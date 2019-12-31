南非新規禁止人與野生動物互動，業者反應正反兩極

環境資訊中心外電；姜唯 翻譯；林大利 審校

南非旅遊服務協會（South African Tourism Services Association, SATSA）表示將不再允許遊客與任何野生動物幼獸互動、與掠食性動物或大象散步、與掠食性動物互動、以及騎乘野生動物。

SATSA的動物互動委員會在10月31日的產業簡報會議上宣布，不再推薦提供此類活動給國際旅遊業者或觀光客。

發言人Blessing Manale表示，南非國家旅遊局相當歡迎對SATSA的「保護野生動植物和環境資源承諾」。他說，該準則「鼓勵尊重南非自然襲產的觀光活動，勸阻剝削野生動植物的經營方式」，支持現行的國家責任旅遊標準。

全國防止虐待動物協會（NSPCA）也歡迎新規。發言人威爾遜（Megan Wilson）說：「SATSA花時間向全國各地的權益關係人徵詢意見，並選擇了我們認同的立場。」

SATSA的研究成果可用來評估與動物的互動是否符合倫理，並選擇符合倫理的互動方式，其中包含評估的決策樹。入境旅遊運營商Private Safaris表示，SATSA的倫理框架是該產業的重要指引。

私人狩獵公司執行長伊埃爾（Monika Iuel）表示：「長期以來我們一直很困惑，在南非，要怎樣與圈養野生動物互動才符合倫理。」

「現在旅遊業、旅行社、任何其他訂購管道、行銷組織和媒體都必須承擔責任，確保我們灌輸在地和國際觀光客正確觀念，並積極與我們的業務夥伴合作，使不道德動物互動需求減少，最終能停止。」

SATSA的研究簡報主旨是「幫助業者、產品所有者、遊客和一般南非大眾做出更好的選擇」，許多業者都參加了該會議。

野生動物觀光設施業者之一、誇祖魯—納塔爾省的祖魯蘭貓科動物保育計畫業主內爾（Louis & Cecillie Nel）夫妻兩年前重新評估他們的經營方式。

他們與SATSA密切合作，「決定更改整個體制，終止所有互動。結果訪客人數大幅下降，但我們立場不變並繼續前進。」他們希望成為產業的示範，且新的SATSA指南能夠促使更多企業跟進。

其他業主就沒那麼容易接受。約堡獅子公園總經理拉科克（Andre La Cock）表示對SATSA新指南深感失望，「這肯定會對我們的生意產生負面影響」。約堡獅子公園目前是SATSA的成員，一旦新政策實施就必須遵守​​，否則可能會失去協會的認可。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

約堡獅子公園的動物互動活動包括撫摸幼獸、與獵豹和獅子散步等。拉科克說：「這些活動是我們業務的核心，佔營業額的30％以上，少了這些我們會活不下去。」

永續旅遊顧問德瓦爾（Louise de Waal）博士說，不符合SATSA新標準的業主肯定會極力爭取維持現狀。「但是，整個產業一直在尋求與野生動物互動的標準，哪些活動可以哪些不可以。」

反對黨預備內閣旅遊部長弗雷塔斯（Manny De Freitas）說：「人類與野生動物互動是不自然的。在南非，我們需要在野生動物旅遊業中培養出一種符合倫理和自然的方法。我們應該教育遊客，解釋為什麼某些活動不再被接受。」

SATSA希望在其年度大會後於2020年7月底全面實施新準則，若從事以下活動則取消會員資格標準：

動物表演—所有類型的動物，包括大象、掠食動物、靈長類動物和鳥類

觸摸任何野生動物幼獸

觸摸陸域掠食者、鯨豚和其他水域哺乳動物

與掠食動物或大象散步

騎乘動物，包括大象和鴕鳥

此外，該準則也警告旅遊業者和遊客不要去可能涉及任何非法貿易、動物的部位交易、圈養狩獵、繁殖、誤導性廣告或缺乏透明度的旅遊設施。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航