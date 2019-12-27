《蓬萊百味臺灣菜》：雖然北投曾風光一時，但以長遠的眼光來看，仍注定走向失敗

文：黃德興口述｜曾品滄主訪｜陳瑤珍、陳彥仲整理

北投酒家菜

女中陪酒時還需要料理佐酒。當時因為百樂匯生意好，我改良的菜色變化多，有了名聲，很多女中開店都請我過去掌廚，但我分身乏術，只好介紹師傅或請徒弟過去，像是白正爐（阿火師）、阿茂仔、阿農等人，整個北投旅社業的廚師，我的朋友、子弟兵就占了一半。到了我在嘉賓閣當主廚時，因為廚師掌握菜料的採購權，所以我也開始兼作生意、賣東西給這些師傅。那時北投旅社有七十多家，請我交海產貨的就有三十多家。為了讓某些食材暢銷，我又不斷研發各種口味的料理，使北投的酒家菜有更多的變化。

我和人合夥經營食材生意，由我出面，一開始賣草菇，接著兼賣從桃園角板山產的香菇，一包十斤，一次都買個二、三十包，進貨價一包一百八十元，我賣兩百元，一包只賺二十元而已；後來又有好友介紹我賣鰻魚、鱉和宜蘭送來的鯰魚，我還在家裡挖了窟小池子放養牠們；接著兼賣統一和大眾公司的冷凍肉雞，以前統一公司引進國外常使用的冷凍肉雞，但生意不好，因為大家都喜歡吃土雞，肉雞不太流行。

統一公司的業務蕭經理遂來找我商量推廣肉雞。後來我研究肉雞可應用的部分像雞心、雞腰子、雞胗這種內臟做料理，以前這些大家並不要，都送往軍隊作為伙食，我研究後請蕭經理幫我用低價收集，靠我在北投的人面，轉賣生鮮內臟給飯店，並教其他師傅用內臟做熱炒；雞胗一斤二十元、雞心四十元、雞腰子八十元，我都可以用雙倍的價格賣出。

另外，我也請太太住在北港的阿姨幫忙，批售俗稱「粉鳥仔」的鴿子。鴿子在過去是有人專門收集、買賣的，而且得要活體現宰。後來，我請阿姨到北港附近的元長鄉幫忙收購鴿子，請她殺好、冷凍寄給我桃園的批發商朋友，最後再集中寄給我。豬肚也是如此，以前豬隻在高雄的專業屠宰場以機器屠宰，再將肉品外銷日本，剩餘的豬肚無處銷售，我請人用十五元收購，再請北港的阿姨幫忙處理燙熟，處理到好總共二十元，一付二十五元賣給外燴。如果是要交貨給北投店家的，另加抽五％讓師傅們賺，好招攬這些師傅們成為我的股東。不過這些店家也才二、三十間。其實做北投當地的生意算是利潤較低的，我那時不太懂得做生意，只知道賺個本錢而已。

另外，我也做花鱉、鰻魚、花枝丸的生意，像花枝丸就是我開發的，以前如果做蝦丸就要加花枝，口感才會脆心。後來我索性以花枝為主要原料，用以前製作肉羹的經驗，把花枝捶成絨狀，做成丸子入水汆熟，然後交貨給店家做火鍋或「四熱炒」，以前的熱炒料大概有海產類、水雞肚、雞腰子這些比較特殊、比較細的食材。後來我的朋友阿溪仔，用絞肉羹的機器絞打花枝丸，加上一些食品添加劑讓花枝丸炸了可以膨脹不硬塌，便開始交貨給店家，最後發展成企業，現在的花枝丸就是這樣來的。

在嘉賓閣當主廚時，手下師傅只有四個，當「二手」出去送貨時，我就邊顧店邊研究把菜改良成簡單又快速的料理，我腦筋好、動得快，對我來說這是很簡單的事，比如蝦子，一次做個幾十籠，放在蒸籠裡一起蒸，客人一到就能馬上端出去。像現在大家熟知的魷魚螺肉蒜鍋就是個例子，以前台大骨科醫生陳○明和朋友阿華、婦產科的阿輝仔，經常和生意人、朋友到北投嘉賓閣交際宴客，每菜都叫魷魚螺肉蒜湯，我看這菜受到大家歡迎，就加以改良，先將鹹菜、番茄、芹菜、大蒜炒過作鍋底，再加上北韓走私進口的螺肉罐頭、韓國魷魚、豬小排、豬肚，就成了魷魚螺肉蒜鍋，非常受到歡迎，成為嘉賓閣的招牌菜。這些材料我隨時準備著幾十份，只等客人一來，炭火燒紅夾入火鍋，馬上就可以上桌，簡單、快速又好吃。

在百樂匯和嘉賓閣時期是我變化料理的高峰，也因此聲名遠播。在百樂匯時我開發了屬於火鍋類的「番茄排骨肉醬鍋」，這肉醬得用廣達香的肉醬罐頭；另外還有我自創的「白玉瑤柱」。白玉瑤柱其實就是白蘿蔔鑲干貝，把白蘿蔔切塊，中間挖空，鑲入古稱「瑤柱」的干貝，接著放進用土雞仔煉的高湯中一起燉煮，是屬於湯類的料理。

