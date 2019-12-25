首例市售越南豬肝醬罐頭驗出非洲豬瘟病毒，全面緊急下架

非洲豬瘟中央災害應變中心今（25）日舉行第15次會議，指揮官、農委會主委陳吉仲表示，12月9日於市售的「越南豬肝醬罐頭」檢出非洲豬瘟病毒核酸，已通報衛福部立即下架、回收，並限制越南相關豬肉製品進口。過去罐頭並沒有被完全禁止進口，因為罐頭經過高溫殺菌照理說應該沒有問題。不過現在傳出罐頭含有非洲豬瘟病毒，防檢局則強調，驗出的非活病毒，也沒有傳染力，各界不需驚慌。

《中央廣播電台》報導，豬肉罐頭經過高溫蒸煮，傳播非洲豬瘟病毒的機率非常低，不過，由於在台灣市售的「越南豬肝醬罐頭」被檢出非洲豬瘟病毒核酸，因此應變中心主動針對來自中國大陸、越南、韓國以及菲律賓進口的純肉罐頭或是含肉罐頭、醬汁及湯汁、雜項調製食品等，進行全面檢測，以監測原料來源管理是否妥適，並將動態調整相關肉製品進口。

《芋傳媒》報導，農委會防檢局副局長杜文珍表示，罐頭製程高溫高壓，此例應該是食材來源管控不確實所致。非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城說明，就是可能類似中國將感染非洲豬瘟病死或還沒死的豬隻屠宰做成罐頭，由於檢驗是判讀基因序列，所以熟製品也能驗出。

應變中心指揮官陳吉仲強調，這跟違反食安法規沒有關係，也沒有違反《動物傳染病防治條例》，也不會對業者開罰，考量消費者因此存有疑慮而下架。

《聯合報》報導，農委會副主委黃金城表示，截至12月18日為止，這件來自越南「越南豬肝醬」罐頭已經回收529罐。這罐頭是來自越南合格的製造廠生產的豬肝醬，至於其他批次的產品，是否也有同樣的問題，已透過外館協助清查。

食藥署食品組組長蔡淑貞表示，一般接獲通知就會請地方衛生局追查，由於這產品比較特殊，是來自越南的豬肝醬，目前地方衛生局回報，都是出現在專門賣東南亞食品的店販售，至於回收量各地方衛生局還在回報；只要衛生單位要求業者下架回收，業者基於自主管理的情況下，依照《食安法》與《消保法》，退貨是可以接受的。

「罐頭」到底安不安全？

《ETtoday》報導，去年農委會防檢局組長彭明興曾強調「只有罐頭可以帶入境」，包含軟性罐頭，也就是泡麵裡的調理包。因為罐頭是經過高溫、高壓滅菌消毒製成的食品，可以常溫保存，不需要冷藏冷凍，不會有疫病問題；但真空包裝只是把空氣抽出，還是得冷藏冷凍，非洲豬瘟病毒仍能存活，因此不准攜帶入境。

事實上，防檢局介紹非洲豬瘟的簡介中有說明，病毒性疾病（(DNA , Asfarviridae family）抗酸鹼能力強，可存活於酸鹼值4至13，且存活久，冷藏豬肉可達100天，冷凍豬肉1000天，豬舍30日，糞便室溫下11天，火腿更可達140天，只有「加熱到70℃或製成罐頭病毒不活化」。

不過《NOWnews》報導，防檢局也曾強調表示，罐頭的檢疫條件繁雜，符合「高溫滅菌罐製」（即是否屬於罐頭）其判定可參據四項條件，包裝之容器應完全密閉、該商品經高溫處理及可常溫下保存、不可含有防腐劑及應含有適當量湯汁，需四項標準同時符合才能過關。

但產品是否屬罐頭不易判定，因此建議民眾不要自己依據什麼是罐頭的標準去判斷，以免誤解而遭罰。防檢局也再次宣導，「若搞不清楚什麼是罐頭，請不要攜帶！」以及「若已經攜帶，但不確定是否符合罐頭定義，請至檢疫櫃檯洽詢，以免受罰。」

《自由時報》報導，雖然過去罐頭並不在禁止名單之列，不過如今在國內的進口罐頭內檢出病毒。食藥署並沒打算全面禁止3國進口豬肉罐頭，僅先禁止越南，並要求南韓和菲律賓要附上官方的「可供人食用證明」。

食藥署副署長林金富表示，照理說罐頭內不應被檢出非洲豬瘟病毒，顯然越南產地根本沒做好把關，所以還有留下豬瘟病毒。對於目前僅要求豬肉罐頭下架，但沒有開罰。林金富說，會持續抽驗市售豬肉罐頭食品，若未來再發現菲律賓或南韓的豬肉罐頭有病毒，才會禁止進口。

防檢局則在臉書上強調，「越南豬肝醬罐頭」檢出的非洲豬瘟病毒核酸並非活病毒，也沒有傳染力，呼籲各界不要驚慌。

《食力》報導，根據應變中心統計，在邊境檢查方面，統計107年10月1日至108年12月24日為止，共驗出非洲豬瘟陽性樣本數212件，其中來自中國大陸164件，來自越南48件，檢出比例仍高，除加強邊境檢查，年節將至也再次提醒旅客，勿再攜帶來自疫區的香腸、火腿及臘肉等豬肉製品。

應變中心表示，因應春節假期大量的入出境旅客人潮及可能的農畜產品走私，各邊境管制單位均已規劃各項加強把關措施，關務署、海巡署、警政署、漁業署及防檢局加強郵包、快遞、貨運、旅客行李及漁船查驗及宣導，嚴防違規豬肉產品輸入。民航局及桃園機場公司及時掌握高風險地區入境旅客動態，由防檢局機動調整行李X光機檢查人力，兼顧風險管控與通關順暢。

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核稿編輯：楊士範