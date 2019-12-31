《思索家邦》：「愛國不愛黨」的「港式愛國」，明顯脫離中國的現實

文：徐承恩

2004年的愛國論爭

雖然民主派於1998年的選舉過後成功重返議會，卻再也無法回到早幾年的風光。特區政府於主權移交後，於直選選區引入比例代表制，這一方面使民主派無法再像早幾年那樣取得滑坡式的勝利，另一方面這種有利小黨的選舉制度亦為民主派的分裂帶來誘因：民主派本來就是一個鬆散聯盟，除了自由民主的價值外，其成員在社會、經濟、民生議題上各有立場，甚至對民主發展的步伐亦未有一致的看法。是以在主權移交後，在最大的民主派政黨民主黨內出現浪接浪的退黨潮。而《基本法》亦限制立法會制訂私人條例草案的權力，使立法會失去真正的提案權，而只剩下質詢權和否決權。在新的選舉制度下，親建制勢力已篤定能佔據議會的多數議席，民主派能扮演的角色亦越來越有限。

除此以外，親共政團亦憑藉來自商界及中國的資源，協助保守的街坊組織舉辦廉價的康樂活動，從而在各社區中拓展勢力。他們一方面透過街坊的人際網絡進行選舉動員，另一方面又以保守民眾的耳語散播反自由、愛黨國的政治訊息。親共派與民主派在支持度的差距持續收窄，在區議會選舉的層面甚至早已迎頭趕上。隨著中國在經濟改革取得成果，部分經濟掛帥的民眾就忘掉昔日的抗共情緒，甚至會為了商機而投中共所好。到了2000年代，雖然特區政府因種種施政失當而滋生民怨，民主派卻未有因此扭轉衰微的趨勢。

然而，英中兩國在1990年代初祕密談判時的其中一項協議，卻為2000年代初的政治風雲埋下伏筆。當時英國因應香港人於六四慘案後的信心危機，便對中國進行遊說，希望中國能夠容許香港在主權移交前實行有限度的政治改革。中國答允容許殖民地政府於1991年在立法局引入18個直選產生的議席，但條件是要在《基本法》中增設23條，以授權特區政府以本地立法的方式維護中國的國家安全。

2002年，特區政府提出要根據《基本法》23條訂立《國家安全條例》。民眾及民主派皆擔心此法將侵害人身自由，但政府方面卻一意孤行。香港於2003年春遭遇非典型肺炎疫潮，政府卻因防疫措施失當而令疫情一度失控。隨著香港被世界衛生組織列為疫區，市況亦因此變得蕭條，民眾因對疫症和經濟衰退的雙重恐懼而人心惶惶。香港到春夏之交才控制住疫情，但已有近三百人因非典型肺炎病故，亦有8位醫護人員於疫潮染病殉職。然而，當民眾好不容易才等到喘息的機會，政府卻表示將如常把《國家安全條例》交予立法會表決，並預期會於立法年度結束前三讀通過。

民眾對政府於疫潮期間的表現失當記憶猶新，又聯想起主權移交後特區政府差強人意的執政表現，如此就促成民憤大爆發。在2003年7月1日主權移交6週年紀念日，逾50萬民眾穿上黑衣遊行往政府總部抗議，擠滿香港島北部的抗爭人潮使朝野大為震驚。親商界的自由黨見眾怒難犯，亦見商界內部有意見擔心《國家安全條例》影響市場資訊流通，就撤回對法案的支持，使立法過程無限期擱置。

2003年七一大遊行出乎意料的結局，使原先對民主發展灰心喪志的香港人得以充權。這次抗爭充分表現民眾自發動員的力量，他們於抗爭過程中產生命運自主的意識，就想要以普及而平等的參政權實踐「港人治港」的承諾。他們因此期望能再下一城，以「還政於民」為口號爭取行政長官及立法會全面普選。原先反對23條立法的新興公民團體，則紛紛改組為爭取「雙普選」的壓力團體，部分人士還要為參政做好熱身準備。