更早些時候，我在海宮工作，當時海宮供應部分西餐，所以我曾看過西餐的「焗」法，這方法類似於「烤」，成為我日後改良料理的方式之一。後來我透過人到天母購入一台兩百二十伏特電壓的美國人家用烤箱，開始利用這工具做出「焗」料理，舉凡魚、鰻、蝦、九孔、雞（鹽焗雞）都可以焗，也創出「元旦焗蝦」這道料理。元旦焗蝦需要先將碗底抹油，依序放入炸好的蔥、斑節蝦、雞肝（日後改鱈魚肝），接著打顆蛋，上頭放廣達香肉醬，最後灑上蔥花、辣椒，進烤箱焗，焗出來非常美味！

在嘉賓閣時，為了幫統一公司研究開發冷凍雞肉料理，也成功創出「鹽焗雞腿」，還將材料批發給新生莊別館學日本料理出身的「雨神師」。鹽焗雞腿的做法是事先將雞腿用豆腐乳、蒜頭、酒等醃料醃過，包上荷葉、外面以甜粿紙捲起，再用粗鹽盛在上頭去焗，出爐後分切上桌，不但好吃成本又低！說起來「焗」這個字我在蓬萊閣時就已經聽過，以前蓬萊閣的人會說「焗蝦」或「烤香魚」，焗是處理蝦子的做法，香魚則是用烤的，兩者製作的材料也不同。

另外我也開發了「五彩」類的料理，例如：五彩官燕、五彩竹笙、五彩魚翅、五彩瑤柱……等等，上頭利用蒸好的蛋白當裝飾，底下鋪瑤柱、木耳、竹笙一類既軟質又不貴的食材，上桌時讓人感覺美觀大方。「五彩」的概念來自於以前蓬萊閣的「芙蓉」，和一般台灣料理常見的「蛋酥」相比要高級許多。芙蓉指的就是把攪打之後的蛋白蒸熟，利用竹篾慢慢雕出形狀，要端上桌時再倒入湯碗裡，蛋白會在湯面上浮起，所以稱為芙蓉。浮在湯面上的芙蓉可以任意「拾」（khioh）出花樣來，像：荷花、鳥、山水等，其上再加上竹笙、香菇、火腿等裝飾；菜名有什麼，花樣就拾什麼，可說是一道讓客人欣賞的藝術菜。後來，我將全蛋攪打後倒入盆中，中間放上一只碗，蒸好以後，用骨髓一類的軟質食材填入，另外用勾芡或湯的方式呈現，又成了另一道特殊佳餚。

類似這種蒸的、湯類、焗類料理，我在百樂匯、嘉賓閣做得非常多，可說一改過去蓬萊閣那些貴又死板的料理，創造出酒家菜，讓料理成本降低又能大眾化。這些改良的創意，有時來自我童年的經驗，例如：白玉瑤柱，就是從我母親的料理衍生的；或是以前鄉下常見的番茄嬰仔、菜頭嬰仔這些食材，當我到來來飯店做滿漢全席的時候就派上用場。過去，台灣料理因為許多因素而不受重視，內在因素方面，例如：老師傅出國謀生，造成許多古早料理逐漸失傳；受食客喜歡邊喝酒、划拳的用餐習慣連累，使得餐桌上的台灣料理也被認為粗俗；還有各種衛生問題……等等。

外在方面，光復之後官方大多數是外省人，各省官員習慣各省的口味，本省人當官的少，在官商用餐的場合，自然沒有台灣菜的空間。其實直到我後來成立「康熙苑」時，還不敢對外稱是「台灣料理」，原因很簡單，因為許多客人根本不懂所謂的台灣料理了，聽到台灣料理四個字只覺得不入流。所以我不斷的研究、改良。包含現在大家看到的《蓬萊閣菜譜》，裡面記載了閩、川、粵三種料理，我們什麼都學，我仔細、認真的看，到我成為師傅時就開始不斷改良、創新菜色，直到闖出名號，我才能大聲地說「我做的就是『台灣料理』！」

在北投生意做得廣，生活上不免出現問題，因為我做人勤快，那些股東女中們有什麼問題，我便幫忙解決。其中有位百樂匯的女中，是我好友的妹妹，過去她因為家境困苦，只得下海在某特殊場所工作，雖然後來從良，和在情報局工作的丈夫相識結婚，卻也因那段時間的工作而染病，導致後來在百樂匯工作時，常常突然昏倒，我因此經常騎機車幫忙送她到醫院去。外面有些人不了解這些隱情，向我太太咬耳朵，說我和女中們出入頻繁。太太一怒之下，帶著孩子來找我，把孩子丟到嘉賓閣，我也在氣頭上，打算離開台灣到日本尋求發展。

