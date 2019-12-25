台中市政府「下重手」廢止中火2機組許可，台電駁「違法」將提行政救濟

台中市長盧秀燕今（25）日宣布，台中火力發電廠生煤使用量經兩次稽查限期改善，第3次複查仍繼續超量用煤，違規情節重大，決定祭出重罰，廢止第2及第3號機組許可證。對於這處分台電批評「違法」，指106年核發的許可証清楚載明生煤使用量是1600萬噸，台中市環保局在今年11月底卻以「誤繕」為由，擅自更改「109年起減煤四成」，將採取行政救濟手段。

（中央社）台中市政府今天召開低碳城市推動委員會，會前盧秀燕先說明，中火違反《台中市管制生煤自治條例》規定的處置，透過公權力強制要求中火減煤的時間已迫在眉睫，依據《空氣污染防制法》規定，及落實《台中市管制生煤自治條例》，市府決定對中火2號機及3號機的操作許可證予以廢止，並自2020年1月1日生效。

盧秀燕表示，「減煤4成、汰舊換新」是市府管制中火不變的原則，為捍衛台中的天空，守護市民的健康，市府一定採取必要手段，廢止中火2部機組許可證，遏止超量使用生煤，也呼籲台電新建燃氣機組，要同步安排對應容量的老舊燃煤機組除役，市府絕不接受中火機組不減反增。

在盧秀燕宣布市府的決定後，台中市新聞局長黃國瑋、環保局長吳志超及法制局長李善植也在記者會中說明，環保局已於12月3日及14日對中火處以新台幣300萬元及600萬元罰鍰，並要求限期改善，但23日第3度進廠稽查，再次查獲中火超量使用生煤，已屬違規情節重大。

吳志超表示，其中中火老舊的2號機與3號機連續3次被查獲違規情事，將依法廢止其固定污染源操作許可證及生煤使用許可證，並自2020年1月1日生效。

至於中火其餘8部機組，市府表示，將依有無違規情形准予展延許可證，有效期限依空污法規定，分別給予2年、4年的展延期限，亦即3次違規都有操作的6、7、10號機組展延至2021年12月31日，其餘5部機組1、4、5、8、9號配合新通過《空污法》規定，給予展延至2024年12月31日，全廠生煤使用量上限都是1104萬公噸，沒有10%容許差值，以要求中火落實減煤。

中火是中部空汙的主要來源嗎？

環境保護署今天表示，雖然台中最大的單一空氣污染廠商是台中火力發電廠，但台中空氣品質改善是整體措施執行的結果，並非僅靠中火減排就能夠達成。如環保署推行鍋爐由燃煤改燃氣，這也有很大程度的改善；交通方面如柴油車汰換、台中港區改用低含硫量的油；台中科學園區內的廠商，在揮發性有機物等都有在降低，是整體措施所造成空氣品質改善的結果。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕表示，中火對空污的影響主要以硫氧化物為主，但在其他的污染物方面，鉛主要來自於熔煉業，如鋼鐵、金屬加工等；而一般民眾容易感受到天空灰濛濛的情況主要來自於TSP與PM2.5，這其實是來自於道路揚塵與車輛排放較多。

台電日前也曾解釋，火力發電並非空污主因，其中電廠僅佔4.5-9.9%

台電：違法廢止，不排除提出損害賠償訴訟

面對中市府裁罰，台電也召開記者會回應。台電新聞稿指出，台中市政府以違反《自治條例》要求的「減煤四成」為由來罰中火，先不論自治條例本身並無罰則，即便以許可証記載的規定事項，想要連結空污法來罰中火，但是106年核發的許可証清楚載明生煤使用量是1600萬噸，台中市環保局在今年11月底卻以「誤繕」為由，擅自更改「109年起減煤四成」，顯然是為了後續開罰之便。



台電指出，中市府不僅違反行政行為「信賴保護」原則，也違反行政程序法對於「誤繕」更正，必須是顯然錯誤且不能影響實質內容的規定，明顯存有適法性的重大爭議。況且，許可證原已清楚載明10%之容許差值，此為《固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》中所明訂。



台電表示，中火今年生煤使用量可望低於1300萬噸，不但是歷年來最少，也比臺中市政府核發許可1600萬噸用煤量，大減超過300萬噸，相較於101年，中火排放量更是減少了近一半，中火對於減煤、減排的努力有目共睹，未來中火環保改善設備陸續完成後，排放量更將持續下降，如此作為換來的卻是一再地違法開罰，深表遺憾。

台電強調，有信心在採取各種行政救濟程序後能夠得到公道，主要是基於台中市政府三次對中火開罰及廢止許可證，已重大違反「行政程序法」、「空污法」、「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」三項法令。也不排除在未來訴訟勝訴後，向中市府提出違法廢止許可證期間的損害賠償。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）則表示，台中市府片面繕改公文、修正減污截止日期、還誤解行政程序法，令人遺憾。

供電會受到影響嗎？

台電表示，雖然他們認為處分違法，但收到處分書後會立刻降載停止運轉，雖不致造成缺電危機，卻會對台電機組調度產生影響。

目前台電對中火機組的調度是「春夏停一部機、秋冬停兩部機」，中市府廢止中火兩部機組許可證，在用電高峰期的夏季，將造成少一部機組運轉，一部機組影響的備轉容量率約在1.5%~1.8%，因此極有可能造成夏季某個期間的備轉容量率從目前10%以上的綠燈（供電充裕），降至10%以下的黃燈（供電吃緊）。

而在空污較嚴重的秋冬季，因與目前台電現行對中火停機規劃的數量相同，不致對於秋冬的供電情勢產生大的影響，但整體調度的彈性與緊急應變的能力會因而限縮。

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核稿編輯：楊士範