骨質疏鬆不容忽視：20％的老人，在髖骨骨折後六個月內死亡

你知道嗎？骨質疏鬆症被世界衛生組織認定是全球第二大重要的流行病。根據內政部資料統計至今（2019）年6月底，我國65歲以上的老年人口已達352萬人，較去年同期增加17萬人，年增幅度連續3年超過5％。聯合國在2017年世界人口觀察報告調查中，預估2050年台灣老年人口將達到800萬人。骨質疏鬆症隨著人口老化日益增加，需多加重視提早防治。

骨質疏鬆不再是老人專利，作息不佳恐加速骨質流失

世界衛生組織定義骨質疏鬆症為一種全身骨骼疾病，特徵包括骨量減少及骨組織的顯微結構變差，造成骨骼脆弱，更容易發生骨折等併發症。

骨質疏鬆分為原發性和繼發性兩種類型，原發性骨質疏鬆症多發生在老年人及停經後的女性；繼發性骨質疏鬆症造成原因則有許多，例如長期服用類固醇等藥物、生活習慣不良、內分泌失調，或是本身有糖尿病的骨折高風險患者。

知名健康管理中心喬聖琳醫師說明，骨質疏鬆症早期較無明顯的症狀，多半在發生骨折危機時，才到醫院求診治療。最終在治療過程中，才發現早已罹患骨質疏鬆症，已經錯過最佳治療期。為了避免情勢不可挽回，喬聖琳醫師建議，平時可定期於「腰椎骨」及「髖骨」兩處檢測骨質程度，這兩處是最易好發骨質疏鬆的位置。透過專業儀器去了解骨質密度數值，以測得的T值（T-score）去評估骨質受損程度，再依照不同程度去提供個別的治療方式。

骨鬆治療三絕招：藥物、飲食、運動

根據衛福部資料顯示，老人髖骨骨折後，約40％無法恢復行走能力，約20％在6個月內死亡，而發生第二次骨折的機率則高達50％。造成如此高的數值，原因在於當患者因骨質疏鬆而深感不適時，會減少下床走動意願，進而造成骨質加速流失，更容易發生骨折的危險。

喬聖琳醫師說明，不可忽視骨質疏鬆造成的併發症，其中最嚴重的是髖骨骨折，此種狀況往往會造成病患髖部嚴重疼痛，導致無法負重和長短腳的情形產生，對患者的日常生活產生極大影響。而病患因行動不良致使長期臥床，則易造成身體反覆感染，進而增加死亡風險。因此，提早預防骨質疏鬆才是根本之道。

喬聖琳醫師補充，目前針對骨質疏鬆症的治療是利用病患的T值程度去設計療程，透過藥物、飲食及運動三管齊下。藥物針對狀況去使用骨質疏鬆注射液，減少骨骼中蝕骨細胞的活性，進一步抑制骨質的流失，提高骨骼密度，降低骨折的風險。飲食方面除了需注意均衡營養之外，建議可透過營養師去做調養控制，補充所需營養，如蛋白質、鈣質及維生素D等。

運動則建議每週運動3～5次、20～40分鐘，並搭配專業的體適能教練規劃合適的負荷體重運動，來刺激細胞生長激素分泌，幫助骨骼的恢復。此外，若能搭配健康紀錄APP，隨時記錄飲食和運動數據，提供健管師利用數據掌握病患狀況對症下藥，就能更有效的減緩骨質的流失。

喬聖琳醫師呼籲，30歲後，骨質會隨著年紀逐漸流失，若出現背部疼痛、彎腰站不直、體重減輕，須儘早就醫診斷。世界骨質疏鬆基金會（IOF）指出，在年輕時期能多增加10％的骨密度，就可以使骨質疏鬆症的發生延緩13年。應提早做好預防，注重均衡營養的飲食習慣、規律運動、不菸不酒不熬夜，提前「存骨本」，才能遠離骨質疏鬆症。

參考資料

本文經健康醫療網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航