韓國瑜要「特偵組」，宋楚瑜反《反滲透法》，蔡英文怎麼回應？

第15任總統、副總統選舉電視政見發表會共4場，其中3場是總統候選人，第一場已於18日舉行，今（25）日是第二場。民進黨總統候選人蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜同台講述政見。韓國瑜批評「蔡英文總統」就是台灣的最大危機，強調要重設特偵組，而宋楚瑜質疑民進黨要通過的《反滲透法》，對此要爭取連任的蔡英文提出了哪些施政成績和政見來反駁？

經濟表現好還壞？蔡英文數據反駁批評

針對韓國瑜首次政見會上批評在民進黨執政下「經濟很差，人民痛苦」，蔡英文今天在首輪拿出許多數據回應，強調自己任內的經濟表現並不差，2016年她剛剛上任時，經濟成長率已經連3季負成長，全年保一都有問題，但是她接手到現在，已有現在連續14季的正成長，台灣也從亞洲四小龍的最後一名到現在是第一名，台灣2019年第3季經濟成長率已達到2.99%，比韓國、新加坡、歐盟、美國、日本都要好。



另外國民黨日前召開記者會批評，30歲以下青年可支配所得比19年前還低，蔡英文則反駁，青年可支配所得最低是在8年前馬英九執政時，她執政這三年半透過減稅、補貼房租等措施，青年的支配所得逐漸增加，實質總薪資的增加幅度更是遠遠超過前一個政府執政8年。



面對韓國瑜之前曾批評，台灣都沒簽署區域貿易協定，在他國都已經取得關稅優惠時，台灣將被世界遺忘。對此蔡英文則回應，台灣是以高科技半導體產品為出口重心，而現在作為世界貿易組織（WTO）的會員之一，也簽署了資訊科技協定（ITA），所以相關的資通訊產品都免關稅，對RCEP國家出口有7成以上免關稅，CPTPP國家有8成以上也是免關稅。

蔡英文也表示，因政治因素一時沒辦法加入區域的經濟整合、簽署FTA，當然是遺憾，但這不是世界末日，全力突圍才是關鍵。在美中貿易的衝突中，台灣的表現與簽了許多FTA的國家相比還更好，可看出台灣經濟的韌性，並指韓國瑜「把台灣和北韓相比，是非常錯誤的類比。」

能源政策大亂鬥，蔡指韓的「2035計畫」需要「核四核五核六」

韓國瑜質疑，原本一度電只要2塊2，為何蔡英文政府積極推動的的「風力發電」一度需要5塊8？這當中是否有勾結，這價格又有哪個家庭可以忍受？蔡英文則回應，韓國瑜曾批評她的能源政策是「用肺發電」，前總統馬英九日前不僅表示要重啟核四，還說民進黨政府蓋風電場要花兩兆，電價會上漲5成，「這是謠言。」

蔡英文表示，政府發展風力發電不是花2兆蓋電廠，是帶動民間上兆投資，到2025年帶動1.2兆國內產值，2萬個就業機會，現在已有第一個風電場蓋好，世界知名大廠也不斷來台，台灣將有機會成為亞洲綠能的領頭羊。綠能的成本會越來越便宜，也不會造成電價大幅上漲，更別說「漲五成」。

蔡英文也表示，照韓陣營提出的「2035計畫」，要到2025年後才衝刺綠能，而核能至少要占比25%。要達到這個目標，不只是要核四，還需核五，甚至核六，台灣得同時有三個全速運轉的核電廠，產生的核廢料將有多少？「在都會區的電廠風險有多大，你要不要問一下新北市民的意見呢？」如果重啟核四，繼續在台灣使用核電，才是「用命發電」。

另外，蔡英文也說，韓國瑜很愛拿火力發電的空污來質疑。不過中火的10部發電機組，全部是國民黨決定要蓋的。她也表示中火燃煤量最大是2014和2015年，一年都在1800萬噸左右。「你的副手跟國政顧問團成員，分別是當時的行政院副院長，經濟部長和環保署長。」政府已經在空污防制上投入很多資源和措施，未來也會持續進行管控。

