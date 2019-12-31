《思索家邦》：為了自由，「中國」這個帝國必須分裂

文：徐承恩

為了自由，這個帝國必須分裂

五四和六四的自由夢之所以無疾而終，是因為政客和知識人皆動機不純。他們渴求的是一個強大的帝國，希望能以國家的力量滿足種族主義的虛榮心。中國人心底渴望富強，只有少數人能像劉曉波那樣有著自由高貴的靈魂。他們或會為追趕世界潮流，或是為壯大國家而主張民主與自由，但大部分人著緊的，卻不是個人的獨立自尊。如此只要他們遇到挫折，或是遇到難以說服的民眾，或是遭遇船堅炮利的外侮，就會傾向精英領導的集權主義，並置自由理念於不顧。

華夷尊卑的意識於東亞大陸根深蒂固，是以當來自遠方的西方人帶著先進科技挑戰清帝國的霸權，清國人之認知就不再協調。及後東亞體系的小國日本憑藉源自西方的技術，把天朝大國打得落花流水，東亞大陸也不得不向陌生的西方求現代化之學問。而在學習的過程中，清國知識人陷入既自卑又自大之情結。在初接觸西方學問時，他們總愛說他邦種種新奇事「我國古已有之」；在學習的過程中，又覺得不管如何努力還是會遭西方人白眼，因而深感屈辱。

但習過西學的知識人面對國人，又會鄙夷國人對外界的無知，自詡為接觸過世界潮流的先知先覺者；面對政權，一方面以懷才不遇的心態埋怨保守的當權者未能知人善任，一方面又期望能扶助明君謀帝國復興之大業。這就有如管禮雅筆下對西方愛恨交纏，於國內又無法一展所長的俄羅斯知識精英：管氏認為俄國精英自卑仇外、懷才不遇的怨恨，乃主導其國族建構之集體情緒。最終俄國以先鋒黨奪權的模式完成其國族建構，並以集權主義肅清社會中潛藏的外國奸細，以侵害個體的方式集合全國之力，與或真或假的外敵周旋。而中國的國族主義，也是如此走上極權主義之路。

中國國族主義的目標，不外乎是要「師夷之長技以制夷」，想要藉現代國族主義的動員力，趕走圖謀不軌的外人、恢復帝國的榮光。中國的愛國主義、國族主義，歸根究底是要在清帝國原有領土的基礎上向外擴張的帝國主義。除此以外，富強的中國也要改變既有國際秩序，要「以我為主」地建立以中國為天下之中的新世界帝國體系。中國國族主義常自詡為反帝解放運動，但他們只是反對別國的帝國主義，心底卻想要以自己的帝國主義取而代之。到1990年代，中國乘著全球化浪潮，就要把百年來的帝國夢逐漸化為真實。美國土耳其裔中國研究大師德里克（Arif Dirlik）認為：

在1989和1992年之間……黨的領導人決定解決帶來六四事件的這些矛盾，他們將社會主義和資本主義間的鴻溝消除……新千年的中國，成功利用全球資本提供的機會，得以在「中國崛起」的脈絡中成長……世界第二的經濟力量很快就學到世界第一的帝國政策，美其名是「中國特性」，實際上乃是將早期帝國朝貢體制迴光返照，和半個世紀試圖挑戰資本主義世界體系的革命遺產混在一起。

這種戀慕帝國榮光的國族主義，使中國在本質上欠缺讓自由民主植根的土壤。為此我們可參考同樣以多元一體民族論立國的戰前日本。日本於20世紀初，民眾透過一連串的抗爭要求民主參政，他們一方面爭取於本島推行普選、自由化改革和分配正義，另一方面又支持海外的帝國擴張。他們相信本島的改革與帝國擴張可以相輔相成，美國日本史學者安德魯・戈登（Andrew Gordon）稱之為「帝國民主」。最終憲政會首相加藤英明於1925年與在野黨達成協議，眾議院遂於5月5日通過《普通選舉法》，讓本島25歲以上男性皆獲得選舉權。

