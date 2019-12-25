一則不滿養雞場虐待勞工的推文，讓泰國記者被判刑2年

泰國法院23日判處一名記者入獄2年，起因於一處家禽飼育場2016年爆發的虐待勞工事件，該記者因此在推特上推文表達不滿。該記者指出也此案恐怕會使泰國媒體報導案件時如履薄冰。

《路透社》報導，「我很驚訝，也沒有想到判刑如此嚴酷。」被告記者Suchanee Cloitre表示。同時她也擔心此事會不會波及她8個月大的兒子。目前她已保釋，但決定繼續上訴。

Suchanee Cloitre的律師Woraporn Uthairangsee表示，當時她任職於泰國電視頻道Voice TV，在推特上發文，內容主要是針對Thammakaset農場工作環境的法律爭端。

Suchanee Cloitre這篇貼文關於2016年時，是緬甸移工團體對泰國的國際人權委員揭露Thammakaset農場的狀況。不過，Thammakaset從一開始就否認指控，還控告其他20名記者和倡議者誹謗，當時法院予以駁回，也認定應予工人們補償金。

根據國際勞工組織（ILO）2019年統計，截至8月，泰國約有287萬的移工，主要來自柬埔寨、寮國、緬甸。緬甸移工在泰國的勞動權益日漸受到矚目之時，各界也關注這群為移工發聲的記者、倡議者的境遇。

《美聯社》報導，Suchanee Cloitre提及「我想這份訴訟將會影響到泰國媒體，他們必須更戒慎小心地報導任何事。」人權觀察（Human Rights Watch）批評，這是所謂的「反對公眾參與的訴訟」，這類誹謗罪刻意恫嚇大眾，會損及公眾利益，像是勞工運動者和環境倡議者。

涉及此事、有關勞工保護部門的一系列報導，激起Thammakaset連串的訴訟。最新一起在10月時，Thammakase指控 Angkhana Neelapaijit誹謗，並提起訴訟，因其在推特上兩則推文，支持因此事面臨訴訟的人權捍衛者。Angkhana Neelapaijit是有「東方諾貝爾獎」之稱的拉蒙·麥格塞塞獎(Magsaysay Award)得主，也是前泰國人權委員會委員。

一旦確認罪刑，Angkhana Neelapaijit也將面臨至少3年的牢獄，曼谷法院已排定此案的調解時程，於明年2月。「誹謗罪」已扼住記者、勞運人士、人權捍衛者的咽喉。

亞洲人權與發展論壇（FORUM-ASIA）譴責這起針對Angkhana Neelapaijit的控告，並敦促泰國當局應無條件駁回此控訴，並終結以誹謗罪當作武器，來攻擊人權捍衛者的情形。指出泰國作為實行公民及政治權利國際公約（ICCPR）的一員，應與人權捍衛者並肩對抗商業組織侵犯人權、威脅噤聲的手段。

關於案件始末，《德國之聲》報導，Thammakaset 公司是泰國農業綜合企業巨擘Betagro的禽肉供應商。2016年時， Thammakaset的勞工表示他們每天被強迫勞動20個小時以上，並且已經連續40天沒有任何休假。此外，他們的薪資也低於法定最低工資，且從未得到任何加班費。勞工們還指出， Thammakaset甚至強迫取走他們的身分文件，以限制他們的自由移動。

對此， Thammakaset控告勞工誹謗，因為他們對人權委員會的申訴，已經損傷到公司的利益。隨後，還取走兩名勞工原先要當作證物的打卡單，並且也控告其他勞工運動者。

這些控告都在2016年8月時敗訴，泰國勞工保護福利部，判處Thammakaset應該給予勞工總共170萬泰銖(約169萬新台幣)的補償金，而該公司也已給付。然而，記者推文關於此事判決時，卻面臨來自Thammakaset一系列的纏訟官司。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜



