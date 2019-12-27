耶誕節的政治味：基督徒是以色列的好朋友，還是外邦人？

今（2019）年耶誕節十天前，12月15日晚間六點多，在以色列古老的港市雅法（Jaffa），距雅法城著名的景點鐘樓（clock tower）不遠處，當地最大的Mahmoudiya清真寺，傳來響亮的唱經聲；不遠處，在靠近鐘樓的圓環，群聚喧鬧的人群，正等待著雅法耶誕樹點燈儀式。

雅法城的聖誕樹｜Photo Credit: 謝宇棻提供

當晚大約7:30，在活動主持人與人群興奮的倒數聲中，雅法城的耶誕樹正式被點亮。

影片說明：2019年雅法城耶誕樹點燈儀式倒數計時

耶誕節這個被全球24億基督徒視為慶祝救主耶穌基督誕生的節日，在被視為基督教發源地的現代以色列境內，卻只有為數相對甚少的本地教徒（註）將之視為重要的宗教節日之一；但是在佔以色列人口僅2％的基督徒中，卻有不太一樣的耶誕節日期：羅馬天主教（Roman Catholic）教徒與全球多數基督徒一樣，在西曆12月25日慶祝耶誕節；東正教與以色列的亞美尼亞基督徒，與遵循格里曆（Gregorian Calendar）、俗稱西曆的世界上多數基督徒不同，他們遵循儒略曆（Julian Calendar），其中，東正教徒在儒略曆的12月25日、以色列亞美尼亞基督徒在儒略曆的1月6日慶祝耶誕節，這兩個日子，分別落在西曆的1月7日與1月19日。

撇開耶誕節的宗教意義，將近30年來，不少以色列公民，則從文化的觀點展現「耶誕」氛圍。

宗教文化傻傻分不清？以色列的「Novy God」

上世紀九零年代初期，來自前蘇聯的移民大量移入以色列之際，也帶來了他們在前蘇聯的一些習俗，包括具備文化意涵、被稱為「Novy God」（נובי גוד）的節日。

Novy God在俄語指「新年」，主要是慶祝西曆1月1日的新年。共產主義下的蘇聯，將這個節日納為國定假日，並將之去宗教化，融合所謂西方的耶誕節傳統及19世紀俄羅斯民間童話，在蘇聯版本的耶誕節傳統中，有著「西方」耶誕老公公形象的「Ded Moroz」（中譯：寒冬爺爺或祖父霜），在孫女「Sanguruzka」（中譯：雪姑娘或雪少女）的幫助下，在新年分送禮物給小朋友。在無神論的蘇聯統治下，有宗教意涵的聖母瑪利亞像或十字架都不會出現在Novy God的慶典中；並且，Ded Moroz與Novy God都褪去了宗教色彩，取而代之的，是家庭氛圍的新年。

因此，九零年代以後自前蘇聯來到以色列的移民，在家中擺放、裝飾「耶誕樹」，採買給小朋友的禮物，或闔家團圓吃新年大餐時，多將Novy God視為家庭團圓的非宗教節日，因此在實質意義上，Novy God和基督徒的耶誕節大相逕庭。某種程度上，來自前蘇聯的移民或其後代，在以色列慶祝Novy God，就宛如來自美國的移民，在以色列慶祝感恩節一樣，僅具有文化上的意涵。

在前蘇聯移民群居的城市，如亞實基倫（Ashkelon）與亞實突（Ashdod），商家等公共場所，在十二月時，都會不免俗地陳設Novy God的裝飾與擺設。在主要城市如耶路撒冷與特拉維夫的一些定點，也會看到耶誕市集與販售耶誕節或Novy God相關商品的店家。

位於特拉維夫巴士總站，販售耶誕節與Novy God相關商品的商家｜Photo Credit: 謝宇棻提供

只是，當這樣的Novy God文化初來乍到以色列時，對本地的猶太教社群來說，形成了一些衝擊。對他們來說，很難不把看來像是耶誕樹或耶誕老公公的陳設視為基督教的象徵。此外，以色列的猶太人一般不慶祝西曆新年，而是慶祝落在秋天的猶太新年（Rosh Hashana）。因此，人們不是誤認Novy God為帶有宗教意涵的耶誕節，就是將之誤認為羅馬天主教徒紀念教宗聖思維一世（Pope Sylvester I）的聖西爾維斯特日（Saint Sylvester's Day）。

影片說明：一支於2015年發行，邀請以色列人認識Novy God的逗趣影片

正統猶太教將皈依其它宗教的猶太人視為外邦人，也就是說，一旦皈依基督教，即便有猶太血統，也將不被視為猶太人。因此，將Novy God視為宗教節日的猶太教人士以為，慶祝Novy God是外邦人的行為；更有人會因此主張，這些人不是猶太人，不符合以猶太人身份，根據《回歸法》（Law of Return）移民到以色列的規定。