但隨之而來的所謂「大正民主」卻異常短暫。1920年代末的階級衝突和經濟不景氣令民情出現變化，到1931年軍方繞過民選政府於滿洲發動九一八事變，令日本踏入戰時狀態。除卻少數忠貞的日本共產黨員，大部分曾擁護自由民主的日本政客和知識人都決定「相忍為國」，大批自由派和左翼知識人為帝國夢而紛紛轉向，支持由官僚和軍人聯合專政的例外狀態。轉向的政客則透過選舉政治替官軍共治的體系帶來認受性，到1940年更加入名為大政翼贊會的準法西斯組織。

對帝國邊陲的民眾來說，帝國民主的承諾更猶如畫餅充飢。雖然多元一體民族論主張對帝國境內全體臣民一視同仁，但當局及本島人對邊陲民眾始終充滿成見。殖民地當局常以民心尚未融合為由不斷拖延，並於當地推行意欲消除既有文化的同化政策，在實踐上則變成在文化上的種族滅絕。東京要到1945年敗戰前夕，才宣佈讓臺灣及韓半島的民眾取得完全的政治權利，不過為時已晚。只要帝國夢猶在，民主就不可能持久、更不可能令帝國邊陲的民眾受惠。

即使中國能展開民主化過程，帝國民主也無法確保東亞的自由與和平。就如加州大學洛杉磯分校的歷史社會學家米高曼（Michael Mann）指出，民主化初期往往會伴隨族群矛盾的白熱化：新興民主國家的政客及民眾皆對民主政治缺乏概念，是以其政治陣營間的區隔多建基於族群身分，而不是較抽象的政策偏好。政客因而會偏好以族群認同區分敵我，甚至靠煽動仇恨爭取選票。這些矛盾要待民主政治日趨成熟、自由價值日益普及、公民社會日漸壯大後，才有望於一代人的時間內逐漸化解。

然而，在一些族裔國族主義傳統較強的國家，主流族群主導的政權取得民意認受後，就會想按主流族群的偏好改造國家。他們或會要求少數族群融入主流，或是將少數族群當作二等公民，不論如何都可能引致意欲「淨化」國家的多數人暴政。倘若這些國家民主化的底氣不足，很可能就會採用種族清洗的「最終解決方案」，令脆弱的民主迅即衰變為法西斯體制。尤有甚者，煽動族群矛盾的政客亦可能會主張收復故土，以行動串連鄰國的同族，使國內的族群問題激化為國際的邊境衝突。

而中國國族主義正正就是一種主張收復故土的族裔國族主義。中國國族主義者會要求清帝國故域內的所有民眾，皆要融入並效忠於所謂的中華民族：在實踐上這是要求少數族群採用漢族本位的主流文化。而中國的國族建構，基本上亦是收復故土的歷史過程：中國於1949年以「和平解放」之名侵吞新疆，在1959年消滅實際管治西藏的噶廈。到1997和1999年，則從英國及葡萄牙奪取香港和澳門，並持續削弱其自治權。此後中國以虛構的九段線為理由入侵南中國海，又以文攻武嚇的手段想要染指實際獨立的臺灣。就如這篇文章一直強調，中國並未接受過自由價值，也未曾有過真正的公民社會。一直關注少數族群問題的中國異見人士王力雄斷言，中國若然民主化，其前景將極不樂觀。而最有可能出現的情況，是民主崩壞，並淪為群眾暴力的普羅帝國主義：

如果現在的中國政府打臺灣，會被認為是專制對民主的進攻，民主國家會為此保護臺灣。但若中國實施了代議民主，在極端民族主義的鼓動下，選民以符合程序的多數投票贊成打臺灣，包括打西藏、打新疆，不是沒有可能的，那時國際社會該如何判斷和對待？我把代議民主稱做「數量民主」。

