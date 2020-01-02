幼兒園強推電子聯絡簿App，不付錢「看不到小孩」，可以這樣嗎？

小孩長大會去上幼兒園，但幼兒園名額僧多粥少，所以費用居高不下，甚至家長為了讓小孩入學，還得徹夜排隊。

不過就算順利就讀，家長也不能馬上放心，新聞報導一家高雄市的幼兒園推行電子聯絡簿App，家長接獲園方通知，試用三個月期滿後，就要開始收電子聯絡簿的費用，並註明「若不願意使用App，將收不到孩子照片、上課狀況、學校資訊，也將不會有紙本聯絡簿」，幼兒園可以這樣嗎？

幼兒園收費有標準嗎？

有些幼兒園會用其他名義多收費用，或任意調漲學費，但其實各縣市有規定幼兒園可收費的項目和用途，以新聞裡幼兒園所在地的高雄市來看，幼兒園可以收的只有三大項，用來支付人事費用的「學費」、用在設施設備的「雜費」、「代辦費」，代辦費包含學生就讀時會產生的費用，例如午餐費、點心費、材料費、或代購制服及畢業紀念照、辦理戶外教學的門票及交通費等等。（《幼兒教育及照顧法》第38條、《高雄市教保服務機構收退費辦法》第3條）

怎麼知道幼兒園的收費標準？

幼兒園和各縣市必須要在招生資訊和網路上公開收退費基準、收費項目和數額、減免收費的規定，註冊通知單及繳費收據也要註記收退費基準。（《幼兒教育及照顧法》第32條、第38條、《高雄市教保服務機構收退費辦法》第9條）

如果對幼兒園收費有疑問或覺得幼兒園沒說清楚，家長可以向各縣市教育局要幼兒園收退費的相關規定及收費金額。（《幼兒教育及照顧法》第31條）

幼兒園可以自己多收費嗎？

幼兒園要照各縣市規定的項目收費，基本上不能再向家長收取其他費用，例如冷氣費已經包含在學雜費裡，不能再多收，過去有幼兒園曾經向家長多收冷氣費，被當地教育局認定違法並開罰。

其實幼兒園的收費項目和用途除了對外公開，還必須要報給縣市教育局知道，如果收費超過各縣市規定或超過報給教育局的項目或數額，幼兒園不只要立刻退費，也會被處罰。（《高雄市教保服務機構收退費辦法》第3條、第4條、第10條、《幼兒教育及照顧法》第49條）

Photo Credit: 中央社

不多繳費就不給知道小孩的狀況合理嗎？

幼兒園發通知，家長如果不繳錢用指定的電子聯絡簿，就不提供小孩在園內的資訊，但其實可能不是每個家長都想用電子聯絡簿，而且幼兒園本來就必須記錄小孩的生活成長及學習、活動的過程，也要把小孩學習的狀況跟家長講，不能因為沒另外付費就影響家長的權利。

因為幼兒園普遍會用聯絡簿來做紀錄，高雄市教育局也認為聯絡簿是園方有義務要提供，所以如果片面決定改用電子聯絡簿，而且沒有提供其他方式，讓家長了解小孩在園內狀況的話，強迫購買就是違法！ （《幼兒教育及照顧法》第12條、第49條、幼兒教保及照顧服務實施準則第18條）

如果幼兒園有其他代辦的費用，應該讓家長自己決定要不要另外加購，幼兒園不能強迫家長一定要買單，另外家長如果覺得幼兒園的作法有問題，可以請幼兒園說明，幼兒園也要視家長的需求來調整。（《高雄市教保服務機構收退費辦法》第3條、《幼兒教育及照顧法》第33條）

當家長不容易，養小孩的開銷不少，尤其公立和私立幼兒園的收費落差很大，為了杜絕幼兒園的收費亂象，教育部在網路上公告了全國公私幼收費項目，家長在挑選幼兒園或收到繳費單時可以參考對照或多詢問，注意學校繳費單收取費用的明細，才不會被坑喔！

延伸閱讀

本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航