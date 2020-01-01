抗發炎飲食與發炎反應：為什麼糖吃太多會讓身體發炎？

生酮飲食之後，低醣飲食開始流行了起來。而這個方法其實和「抗發炎飲食」（Anti‐Inflammatory Diet，後文簡稱AID）有那麼一些重疊，都有避免身體發炎的內涵在裡頭。這篇文章倒不是要談怎麼吃，而是要從營養素與身體發炎的關係著手，比如說為什麼碳水化合物吃太多，那些葡萄糖在體內運送代謝的過程最後會出現幫助發炎的結果？

這裡要強調一點，雖然糖吃太多確實會促使發炎，但我並不會因為這樣，就把糖說是「毒」。

抗發炎飲食與發炎反應

小心的選擇天然能抗發炎的食物，並且避免促進發炎的食物是AID計畫的核心，並用以下兩點為原則遵循：

吃完整、植物為主的食物，並富含健康的油脂和植物營養素 維持穩定的血糖反應

不過，什麼是發炎反應呢？它是免疫系統裡眾多的反應之一，是身體用來防禦不受傷害的生理機制。就傳統的角度，發炎反應指的是微血管擴張和白血球浸潤，造成紅、腫、熱、痛；從演化的觀點，發炎反應則一種保護機制。但尷尬的地方是，當有害刺激持續影響身體，或是發炎反應一直無法平息，就會發展成慢性發炎。

和急性發炎反應不同，慢性發炎反應通常沒那麼活躍，但卻會默默的造成傷害。還有一點，一般臨床上用來評估急性發炎的指標，例如C-反應蛋白，可能沒辦法用來評估早期的「低度發炎反應」（low-grade inflammation）。

換句話說，我們很難確切知道自己到底有沒有在慢性發炎，通常是過了很久很久以後，當器官損害增加，開始出現慢性疾病時才會知道。目前我們已經知道糖尿病、冠狀動脈心臟病，以及氣喘等疾病與慢性發炎反應有關係，而AID似乎能在初期之前，就發揮作用。

接下來，就來看看不同的營養素，在體內與發炎反應之間的關係吧！

碳水化合物──為什麼糖吃太多會發炎？

主要影響發炎的飲食因子之一，就是吃精製、高升糖負荷的碳水化合物。白米、白麵條、白土司等，都會被歸類在精製碳水化合物。升糖負荷的定義，是吃下的碳水化合物「量」乘「進入血液的比例」，後者其實就是大家比就熟知的「升糖指數」。常常吃著高升糖負荷的碳水化合物，便可能造成長期高血糖。然後就會經過許多的機制，使得自由基和促進發炎的細胞激素生成增加。

這整個過程的主要原因，無非是身體試圖減少升高的血糖。當胰臟的beta細胞感知較高的血糖濃度，便會釋放出胰島素。胰島素除了能把葡萄糖移出血液循環，也會促使亞麻油酸轉換成花生四烯酸，這種脂肪酸會接著轉換成促進發炎的細胞激素。換句話說，當我們吃著高升糖負荷的飲食，胰島素會促使體內產生更多促進發炎細胞激素的材料，也就是花生四烯酸。

與胰島素作用相對的升糖素，也能減少花生四烯酸的合成。因此這邊的重點就是避免高血糖，進而避免促進花生四烯酸的生成。

脂質──OMEGA-3／OMEGA-6脂肪酸比例和發炎的關係

Omega-3和Omega-6脂肪酸，則是飲食裡另一個影響發炎反應的重要推手。一般認為Omega-3脂肪酸能抗發炎，而Omega-6脂肪酸是促進發炎。然而有些時候Omega-6脂肪酸也有抗發炎的作用，例如月見草油的功效脂肪酸就是Omega-6，但它能走另外一條抗發炎的作用機制。兩種都是人體內必需要的營養素，它們之間的比例很可能決定了發炎的程度。

話雖然是這樣子說，但實際上，我們還不知道確切促使發炎的比例。但一般認為Omega-6脂肪酸的量是Omega-3的10倍以上。事實上，有好幾個研究已經證實，當Omega-6／Omega-3的比值在5以下時，能給各種不同的疾病帶來正面的幫助，例如心血管疾病、類風濕性關節炎、氣喘等等。

亞麻油酸（Linoleic acid，LA）是Omega-6脂肪酸，能在體內轉換成花生四烯酸，接著能再轉換成一些促進發炎反應的細胞激素。飲食中攝取越多花生四烯酸，就越容易增加發炎。相對的，Omega-3脂肪酸則能發揮抗發炎的作用。

前面碳水化合物的部份提到，胰島素的作用是促進亞麻油酸轉換成花生四烯酸的生成。而Omega-3脂肪酸則有兩種方式來對抗花生四烯酸：

直接抑制第一個作用的酵素，從一開始就抑制亞麻油的轉換步驟 Omega-3脂肪酸先在細胞膜上卡好位置，不讓新來的花生四烯酸成為細胞膜的一份子

為什麼細胞膜上沒有花生四烯酸的位置就不會促進發炎呢？細胞要進行發炎或抗發炎反應，就取細胞膜上的EPA（二十碳五烯酸）或花生四烯酸，並以其為材料，做成抗發炎或促進發炎的細胞激素，進行之後一連串的反應。也就是說，如果我們藉由飲食，先讓細胞膜上卡好一定量的Omega-3脂肪酸，就不會有太多的Omega-6了。

為什麼細胞膜上沒有花生四烯酸的位置，就不會促進發炎呢？下圖是Omega-3與Omega-6脂肪酸在促進發炎與抗發炎之間的關係，有興趣的朋友可以仔細研究研究。

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參考文獻

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航