除了教義與身份上的衝突，一些猶太人對耶誕節或耶誕氛圍的反感，也有歷史因素。對來自東歐的猶太人來說，耶誕節在過去，是東歐基督徒飲酒狂歡，並藉機迫害猶太人的時機。1881年的華沙反猶騷亂（Warsaw Pogrom），就是在當年的耶誕節當日爆發，人們攻擊猶太人、砸毀猶太人經營的商店，造成2死24傷的慘劇。

因此，牽涉看似「耶誕節」擺設的爭議層出不窮：2018年，亞實圖一處購物中心陳列的「耶誕樹」，就引起部分猶太教領袖不滿，認為這樣公開陳列帶有基督教意義的擺設，是對猶太人的不尊重；同樣在2018年，以色列國會議長在基督教國會議員要求下，同意在12月25日當天，在晚間7點提早結束議程，就遭到右翼國會議員的抗議，認為這項決定「有害以色列的猶太國家身份」；2015年，位於耶路撒冷的YMCA因舉辦讓兒童裝飾耶誕樹的活動，引來一個猶太人組織抗議，因為該組織認為，這項活動其實是企圖向猶太兒童傳教；之前一些擺設耶誕樹的旅館，還曾被吊銷猶太教飲食執照（kosher license），直到以色列首席拉比同意撤銷這樣的禁令。

值得強調的是，諸多類似的爭議，算起來仍是少部份人士所發動的，也不見得會得到社會多數、特別是非宗教人士的共鳴。就算沒有來自前蘇聯的大量移民，全球耶誕電影與商業化的景象，也隨著各種媒體，傳播到以色列的一些社群，特別是年輕人與兒童。

Merry Chrismukkah! 節慶的一抹政治味

今年的耶誕節與猶太人的光明節（Hanukkah）重疊，也因此在不少地方，就能看見光明節與耶誕節或Novy God陳設並存的有趣街景；在耶路撒冷這樣宗教氣息相對濃厚的城市，僅幾分鐘的路程，就可以從慶祝光明節的活動或裝飾，走到耶誕節的氛圍中。

2019年耶路撒冷舊城雅法門慶祝光明節的裝飾｜Photo Credit: 謝宇棻提供

儘管秉持猶太人國家的國族認同，顧及以色列少數的基督徒人口或慶祝Novy God的前蘇聯裔移民及其後裔、甚至是從國外遠道而來的基督徒觀光客，一些政治人物或地方首長，還是會對這樣非猶太教的節日，展現包容的一面。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）每年都會發表簡短的耶誕賀詞，祝賀國內外基督徒佳節愉快。

深諳宣傳之道的納坦雅胡，當然也不會錯過向慶祝Novy God的以色列選民祝賀的機會。近幾年他常以影片的方式，一方面獻上佳節祝福，另一方面也暗示政府對蘇聯裔移民及其後裔的重視。

不過納坦雅胡並不是第一位、也絕不是最後一位，藉由耶誕節展現兼容並蓄情懷的以色列領袖或政治人物。

已故以色列總統培雷茲（Shimon Peres）於2012年造訪海法大主教Elias Chacour慶賀耶誕節｜Photo Credit: 以色列新聞局（Mark Neyman）

我們可以觀察到一個有趣的對比：一方面，部分猶太教徒或猶太人可能會基於宗教或歷史因素，對在國內大肆展示被認為與耶誕節有關的擺設感到不適；另一方面，自詡為猶太國家、也是猶太教－基督教（Judeo-Christian）歷史源頭之地的以色列，不能免俗地在這個全球基督徒歡慶的時刻，作出善意的表示。

在今年的賀詞中，納坦雅胡就指出：「在這個世界上，基督徒朋友是我們最好的朋友。」（We know we have no better friends around the world than our Christian friends.）

從直接的現實面上來說，基於宗教旅遊來到以色列的觀光客人數，不在少數。每年在耶誕節時期，照例會有不少基督徒湧入以色列慶祝。以色列觀光局公布的資料顯示，今（2019）年共約16.5萬基督徒觀光客來到以色列慶祝耶誕節，相較於2018年成長了10％；此外，在整年度造訪以色列的250萬遊客中，有55％是基督徒。也就是說，基督徒遊客帶來可觀的旅遊收益，這很可能是以色列政府無法忽視的。更不用說，以色列境內本地少數基督教人口，以及以文化角度來慶祝Novy God的移民及其後代，都是政治人物無法輕易忽視的。

當節日碰上觀乎宗教、文化的不同觀點，再沾上一點政治時，擺設與儀式可能不再只是行禮者所認定的內涵，而會被賦予其它的意義、甚至引起爭議。

註：根據以色列官方在今（2019）年耶誕節前夕公布的資料，在國內2％的基督徒人口中，高達77.5％是阿拉伯裔（含亞美尼亞裔），多居住在北部的拿撒勒（Nazareth）、海法（Haifa）、謝法阿姆（Shefa-'Amr）以及耶路撒冷（Jerusalem）。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航