問：

林教授您好， 最近我發現身旁許多友人一窩蜂地去做「頭髮檢測」。他們說這項技術是國外醫生背書的，可以檢測是否對常見的哪些食物過敏（麩質過敏等），還可以知道胰臟的代謝情況，進而預測得糖尿病的風險；除此之外，還可以檢測頭髮汞含量…… 我覺得很不可思議，在網路上也找不到相關文件說明其技術原理，還有實驗論文。甚至有文章抨擊不相信頭髮檢測的醫生們根本沒在關注新技術。我本身也對此技術非常懷疑，不知道林教授是否耳聞？謝謝教授。

經過一整天的搜索及反覆驗證，我判定有關「頭髮檢測」的最原始文章，是2003年12月26日發表在《人民網>>環球時報》的〈利用量子檢測方法分析16種健康指標，頭髮絲能查出遺傳病〉，而作者是該報記者李宏偉。5天後，即2004年元旦，這篇文章也出現在香港的蘋果日報，而它的標題是〈利用頭髮檢測健康狀況〉。

這篇文章寫著：

「僅用一小綹頭髮，就能測出一個人的健康狀況──記者日前在北京協和方通量子共振檢測技術中心感受到了量子醫學的神奇。」 「趙翠菊醫生向記者講解並演示了檢測的過程……趙翠菊說，這些數據主要從7個方面對受檢者的健康狀況進行說明，包括腦波、情感、遺傳病、脊椎、經絡及內分泌、營養和危險數據。具體包括血壓、腦、肝、婦科、菌、寄生蟲、細菌、情緒、循環、糖尿病、呼吸、消化、變態反應、病毒等16個項目。」

可是，我卻怎麼找也找不到《北京協和方通量子共振檢測技術中心》，而找到的「趙翠菊」則是「歷下博瑞特口腔診所」的醫師。所以，我實在無法理解這篇文章的真正目的。但是在搜索過程中，我又看到一篇2006年7月25日發表在《青島新聞網》的文章：〈量子醫學是用來治療哪些疾病的？〉。

這篇文章除了把那篇《人民網>>環球時報》的文章夾在中間，還再加碼約10倍的長度（有時繁體，有時簡體），而且更把檢測項目從16種，擴大到全身1萬多種疾病。它還說：「量子共振檢測儀（Quantum Resonance Spectromater簡稱QRS）是由美國、德國和日本幾個科技技術發達國家眾多科學家，歷經數十年開發研製，用於分析人體器官機能、診斷各種疾病的一種全新檢測儀器。」（附註：應當是Spectrometer，而不是Spectromater）

最重要的是，它提供了「遠程診斷」的訊息。它說：「如果您的病況需要保密或距離太遠，您只需剪下一縷頭髮（40根左右）或留下尿液郵寄給《世紀康怡保健中心》」。可是很奇怪，它並沒有提供此保健中心的地址，而網路上也只能查到《康怡保健中心》（在河南省駐馬店市）。

不管怎麼樣，公共醫學圖書館PubMed裡只有一篇有關Quantum Resonance Spectrometer的論文。那是2014年發表的〈Exploratory quantum resonance spectrometer as a discriminator for psychiatric affective disorders〉（探索性量子共振光譜儀可區分精神疾病）。

這篇論文的作者是8位中國大陸人，所以《青島新聞網》那篇文章所說的「由美國、德國和日本幾個科技技術發達國家眾多科學家，歷經數十年開發研制」，顯然是大有問題。

我想，看到這裡，您心裡應當有數，所謂的「量子共振檢測」是怎麼回事了吧？

事實上，台灣也有人在推銷「量子共振檢測」，而且還更先進──不用剪頭髮！請看：

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航