原先以憲政原則反對23條立法的法律界人士，則指《基本法》附件一和附件二容許香港政府啟動政制改革程序，在法案通過後予人大常委會備案就好。民主派及親共派法律學者，此後一直為香港有否啟動政改之權力而激辯，其內容倒令人想起隨日本憲法學家美濃部達吉的「天皇機關說」而來的論爭：香港法律界根據普通法的憲制邏輯，認為《基本法》是限制中國政府在港權力的憲章，而香港的議會亦因此享有啟動民主改革的剩餘權力。親共派卻根據黨國至上的邏輯，堅持中國是以超然姿態透過《基本法》向香港授權，因此只有人大常委會才有資格詮釋《基本法》條文中的空白地帶。

對中國國族主義者來說，要「還政於民」，就是對中共這個先鋒黨的否定，是阻撓先鋒黨復興中國。若說先鋒黨的人大常委會只有備案權，更是對黨國的大不敬。就如前基本法起草委員夏勇所言：

正是因為中國政府恢復對香港行使主權，中華民族才得以洗百年恥辱，港人才可能真正享有人權和基本自由。港人治港的實質是中國人治港；高度自治的前提，是中國人當家作主。

而同樣曾經擔任草委的中國憲政學者許崇德，則根據鄧小平的言論斥責民主訴求只是假議題。他主張所謂的「港人治港」，是指由擁護中國的香港人管治香港。普選對「愛國者治港」，只會是種障礙：

當時……草委會內有個別香港委員帶動著社會上的一些政治勢力，打著「民主」的旗號，吵著要《基本法》香港的行政長官……立法會的全部議員都立即由直接選舉產生……小平同志一下子就識破了其中的真實用心。他毫不含糊地指出：「對香港來說，普選就一定有利？我不相信……我們說，這些管理香港事務的人應該是愛祖國、愛香港的香港人，普選就一定能選出這樣的人來嗎？」

湯華更進一步闡明，香港人反對《國家安全條例》立法，是不「愛國」的表現。他甚至更進一步，反對「愛國不愛黨」的「港式愛國」，主張愛中國就要接受中共這個先鋒黨的領導：

如有的人繼續參與甚至領導旨在否定憲法、反對中國共產黨的領導、顛覆中央政府的政治組織。他們打著追求民主的幌子，散佈所謂「反對中共不等於不愛國」的謬論……在香港《基本法》第23條問題上，某些人也充分地暴露出他們敵視國家的真實面目。立法維護國家的安全和統一，是香港做為國家的一個特別行政區應盡的責任……他們一直從事危害國家安全的行為，因而極力地阻撓《基本法》第23條的立法工作……他們攻擊第23條立法為「惡法」，鼓吹「戰勝23條」，還妄稱要逼使第23條「永不立法」等……我們要認清他們的險惡用心，絕不能讓這種人竊取特區的管治權。

對信奉先鋒黨的中國國族主義者來說，香港沒有民主不是問題。反之，香港民主運動的興起，反映香港人不夠「愛國」，是「人心未回歸」之過。香港人不信任中國國族主義的先鋒黨，是因為「外國勢力」從中作梗，再加上所謂的「崇洋媚外者」的煽動。追求不受中共干預的真民主，就是所謂的「挾洋自重」，要將香港發展為獨立政治實體。前新華社香港分社社長周南如是說：

事隔六年，有人，其中包括曾極力反對香港回歸中國和激烈反對《基本法》的人，重新揀起英國人打出的「還政於民」的旗號，在群眾中進行煽動，製造混亂。人們不禁要問：是不是從英國殖民主義者手中交還給國家，並由中央授權特區實行「高度自治」都不算「還政於民」，只有把香港的政權交給那些「街頭政治家」來掌管，才算「還政於民」呢？

