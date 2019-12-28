《理解孩子心，教養就容易》：父母有求必應，等於讓孩子沒有「希望」

文：凱信教養研究連線

在這個消費年代中，無數大量曝光的廣告，企圖主導我們的人生，挑起消費者的潛在需求，感覺非得「買OO，才能彰顯自己的品味與獨特價值」。社會觀察家發現，某種程度上，人們變成在滾輪上拼命跑著的白老鼠，拼命賺錢的同時，也拼命花錢，買回「我很棒」的意象。

教養小故事 明明的爸媽共同經營一間代理公司，生意很好，為了搶訂單，爸媽常常要超時工作，甚至假日也都要出差，所以明明的生活由菲傭照顧、學業由學校老師和安親班老師合作，連假期時都有專門的營隊可以收容明明。當明明希望爸媽多陪自己一下時，爸媽總說：「等我們有空的時候再陪你玩，你不是想買最新的電動嗎？這些錢給你去買吧！」

動搖教養根基的消費觀

這樣的心態，也影響爸媽親子教養的態度。

日本心理、社會文化大師河合隼雄在報導中提到：「曾有父母問我：『有沒有設施可以把我的孩子變好？不管多少錢都無所謂。』」這種「只要買得到好結果，不管多少錢都無所謂」的消費者心態，讓忙碌的爸爸媽媽選擇將教養孩子的工作「外包」，認為「越貴的學費就越能證明我對孩子的愛」，所以再貴都值得。

當爸媽將教養工作都外包的同時，為了彌補不能好好陪孩子的內疚感，往往也選擇用物質來補償孩子，「雖然我人不在你身邊，但是買你想要的玩具陪你，也是一樣吧！」選擇將孩子對爸媽的愛與需求，「代換」成物質的補償。

美國一項研究詢問8～18歲的孩子：「什麼事物會讓你快樂？」12、13歲孩子心中的前二名是「金錢」和「名牌服飾」。學者認為這樣的孩子是缺乏自信，將擁有許多高檔商品當作是自己的快樂來源。當這樣錯誤的價值觀，在孩子心中根深蒂固；當一個人的快樂，不是來自於人際互動的愛與被愛，而是建立在「物質」上，將來為了一個名牌包包，孩子願意付出的將是什麼樣的代價呢？

一名在知名大學擔任行政工作的資深助教，也觀察到學校生態的改變，越來越多大學生抱著消費者心態進入校園中，認為學校的一切行政，應該配合「我的需求」，凡是讓自己不方便的行政流程，比方說選修限制、補考流程⋯⋯都是「不尊重我的權益」，全然忘了求學的目的何在，在這種心態下畢業的孩子，從學校裡到底能學到多少東西呢？

有求必應，讓孩子沒有「希望」

或許，從物質生活享受來看，這一代的孩子真的可說是「最幸福的一代」，由於經濟條件的提升，加上家庭中孩子越來越少，獨生子女的比例越來越高，孩子擁有的資源可說是越來越多。

有求必應的孩子，並不真的比較幸福。出版童書、寫過多本親子教養書籍的大穎文化總編輯，更是BLOG上出名的荳芽和蝴蝶的媽媽也在文章中提到：「對一個孩子最殘酷的事，就是讓他有求必應。」

當孩子要什麼就能得到什麼的時候，孩子的人生反而變得「無聊」、「沒動力」，要什麼東西，開口就能得到，孩子也就沒有機會體會「靠自己努力，費盡千辛萬苦後，獲得想要的東西」那種甜美無比的成就感。

心理專家形容，這些在「願望盡頭」的孩子，反而像希臘神話故事中，那些百無聊賴、總是唆使別人發起戰爭的神祇們：「正因為他們要什麼有什麼，有任何願望可以馬上實現，就變得不再有希望。希望，是建立在有未實現的理想、有需要花費力氣才能滿足的需要上。由於不需要希望而失去希望，神也會變得煩躁。」

