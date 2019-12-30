港劇之王《大時代》，無意間與股市的奇特現象聯繫在一起

文：夏小強

近日中國股市震盪，娛樂圈爆炸新聞接連不斷，不由想起上個世紀九十年代風靡香港的連續劇《大時代》。

《大時代》以香港六十年代到九十年代之金融市場為主線背景，並以兩個家庭兩代之間的恩怨情仇為主幹而開展故事，此劇雲集當年TVB一線藝員，鄭少秋、劉青雲、藍潔瑛、周慧敏、郭藹明、李麗珍、邵仲衡、陶大宇、劉松仁、林保怡、楊羚、吳詠紅、曾江、劉江等，光看看這些演員表，就知道陣容有多強大。

此劇故事曲折，情節交錯，正反兩派界線含糊，巧妙刺激的連場股票大戰，加上一眾演員的精湛演技，引起轟動。此劇被視為香港連續劇發展的一個難以超越的高峰，是被公認為製作優秀的經典香港電視劇，更被譽為「港劇之王」。

令人感到驚奇的是，這部以香港股票交易為背景的電視劇，卻無意間與股市的奇特現象聯繫在一起。《大時代》1992年10月在香港播出，故事講述由鄭少秋飾演的丁蟹在股市的熊市中拋空恆生指數期貨而獲取暴利；恰巧當時香港股市暴跌，恆生指數一個月內暴跌20％，不少股民投資失利。而在接下來二十多年，幾乎每當鄭少秋主演的電視劇播放時，香港股市也會有顯著下跌，於是開始有了「丁蟹效應」一詞，又稱「秋官效應」。鄭少秋的主演的電視劇從此成為投資者的另類股市話題。

有股民更認為，凡有鄭少秋的新節目，甚至有鄭少秋的舊節目重播，皆是股災先兆。當鄭少秋被問到「丁蟹效應」時，他稱多年來都感到莫名其妙，雖然大家拿出數據，但他仍是半信半疑。據不完全統計，鄭少秋的電視劇、節目播出後股市有明顯下挫記錄的達到了32次。

1994年，《笑看風雲》香港首播節目播出後，一個多月內跌幅曾多達1916點。1996年2月，《天地男兒》節目播出後，一個多月內跌幅多達1254點。1997年，《江湖奇俠傳》播出，恆生指數跌破一萬點。1998年的亞洲金融風暴及2000年的科網股泡沫爆破之時，鄭少秋都有電視劇上演。2000年9月，《世紀之戰》香港首播，節目播出後，股市八個交易日內急瀉2469點。2004年3月《血薦軒轅》香港首播，節目播出後，香港恆生指數四個交易日內下跌843點，一個多月內累積跌幅更曾多達1482點。

不由得想起《大時代》其中的一段情節，很是有趣。鄭少秋飾演的反派主角丁蟹的四個兒子由黑道起家成立的公司剛一上市，就被對手在股市上狙擊，面臨破產。丁蟹剛出獄不長時間，但正在走著大運，隨便賭馬就賺了幾百萬。在股票交易大廳裡，這一天股市狂漲，丁家公司被對手全面收購，這時已經快到收市時間，恆生指數一路飆升接近4000點。在束手待斃時，丁蟹對他的四個兒子卻講起了他小時的一段故事：「我小時候和你們奶奶坐船，要上船時，奶奶死死抱著柱子不肯上船，她說上船的那些人的臉都是黑黑的，要知道那時侯船票是很貴的。船都開走很遠了，奶奶還抱著柱子嘴裡說著黑黑的、黑黑的，結果呢，第二天新聞出來，那是佛山號出海翻船了，所有的人都死了！看看現在你們身邊所有的這些人，氣色都很差，臉都是黑黑的，一定有倒楣的事發生，是什麼事呢？那就是股災！」丁蟹說完後，他們把全部的錢都買了股市指數期貨的跌，果然，股市崩盤一路狂跌，幾分鐘之內跌去了500多點。

在社會各種行業中，從事股票和期貨，是屬於「撈偏門」，只是現代人給這些行業冠以「投資」的美名，在過去其實就叫「賭博」，這裡特指中國的股市投機和炒股票，西方股市中從事正常投資不事炒作的投資者不在此說之列。

雖然只是電視劇，但是這個故事確實也印證了「君子不立於危牆之下」的道理，在金融市場特別是投資股票期貨市場，這裡的「危牆」除了股災之類的風險之外，還有由於人性的弱點如貪心、急躁等因素。

中國人自古相信運、命、風水之類的事情，像我們日常生活講話中常掛在嘴邊的「流年」、「大運」等詞都是算命中的專用名詞，不少人都相信走旺運走霉運的說法；經常有這種情況，如果知道有哪個人最近走霉運倒楣了，往往都叫離這個人遠些，以避免沾上霉氣，從生活中和社會上發生的許多事情來看，還真有道理。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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