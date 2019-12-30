《凡人創業：不靠爸成功賺滿人生幾桶金》：凡人創業的重點之一，就是不要相信自己

文：小原聖譽

為了降低失敗風險而束縛自己

凡人若要創業，就必須盡可能降低失敗的機率。這是支撐凡人創業的基本觀念。比起設法提高成功機率，集結不會失敗的要素更容易生存下去。

不想失敗自然就會變得膽小，因此要靠蒐集資訊來彌補這個缺陷，這點很重要。只要獲得資訊就能看見市場需求，掌握自己可承受的風險範圍。

想要獲得成功，最好等你累積了經驗後再去挑戰。如果你認為自己是凡人，就該建立降低失敗機率的機制。

舉例來說，就算對方沒主動要求，每個星期我都會在固定的時間跟股東開會，向他們報告經營情況。因為我做事只有三分鐘熱度，如果每個月才報告一次，自己就有可能混水摸魚、敷衍了事。為了消除這個風險，我才會頻繁地請他們撥空監督自己。

連我自己都覺得這是凡人才有的保守想法，不過一週報告一次的話，至少不會興起「想要偷懶」的念頭。

各位或許會覺得無聊，但這是幫助自己建立不失敗機制的重要方法。雖然向股東報告，自己會很緊張、冷靜不下來，但既然這是能盡量避免失敗的方法，當然還是採用對自己會比較好。即便是這類細枝末節的小事，也會慢慢出現令人意外的效果。

凡人創業的重點之一，就是不要相信自己，靠機制來解決問題。

如果你覺得自己是凡人，不妨積極樂觀地認為自己有「無知之知」，並建立約束自己的機制。

舉例來說，我為了學習而買下許多書，可是幾乎都沒拿起來看過。因為我是買完就心滿意足的類型，雖然在「非買不可」的強迫觀念驅使下購買書籍，但之後完全不會採取行動。

假如你是這種個性的人，對於「無論再怎麼辛苦都絕對非達成不可」的事，應該建立讓自己不得不達成它的機制。

建立樂於「勤奮耕耘」的機制

例如，我在Introm任職時曾發布Android的相關資訊，這就是其中一種機制。每天自行蒐集有關Android的新聞資訊，整理之後再發布出去，是一項有心想做的話任何人都辦得到的簡單作業。

此外，我也在自己的Facebook上勤奮不懈地分享這些報導。這麼做並不是想要朋友幫我按讚，而是利用他人的目光強迫自己每天發文。因為我是個意志力薄弱的凡人，要持之以恆就必須強迫自己才行。

不過，就算建立了不得不做的機制，能夠持之以恆的人卻不多。在特定產業持續發布訊息的人更是少之又少，因此這樣的人自然能成為專業人士。原本發布資訊是一種具強制力的機制，但成為專業人士之後，你就會樂在其中。這是因為，發布資訊能討他人歡心。

當你實際感覺到「對方很開心」後，用不著別人監督你也會去做那件事，你的身體會分泌腎上腺素，讓你工作起來更加快樂。就像跑馬拉松時，剛開始的五公里、十公里跑得很痛苦，但只要跨越這道關卡就會產生「跑者的愉悅感」，心情變得舒服暢快。

於是，你就不會覺得「勤奮不懈」是痛苦的。

做生意也是一樣的道理，每天勤奮耕耘的人能得到信用。有了信用後就會比較容易接到訂單，只要交易次數增加就有機會跟該領域的大公司進行業務合作，之後要籌措資金也不難。信用正是一切的基礎，沒有信用的話工作就不會一直找上門。

找出可以發揮自身能力的領域

一般人常說「當老闆的不可缺少願景」。像軟銀（SoftBank）創辦人孫正義、gumi董事長國光宏尚這類經常出現在媒體上的大老闆，他們暢談願景的模樣真是帥氣。

不過我認為，只有在組織壯大，或是第二次以後的創業，願景才會真正發揮作用。目前在媒體上造成話題的大老闆，應該也不是一開始就有著遠大的願景。第一次創業時，因為身上沒錢，比起談論願景，更應該先專心把球棒握短一點擊出安打，讓自己能夠上壘。

例如Mercari的創辦者，就是由第二次創業的人士集結而成的全明星團體。他們的目標並非不上不下的二壘安打，而是把球棒握長一點，大喊一聲「Go！Bold！」（Mercari的口號）然後奮力揮棒，擊出全壘打。因為他們是一群有創業經驗的專家才辦得到這種事，門外漢要是第一次創業就奮力揮棒的話，鐵定一下子就三振出局，比賽結束。沒有經營經驗、尚不成熟的凡人，第一次創業就奮力揮棒是很魯莽的行為。

有句話說：「新創是一條J曲線。」意思是「創業初期虧損擴大也是沒辦法的事，公司反而應該利用擴大的虧損，換取未來的成長」。我認為這種說法很不負責任，甚至懷疑這是部分經營者或創業家的開脫之詞。

公司一旦資金周轉不靈，比賽就結束了，還會給許多員工、廠商、家人添麻煩。資金一定要能正常周轉才行。

因此，我們沒必要談論夢想，也完全沒必要拿自己跟出現在媒體上的創業家前輩做比較。這麼做是在浪費時間。想一想自己能在這個市場裡發揮多少能力，才是最重要的。首先該做的事，就是有策略地找出容易發揮自身價值的地方。我不喜歡打電動，卻選擇了跟電玩有關的工作。這是因為，我為了避免失敗，而尋找能夠發揮自身知識見聞的領域、不會落敗的市場、能成為先驅者的工作，最後得出的結論就是智慧型手機遊戲，而且是Android的手機遊戲。

Photo Credit：台灣東販

書籍介紹

《凡人創業：不靠爸成功賺滿人生幾桶金》，台灣東販出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：小原聖譽

譯者：王美娟

凡人有凡人創業作戰方式，完全不用靠爸就能成功創業！

與其暗自抱怨公司或上司，不如選擇可以自己作主的人生。

本書徹底將「創業」因數分解，讓讀者徹底掌握凡人也能成功的方法！

你是一個有工作能力而且曾想過要創業的普通上班族嗎？同樣身為凡人的作者，在他35歲的時候創立了公司，書中作者將揭露即使是普通的上班族也能穩健踏實地創業的方法。

相信大部分的人在立志要創業的時候，都是沒有知名度、孤身一人打拼的弱者，而本書的魅力就在於其所闡述的不是虛無飄渺的「概念」，而是以這種弱者的立場為出發點，詳細記載了「實際創業時需要注意的事項」，讓有志要創業的凡人，可以循序漸進、一步一步踏上成功創業的康莊大道。

本書特色

普通人都辦得到的凡人創業法，不藏私大公開！

實現「創業民主化」，讓自己擁有光明的未來！

「凡人創業成功案例分享」＋「淺顯易懂的文字內容說明」＋「重點式圖表整理」

Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航