到2004年2月底，官方媒體《中國日報》刊登社論，替過去的愛國論爭定了調：

用這個標準來衡量，香港確有一些掌握著某種政治權力的人不符合「港人治港」的條件。他們當初為歷史大勢所趨，確曾表示擁護香港回歸，但並不情願在「一國」下生活，因而在回歸後不斷與特區政府和中央政府角力，反對立法維護國家安全，組織或參與反對中央政府的活動，乞求外國政府干預香港事務，公開支援臺灣前途自決。如此所作所為，令廣大港人擔憂，令中央政府不安。

「愛國不愛黨」的「港式愛國」，在純粹講求邏輯的世界上或許是可行，但卻明顯脫離中國的現實。自北伐以來，國共兩黨的中國國族主義，都是黨國不分的先鋒黨理論。國族主義的內容是由先鋒黨制定的，而國民的愛國責任就是服從先鋒黨的指示。中共建政後，對中國社會進行大規模改造，共產黨的組織於社會結構無孔不入，而先鋒黨國族主義早已深入幾代人的骨髓。隨著中國日漸富強，中國人的自豪感更令他們接受中共這個先鋒黨的合法性，縱然他們偶爾對中共個別政策感到不滿。唯有在南海之濱那片相對自由的土地，才有可能將黨國分家，以純樸的情感愛中國。但現實上，他們愛的中國，並不是在東亞大陸統治著13億人的那個中國。

是以，當香港人要求自由、要求民主，不欲中共干預香港內政，在中國國族主義者的觀點看，那是對先鋒黨的不信任。真正的自由民主，就是堅持主權在民的原則；而根據主權在民的原則，惟有得到香港人認同的國家，方有資格擔任香港的宗主國：也就是說宗主國的資格，當由真正擁有主權的香港民眾授予。這樣的觀點，當然無法與主張黨國壟斷權力的中國政治邏輯調和。亦因如此，任何爭取民主自由的香港人，不管他有怎樣的文化認同和歷史認同，根據中國的邏輯也只可能是不愛國的「港獨分子」。

在2004年4月6日，人大常委會召開發佈會，公開解釋《基本法》附件一和附件二，透過此等詮釋肯定中央政府對香港政制改革的決定權。2007、2008年雙普選的訴求遭到否定。2003年以來的民主運動，遭遇了滑鐵盧。

相關書摘 ▶《思索家邦》：為了自由，「中國」這個帝國必須分裂

書籍介紹

本文摘錄自《思索家邦：中國殖民主義狂潮下的香港》，前衛出版

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作者：徐承恩

1997年7月1日，香港在《中英聯合聲明》承諾「一國兩制」50年不變的前提下，主權被移交予中國。然而不到20年，中共卻開始收緊香港自治，從2014年的「雨傘革命」，到2017年反對修訂《逃犯條例》的送中惡法，香港人不得不走上街頭，並屢屢刷新香港有史以來參與遊行的人數與規模。

在這樣的浪潮中，香港本土思潮開始萌芽，爭取民主自治，甚至港獨的主張陸續出現，香港人的自我認同度也越來越高。然而，在「一國兩制」的框架以及「中國特色」的治理當下，抱持對文化中國的曖昧認同，是否就能換取中國睜一隻眼、閉一隻眼的鬆綁？「港式愛國」或「既愛國，又怕國」的矛盾，缺乏主體的虛無認同，沒有國族基礎的抗爭行動，能否為香港帶來民主自由的曙光？

本文集作者徐承恩，繼探討香港源流史之後，針對香港現況，由國族主義的辯證出發，解說國族認同與民主自決運動的必然性，並解開中國國族外衣背後的帝國基因。藉由分析中國百年文明轉型的失敗，關照本土認同的萌芽並勾勒香港民族的輪廓，本書引領讀者抗拒向霸權屈服的「政治現實」，並從虛假的自由進步觀和文化情結中突圍，為東亞與世界的未來，建構想望和平的反殖共同體。

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航