研究發現血清中12種金屬含量，可能與「膽囊癌」風險有關

文：陳敬哲（NOW健康）

膽囊是人體重要消化器官，台灣每年約有千人罹患膽囊癌，但國內幾乎沒有針對膽囊癌的相關研究。陽明大學臨床醫學研究所副教授李美璇，測量血清中常見的金屬，分別發現12種及6種金屬與膽囊癌及膽結石有關。少見針對膽囊癌的分析，也讓這篇研究剛出爐不久，就立刻刊登在研究肝臟疾病的重要期刊《肝臟學》（Hepatology）。

除了年紀、女性、肥胖、基因等常見因素外，日常生活中所暴露到的金屬含量，也會提高罹患癌症的風險。自然環境本來就存在各式各樣的金屬，人體內也需要微量的金屬元素來維持身體機能，不過一旦暴露量太高，就會導致病變甚至罹癌。

圖／陽明大學提供 陽明大學臨床醫學研究所副教授李美璇（左）研究發現，血液中金屬元素濃度與膽囊癌有關。（圖／陽明大學提供）

李美璇和美國國家衛生研究院合作，由美國提供259位膽囊癌病患血清，台灣則利用感應耦合電漿質譜儀法（coupled plasma mass spectrometry）分析這些患者的血清，一共檢測血清中18種金屬含量，發現12種金屬與膽囊癌有顯著相關，分別是砷、鎘、鉻、釩、硫、銅、鐵、鎂、鉬、硒、硼、鋰；而與膽結石有顯著相關的金屬則是砷、鈣、鉬、磷、硼、鋰。

值得注意的是，在這項研究中，血液中的金屬濃度不見得與膽囊癌或膽結石有正相關。上述發現的6種金屬，濃度越高罹患膽結石的風險越低。而鎘，鉻，銅，鉬和釩的濃度提升，則會增加罹患膽囊癌1.80到7.28倍不等的風險。

過去受限於技術限制，只能測量1到2種不同金屬在血液中的濃度，這次研究是一次測量多種重金屬與微量金屬。總結來說，大部分的重金屬都是膽囊癌的危險因子，而多數微量金屬則與膽囊癌呈現負相關。

李美璇表示，膽囊癌症狀並不明顯，治療方式多半也只限於化療與手術，發現罹癌後存活時間通常不到半年。這項研究對膽囊癌的自然病程提供了相關的橫斷面證據，但還需要進行縱向研究來評估金屬暴露和膽囊疾病的時間性，並研究疾病病理。

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