韓國瑜批民進黨「大貪特貪」，重申特偵組的必要性

韓國瑜今天則再次強調他上次政見會提出的「成立特偵組」政見，指人民痛恨貪官污吏，行政院長蘇貞昌過去家裡曾有新台幣180萬元被偷，現任民進黨立委陳明文在高鐵掉了300萬，結果兩人都不報案，這裡面有太多令人懷疑的地方。他還指控，蔡英文被貪官污吏跟派系包圍，民進黨派系努力幫蔡英文助選，是因為在蔡領導下可以吃香喝辣、大貪特貪，這是真正的危機。

蔡英文隨後反擊，指前檢察總長黃世銘向前總統馬英九報告偵查中的案件，藉此發動對時任立法院長王金平的鬥爭，黃世銘後來被法院判刑1年3個月，才證明了真正會干預司法的是國民黨。檢察總長領導特偵組被當成政爭的工具，這是為什麼特偵組被廢掉，現在說要重新成立特偵組，「讓人無法相信。」

蔡英文也表示，韓國瑜不斷指控蔡政府貪污，但卻沒有舉出實際案例；真要講貪污，大家更記得國民黨官員例如前行政院秘書長林益世、前南投縣長李朝卿、前新北市副市長許志堅，還有前營建署長葉世文等，韓國瑜還有一位政壇大哥引韓進北農當總經理，後來因焚化爐弊案收賄，被判刑8年正在服刑。

韓國瑜回應，蔡英文用舉幾個國民黨貪污的例子，就想代表民進黨清白，這是無法面對問題。成立特偵組是有貪污就查辦，講的是普世價值，蔡總統卻扭曲成政黨之爭，缺乏全面性，拘泥於政黨間的攻防。

宋楚瑜則表示，選舉時有個有趣的名詞叫做「難兄難弟」，國民黨、民進黨就是貪腐、司法不公正的難兄難弟，為難台灣很多無辜的兄弟，而司法公正是民主自由最後一道重要的防線，他絕對會重視。

宋楚瑜也強調，民進黨時常指責國民黨、國民黨反過來罵民進黨，極端總是呼喚出另一個極端，這時候「中道」的力量就被凸顯。蔡英文的責任是團結人民，而不是分化，若因不同意見就貼上「中國同路人」標籤，是否還有精力可解決其他國家問題？另外若韓國瑜只會慷慨激昂高喊「中華民國萬歲」，以牙還牙、充滿情緒，是否能夠解決問題、讓人民放心將權力交給他？大家期待有另一個更好選擇就是宋楚瑜。

《反滲透法》攻防，宋楚瑜批「綠色恐怖」

民進黨立法院黨團預計月底將力拼《反滲透法》三讀，針對此議題，鴻海創辦人郭台銘今天一度表示，若通過將「帶人衝進立法院」，而宋楚瑜也在政見會上提出質疑，指修法沒有經過行政部門跟立法院委員會討論，違反程序正義，台灣在中國大陸有200多萬的台商、宗教旅遊的交流，如果查證不實，會人人自危、影響政府威信。宋楚瑜批評，蔡英文無視於憲政分權跟民族正常運作的規範，這跟美國麥卡錫主義沒兩樣。

蔡英文則回應，對中國全面滲透台灣，社會存在擔憂並希望政府拿出具體作為，必須有法律依據。《反滲透法》草案已在立法院有過討論。這樣的立法很多民主國家也都在做，像澳洲、英國等都有類似立法，台灣比這些國家更直接面對中國的各種威脅跟滲透，但國內卻有人把政府建構民主防護網的機制，視為挑釁或戒嚴，她覺得這是非常負面的。

「如果要反對反滲透法也可以，就請指出這草案中，哪一個滲透行為，是你覺得不需要禁止、不需要處罰的？請具體說明」蔡英文表示，她相信在立法院，只要大家坐下來好好談，立法院是有足夠時間、空間給大家充分討論。

錯過這場，接下來還有哪些政見會？

12/27（五）19:00，總統政見發表會，台視轉播

12/29（日）14:00，總統政見辯論會，公視轉播

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核稿編輯：楊士範