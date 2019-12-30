《高效工作力》：「幹勁」並不會自然湧現，先創個資料夾開始蒐集「想法碎片」

文：鬼頭政人

「幹勁」並不會自然湧現

正如「終於開始動作」這句話所說的，最困難的事就是跨出第一步。關於這一點，常有人問我：「該怎麼做才能拿出幹勁？」

我不知道該怎麼回答才好。

畢竟，我自己也常常想著「好累呀」、「好痛苦啊」、「真是不想做」。

而且，我也曾在面對重大工作時，被「那麼，要從哪裡著手呢？」難倒。但是，我幾乎沒有「因為沒有幹勁就無法開始」的經驗。

因為我認為：「遲早都得做，所以早點做完比較輕鬆」。我想尋求「輕鬆」，所以才選擇了對我來說負擔最小的途徑。

「馬上做，還是晚點做？」不用說也知道哪個輕鬆。

「這種事，我當然知道，但是實際做起來很困難啊。再說了，我本來就是暑假作業拖到最後一天才做的那種人……」如果你也是這種人，那麼，讓我來告訴你一則有用的情報。

專門研究腦部的池谷裕二博士說過：「『沒有幹勁就無法開始』只不過是『不想做的人的藉口』罷了。說到底，幹勁並不是一開始就存在的東西。它要等開始做之後才會湧現。」

我想，這是因為人類具有追求「完成」的慾望，一旦開始做某件事，就會想要持續下去；做了一半，就會想要做到最後。

網路影視平台，總是會讓消費者免費觀賞影劇的第一集；買齊全套就能組出一個模型的雜誌，總是會把第一期的售價訂得便宜一些。像這一類的行銷手法，也都是利用了上述的心理。他們的戰略是，一口氣將「起頭難」的難度調降許多，總之先讓消費者開始使用，而之後，就算需要付費或變貴一些，消費者也會繼續買單。

能夠持續下去的，就會持續下去，然後下次就會因為「半途而廢的話，前面的努力不就白費了」的理由而不願放棄。等到做到一定程度後，就會覺得「難得都做這麼多了，那就做到底吧！」然後把它做完。

「幹勁」並不會自然湧現。請試著不要用腦，改用身體去踏出第一步吧。只要跨出了第一步，後面就沒有什麼事情可以難倒你了。

只要開始做，就等於完成一半了

請你回想一下高中物理教過的「摩擦力」。欲以外力移動靜止的物體時，在物體準備動起來的那一瞬間，會需要最多外力。使物體動起來之後，就能以較少的力量繼續移動它（最大靜摩擦力→動摩擦力）。

其實，工作也適用相同的原理。人們碰到較大的工作時，總會想著「哇！好像會很累！」於是就不想動了。

遲遲不願行動的人會說：

「我還沒整理好思緒，所以還沒開始處理。」 「我不知道該怎麼做才好，所以還在思索中。」 「因為這是很困難的案件，所以還在煩惱中。」

然而，這樣根本是本末倒置。

人必須先具備「零碎」的想法，才能「整理成」完整的思緒。既然如此，我們必定得從蒐集「碎片」開始做起。光想的話，只會讓你在原地踏步，而且，不動起來的話，你也無法整理好思緒。

可以著手處理的事相當多，例如索取資料、搜尋相關報導、調查類似商品、蒐集印象圖、跟熟悉如何處理的人約時間討教……等等。

先做一個資料夾吧

工作只看結果，因此，「萬事俱備的開端」並沒有任何意義。有時間想東想西、猶豫不決，還不如先動起來。搞不好有些課題或方向性，是得等到動起來之後才看得見的。

我的第一步是，先在電腦桌面建立一個「新的資料夾」，再用企劃名稱來替它命名。我還會在該資料夾中建立幾個「新的資料夾」，並替它們取上課題名稱。為了完成企劃，我有一些該處理的作業、該蒐集的資料、應訂購的東西等，而課題資料夾，就等於是這些待做事項的「目錄」。有了這些子資料夾後，就知道大概該朝著哪個方向前進了。然後，下個步驟是填充各個資料夾。

因為資料夾內空空的，顯得有些冷清，所以，我會馬上在各資料夾內新增一個文字檔。這個文字檔可以用來記錄相關的事情，不管想到什麼都可以打進去。像是一句話、一份清單、一些好點子之類的，什麼都OK。有些人在輸入文章時，會嘀咕著「不知道開頭該怎麼寫」，但其實根本不必從頭開始寫。

做到這裡，就等同於完成一半，甚至是一半以上了。

待資料夾中的想法「碎片」變多後，就需要整理了。例如，將相關的東西結合起來、將資料區分成「需要」及「不需要」、把檔案移動到別的資料夾等等。這才叫作「整理」思緒。

開始之前就先跑起來

我在上一份工作遇到兩個「工作速度飛快」的人。

其中一個跟我同一天進公司，年紀也與我相同。他是腦袋極度靈活、工作飛快的那種人。因為這種人屬於天才型的，所以我也不覺得自己模仿得來。

我只能驚嘆：「原來世界上有這麼厲害的人。」

另一個人是約莫大我10歲的前輩O先生。他也是很聰明的人，而他那優秀的辦事本領更是無人能及。他來自外資券商。外資券商每年都會依照業績來替換掉三分之一的員工，然後，他就是在那殘酷世界中存活了10年以上的人。

因此，「時間就是金錢」的觀念已經刻進他的骨子裡了。而我也深受影響。我舉個例子吧。在某次的企劃討論會議上，大夥的討論方向大致上是這樣：

「要是能這麼做就太棒了。」 「這個計畫應該可行！」 「但是，我們需要技術人員的協助。」

如果是平常的話，下一步就是決定每個人的負責事項。待會議結束後，大家才會開始整合該企劃案的概要與計畫，列出具有該技術的人選。但如果是O先生的話，就會「嗯、嗯」地一面聽大家討論，一面敲著筆電鍵盤，然後突然說：「OK！我已經發郵件給一些人了。」

他已經用「商量」的名義，寄信給心中的幾位人選（或是認識那些人的人）了。此外，O先生還會將郵件BCC（Blind Carbon Copy，密件副本）給一起參與會議的成員。大家只要直接複製、貼上、寄出，就可以與自己心中的人選進行交涉了。

將公司外部的人牽扯進來也是一大重點。

收到回信的話，自然會發展成「那麼，約什麼時候討論呢？」因為是認識的人，所以，常常還在會議中，就收到「我○月○日下午有空，可以去拜訪」這種連時間都附上的回信了。

這樣一來，當然得在討論前準備好相關資料。而討論結束後，就可以朝著下個具體的步驟前進了。也就是說，在出現「要是能這麼做就太棒了！」這句話的幾分鐘後，就開始執行具體的行動了。

所謂的「工作這種事，一旦開始處理，就跟完成一半沒兩樣」正是指這種做法。

書籍介紹

《高效工作力：東大律師教你快、狠、準的50個工作撇步》，台灣東販出版

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作者：鬼頭政人

譯者：鄒玟羚、高詹燦

本書作者鬼頭政人有兩個身分：一個是東大畢業的「律師」，另一個是株式會社SiGHTViSiT的「IT企業家」。

律師「重視準確度」，容不下絲毫差錯。IT企業家「重視速度」，分秒必爭。這些經歷讓他學會了「迅速、優質且無誤」的工作方式。本書所收錄的，正是那些工作技巧的精髓。這是一本明天就能開始使用的「實用性100％的技術集」。對於有這些煩惱的人來說，本書一定能派上用場。

請運用書中的技術，讓別人對你說「你做事很有效率耶！」吧！

Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航