當時我正好要到日本洽公，手續辦了兩回，正準備出發。後來實在捨不得孩子沒去成，我仔細想想，太太也是跟著我這樣辛苦過來的，所以好好跟她解釋一番，把事情解決。後來這位女中成為我們的鄰居，我搬家時她先生還開車幫我載家具，而我太太無聊時也經常到她們家打麻將。有人問我「在北投生意做得不錯，有錢又有名聲，身邊都是女中，難道不會受誘惑嗎？」那是不可能的事！坦白講，我太太雖不是絕世美人，但也算長得漂亮，我們都是一路辛苦出身的孩子，我是很珍惜我的家庭。

雖然我一路得到許多朋友的幫助，給了我許多機會，但也曾一時糊塗，賭博把錢幾乎輸光，後來又靠著主廚兼做生意，存了些錢買下現在的房子。這房子是萬得仔的大哥蓋的，我們倆交情很好常互相幫忙，當初我只花了五千元就訂下這間房，回家和太太說這件事她還不敢相信。我那時原本想在市區買間十五萬的店面做生意，後來這間只要二十八萬，當時這裡的房價已是一間三十多萬的行情，所以我趕緊下訂，過不久還漲到一間四十多萬呢！我們這區房子被大家戲稱「京都新村」，因為許多住戶都是以前北投京都的女中。京都是百樂匯蘭蔻的哥哥開的。

主廚新居師是我在蓬萊閣的師兄弟，早我幾個月進蓬萊閣的前輩，年紀稍長我幾歲，我們都是在光復後才進蓬萊閣的，當時蓬萊閣裡的學徒有十幾人，年紀較長的前輩們會教我們這些新進後輩基本功和手藝菜，從揀燕窩、殺雞到剝蝦殼、做金錢蝦……等等，等到又有新進的學徒，就輪到我們這些前輩去教新進學徒功夫。蓬萊閣歇業後，新居師回到台中梧棲賣雞，離開廚界，我則繼續在廚界努力，累積許多豐富經驗。

後來我在百樂匯時，不但經常指點重返廚界的新居師做菜，還幫他介紹在北投京都的新工作。老闆看在新居師和我是同門，便一口氣答應聘他。居師在京都和葉桑合作，歷經京都、新生莊、美華閣，他和葉桑、鄭仔三人一起走出自己的經營風格……後來，自葉桑過世後，新居師也就此退隱。

雖然北投曾風光一時，但以長遠的眼光來看，仍注定走向失敗。一方面是政府多次宣告廢娼的政策，經營者一向知道風聲，因此不願花錢修繕租來的店面，讓店面變得又黑又髒，許多國外的觀光客裹足不前，而廢娼少了女人，自然也做不成尋芳客的生意。另一方面則是隨著台灣經濟的發展，台北市內各個大飯店相繼成立，娛樂觀光事業也逐漸多元化，北投酒家的吸引力逐漸降低。一九八○年恰好來來飯店準備開幕，我想，在大飯店工作比較有發展性，於是離開嘉賓閣，應邀到來來飯店擔任主廚，告別我在酒家的廚師生涯。

書籍介紹

本文摘錄自《蓬萊百味臺灣菜：黃德興師傅的料理人生》，玉山社出版

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作者：黃德興口述｜曾品滄主訪｜陳瑤珍、陳彥仲整理

從台菜宗師黃德興的經歷，認識美味的台灣史

料理過高級宴席、酒家菜、小吃，近年來更指導後進廚師再現傳統台灣菜，他的從業經歷就是一段美味的台灣史。

他是「德興師」，1936年出生於北投，12歲進入大稻埕名店蓬萊閣後，開始了他的料理人生。從小學徒到五星級飯店主廚，他曾經在東雲閣、北投酒家、來來飯店、台中晶華酒店、康熙苑等餐廳任職，既見證1960-1970年代北投的繁華；之後更經歷了台菜把庶民小吃轉為國宴料理的過程。

佛跳牆、紅蟳米糕、掛爐燒雞、筍乾封肉……德興師不僅擁有精湛的烹調技藝，也看遍了台灣料理在各個時代的變遷風貌。

他自創「中菜西吃」的用餐規則，把擔仔麵攤帶進五星級飯店的餐廳，讓台灣料理的內涵越發豐富。而他的努力學習、自我惕勵，也讓他成為引領潮流、創新台菜的重要人物，以及傳授台菜精髓的名師。

本書根據中央研究院台灣史研究所副研究員兼副所長曾品滄對黃德興的訪談而成。除了講述德興師的生平，也記錄了他對台灣料理的記憶和思考，是認識台灣生活史不可缺少的重要參考。

本書特色

中央研究院台灣史研究所副研究員兼副所長曾品滄，口述訪談現年83歲的「德興師」，呈現他的掌杓歲月，以理解台灣料理的演進，細數背後的故事。

三杯雞、香酥鴨、豆酥白鯧、芋棗、乾煎豬肝、金錢蝦餅……隨書附有34道台灣料理食譜，掌握台菜界傳承數十年的美味秘訣。

吃一口台灣菜、讀一頁台灣史；從德興師的料理人生，回味被歲月掩蓋的台灣記憶。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航