東亞大陸何以和自由絕緣？最主要的原因，是因為大陸的政客、知識人和民眾都眷戀著帝國的榮光。他們把帝國的面子看得比個人的尊嚴更為重要，想無所不用其極地取得在外族面前吐氣揚眉的力量。這樣的國家即使有機會民主化，也只會淪為仇外的群眾暴政，甚至會演變成向外擴張的法西斯霸權。事實上如今的主流民意，亦支持共產黨黨國以威權政治集中力量富國強兵。國際社會面對中國之強權，也是不斷犯錯。當年西方把東亞納入西發里亞體系時，不顧體系的內在邏輯而把清帝國當成壟斷整個東亞大陸的法人，之後又讓中華民國及中華人民共和國先後繼承此法人身分。批評西方帝國主義的進步知識人，則無視東亞大陸帝國曾稱霸東亞之歷史事實，單純地把中國視為帝國主義的受害者。如此皆助長了中國的氣燄，讓他們能披上國族自決的偽裝，行帝國主義之實。

東亞若要維持長久的和平，自由民主若要在東亞植根，就必須修正昔日便宜行事的歷史錯誤，裂解在大陸上的帝國體系，建設由民主小國構成的東亞列國秩序。建設民主中國之口號雖然漂亮，實情極不可取；若然愛民主、為自由，則當建設民主東突厥斯坦、建設民主西藏、建設民主廣東、建設民主湖南，諸如此類。東亞新秩序的建構，當由臺灣和香港開始，因為兩者一個是實際獨立的國家、另一個尚且還是相對獨立的自治體。讓臺灣成為有實有名的臺灣共和國，並鞏固臺灣國族主義的國族建構；讓香港本土思潮從本土情懷提升為國族情懷，先挽回日漸消逝的自治，再將自治提升為實際的獨立。就以臺港為抵抗中國帝國擴張的前哨，讓臺港示範何為沒有帝國的東亞體系，最終要令東亞大陸的帝國分裂，令民眾丟棄帝國稱霸的顛倒夢想，並在東亞大陸各地創立多個獨立自主的自由國家。就如旅德中國異見詩人廖亦武於2012年獲得德國書業和平獎後的謝辭所云：

為了孩子不再死於無辜，這個帝國必須分裂。 為了母親不再無辜地失去孩子，這個帝國必須分裂。 為了中國各地的人們不再流離失所，淪為世界各地的累贅，這個帝國必須分裂。 為了葉落歸根，為了將來有人守護祖宗的墓園，這個帝國必須分裂。 為了全人類的和平和安寧，這個帝國必須分裂。

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書籍介紹

本文摘錄自《思索家邦：中國殖民主義狂潮下的香港》，前衛出版

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作者：徐承恩

1997年7月1日，香港在《中英聯合聲明》承諾「一國兩制」50年不變的前提下，主權被移交予中國。然而不到20年，中共卻開始收緊香港自治，從2014年的「雨傘革命」，到2017年反對修訂《逃犯條例》的送中惡法，香港人不得不走上街頭，並屢屢刷新香港有史以來參與遊行的人數與規模。

在這樣的浪潮中，香港本土思潮開始萌芽，爭取民主自治，甚至港獨的主張陸續出現，香港人的自我認同度也越來越高。然而，在「一國兩制」的框架以及「中國特色」的治理當下，抱持對文化中國的曖昧認同，是否就能換取中國睜一隻眼、閉一隻眼的鬆綁？「港式愛國」或「既愛國，又怕國」的矛盾，缺乏主體的虛無認同，沒有國族基礎的抗爭行動，能否為香港帶來民主自由的曙光？

本文集作者徐承恩，繼探討香港源流史之後，針對香港現況，由國族主義的辯證出發，解說國族認同與民主自決運動的必然性，並解開中國國族外衣背後的帝國基因。藉由分析中國百年文明轉型的失敗，關照本土認同的萌芽並勾勒香港民族的輪廓，本書引領讀者抗拒向霸權屈服的「政治現實」，並從虛假的自由進步觀和文化情結中突圍，為東亞與世界的未來，建構想望和平的反殖共同體。

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航