幸福重要？還是財富重要？

你猜河合隼雄怎麼回答「有沒有設施可以把我的孩子變好？」的問題？他的回答是：「有，而且不要錢，就是你的家，不花錢，但費心。」孩子想要的很簡單，就是愛自己、願意陪伴自己的爸媽，不要想用物質來取代自己的缺席。

雖然生活和工作的壓力真的很大，但爸媽應該想清楚生命中的優先順序，是孩子的未來和幸福重要？還是擁有想買什麼就買什麼的財富重要？做對選擇，盡力在能陪伴孩子的時間中，好好陪他，滿足他被愛與愛人的需求，也讓孩子了解「雖然爸媽很愛你，但不代表你想買什麼東西，我都有義務要買給你。」試著用孩子能理解的語言，讓孩子了解簡單的家庭收支概念，不要讓孩子的物質欲望無限擴張。

國內外的研究報告都顯示：長期習慣父母經常「有求必應」的孩子，有較高比例容易養成以「自我」為中心的人格特質，讓孩子造成「世界繞著我轉」的錯覺，認為別人理所當然要對他好，而不懂得「對別人好」，錯失「對別人付出的滿足」體驗。

有限度地回應孩子的需求，讓孩子理解真實的世界中，不是他想要什麼都能得到。豐富孩子的生活體驗，讓孩子了解許多快樂是建立在人與人的互動與自我實現上，而不是只有買東西，才會帶來快樂。

還給孩子「付出而後得到」的幸福體驗

一位媽媽形容「當孩子在賣場中用『可憐兮兮』的小狗眼神看著我，我就會心軟鬆口」，對愛孩子的爸媽來說，滿足孩子的需求，同時也滿足「爸媽給予的樂趣」，真的很難拒絕孩子的要求；但是，爸媽要提醒自己，有求必應的同時，孩子也失去自己爭取的樂趣，失去學習生活、靠自己努力來獲取幸福的體驗。

「有時候要讓孩子等待，而不是他想要的東西都要給他。」曾任信誼基金會實驗托兒所所長的陳澤佩老師，有一個不錯的辦法可以提供給大家。她和孩子約定好，每年生日時可以選一個想要的玩具，平時，孩子逛玩具店時，每次想買的東西都不一樣，她就會給孩子一個小本子，把自己想要的東西記下來，等到生日時再看看清單上的玩具有哪些。如果除了生日禮物以外，還有其他想買的東西，陳澤佩老師就不會買給孩子，而要求孩子用自己存的零用錢來買，最近，她的孩子已經成功存到買最愛玩具的巨款了！

最近由於信用卡債的問題，許多爸媽開始關注孩子的金錢與預算教育，這些其實都需要從小練習，讓孩子擁有自己的零用錢，學著分配、規劃、掌控自己的積蓄，就是最有效的方法。

書籍介紹

《理解孩子心，教養就容易》，凱信企管出版

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作者：凱信教養研究連線

提供三階段教養技巧，終結「教養恐慌症」

階段一.發覺：用心觀察孩子平時的言行，提早發現其令人在意的言行舉止。

階段二.理解：集結第一線教育界人士同時也是父母身分的過來人經驗，帶領父母如何有耐性地和孩子良性溝通，解讀並理解孩子行為背後所透露出的警訊。

階段三.應對：輔以30則教養實例，利用醫界以及教養專業學理分析，給予最有效、孩子不反感的教養應對方式。

協助審視、解決影響孩子發展的重要六大面向問題

你知道沒有主見、受挫力較弱的孩子，同時也是生活力較差的孩子嗎？

原來愛打人、罵人的孩子，是因為缺乏安全感？

怕東怕西、缺乏勇氣的孩子，原來是自信心不夠？

不愛讀書、唸書總是容易分心的孩子，竟是學習力不強的關係嗎？

總宅在家、沉迷3C的孩子，真的創造力比較薄弱？

討厭上學、性格怯生生的孩子，人際關係真的有問題嗎？

幫助父母從生活裡的蛛絲馬跡，了解孩子在安全感、生活力、自信心、學習力、創造力、人際關係等六大面向上的自主能力，適時地幫助孩子發現問題，進而介入協助孩子解決問題。

Photo Credit：凱信企管

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航