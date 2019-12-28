【圖輯】「女性無家者」在街頭過著什麼樣的生活？

圖文：人生百味

在街頭的女子，過著什麼樣的生活？

人生百味團隊自2018年起，組成女性無家者陪伴小隊，固定上街拜訪、陪伴在台北車站、艋舺公園、228公園及西門捷運站露宿的女生。我們一路紀錄前後與18位女生的相處、互動，以及這些老少女們的故事，關於她們一路自家庭脫落，來到街頭與過往傷痕抗衡，並與當下嘗試共存的過程。

這些記錄後來與台大社會系的黃克先教授共同撰寫成文，也讓我們開始看見街頭女性與生命經驗環環相扣的困境，為了能讓社會大眾理解，人生百味製作成圖文懶人包，希望可以讓更多人看見街頭的樣貌。

Photo Credit: 人生百味

本文資料引用自2019年黃克先教授與朱冠蓁（人生百味共同發起人）所著之《底層女性的「家」與無家之後：性別、親密關係與工作貧窮》初稿。（發表於2019年台灣女性學學會「脆弱性與能動性」年度學術研討會。）

Photo Credit: 人生百味

根據官方統計，女生無家者約佔總無家者人數1/10，全台大約250人左右。

在台灣，無家者定義是：「居無定所、露宿或住在收留單位的人」。然而在監獄、醫院、網咖、便利商店，實際上仍隱藏大量居住狀態不穩定的人。他們因各種原因留宿於這些場所，隱藏在人群中。因為隱形，無論人身或狀態，都相當難被發現或救援。

因此，全台灣女性無家者的實際人數，可能超過官方統計10倍以上。

Photo Credit: 人生百味

「女性是相對隱形的一群人」

露宿可能招致騷擾，以及如廁、生理期等不方便，讓女性無家者的生活面臨了極高的不便與危險。可以想像一下，若妳也曾在暗夜獨自走在路上心生緊張，或遇到停在自己身上，那陌生、讓人不舒服意的眼神，或甚至突然地被人侵入舒適距離，貼近、索求，這幾乎是街上女性們的每日會遇到的麻煩。

於是，長期處於高度緊繃、焦慮後，相對容易使精神脆弱、崩解，加上露宿的睡眠品質不佳（光害、路人經過、車聲、蚊蟲），也無法藉由休息修復身心。

體力與精神往下掉，人更難找到工作或甚至是願意與她互動的對象，女性的支持網絡因此越來越薄弱，也更難以脫離困境。

不是離家流浪；是沒了家，她才開始流浪的

許多人看到街友時，心中浮起的第一個疑問是「為什麼不回家」。但其實，人或許就是因爲家沒了，才會變成街友的。少有人一出生便是無家者，然而，許多生命卻在確定性別的那刻開始，便註定走得坎坷。

Photo Credit: 人生百味

吳大姊年輕時曾從事會計工作，收入穩定且薪資不錯。

五十多歲時，遇到母親罹癌。一開始大姊請了看護照顧母親，然而其他手足卻不願分攤人力與看護費用。幾年後，由於支出太過龐大，加上當時看護的服務品質不盡理想，大姊決定辭職，全心投入照顧母親。

Photo Credit: 人生百味

母親過世後，吳大姊的存款也用完了，然而在孑然一身的狀態下，手足仍不支援她的生活。

幾年過後。吳大姊由於年紀關係實在難找到工作，只好開始流浪，偶爾靠著乞討為生。

Photo Credit: 人生百味

阿青姐從小家境困苦，小時候就必須和媽媽、姊姊們一起下田耕種；家中農地變賣後，她便到工廠上班，做過紡織與製鞋。

由於年紀小，時常被指派到較耗體力的單位。

Photo Credit: 人生百味

阿青姐在二十多歲時結婚，快三十歲時遇到丈夫外遇，兩人決定分居。她擔心身為女性的自己無力撫養兒子，因而將孩子留在夫家。

而後卻得知丈夫其實沒盡照顧責任，且夫家不斷灌輸兒子「是媽媽不要你」、「爸媽分居是媽媽的錯」的觀念，且阻擋母子聯絡，直到兒子成年後才重新聯絡、誤會盡釋。

分居期間，阿青姐擔憂自己的生存，更是卯起來沒日沒夜地工作。

一開始在工廠，後來倒閉被資遣後，又到熟人開的茶室煮茶、遞毛巾，最後拚到買下間小套房，卻也把健康賠掉了。

有了自己的家，阿青姐決定先辭去工作休養一陣，沒想到，苦撐已久的身心就在此時垮掉了。這段時間裡，阿青姐將自己關在小套房裡鮮少出門，時不時就因想起悲傷的往事而獨自啜泣，也曾興起自殺的念頭。直到某天，她到車站走走，看到建物外圍有很多人坐著，於是也好奇地坐了下來。

看著路上人來人往，竟莫名地感到放鬆。從此，她開始固定傍晚時來車站坐著休息，久了，也決定在此露宿。

Photo Credit: 人生百味

我們認識的中高齡女性（四十至七十歲），她們從小便被要求做一個協助家計的懂事女兒。成年結婚後，被期待要是位逆來順受的溫順妻子，同時擔起兒女全部的養育責任。中年時，當雙親年邁，她們又成了照護者。

當被冠上女兒、妻子、母親等角色名稱，女性為家庭的付出便被視為理所當然。未達「應盡」的責任時，則可能遭受外界與家人的多方責備；有時，甚至會遭受家暴以及被家庭驅離。

這些都被做為個人歸因，要女性認知為這是自己該承擔的後果。

這些女性在無選擇的狀態下為家庭負責，卻不一定能確保家庭能同樣為她們的生活負起責任。

Photo Credit: 人生百味

看完吳大姊與阿青的故事，多少讓你覺得不捨吧。

在我們想要怎麼去改變時，我們需要先請你等一下，先了解社會發生了什麼事，為什麼會這樣？

貧窮並非單獨存在，而是環環相扣的生命狀態，像阿青與吳大姊，用了一生大部份的時間努力經營這個家庭，但這個家卻因故無法成為安居之所，反倒變成吸乾個人謀生精力及資源的黑洞，間接使她們陷入無家。

這意謂著她們身處的狀態，是整個社會被壓迫的女性可能成為的樣子。

Photo Credit: 人生百味

H大姐：

我現在大概過9點左右就不吃東西，因為吃東西要配水，再晚一點就會想上廁所，一離開很怕東西被偷，有的時候沒人我就會去那裏（指路邊的角落）上。

露宿街頭也讓基本生理需求的解決加倍麻煩，其中最多被提及的是如廁問題。當十二點後車站不再開放，附近又沒有公共廁所，此時想便溺只能偷偷在附近暗處解決。說到這件事時，女性無家者常感到尷尬困窘，在戶外便溺並非外人解讀的缺乏公德心。對她們而言，如果可以，自己也不願意如此。

就算是車站廁所開放的時間，一些年紀較長的女性也因膀胱較無力，加上身體狀況無法加快腳步，有時會遇到不小心失禁的窘境。

L社工：

之前有耳聞有路人或無家者會半夜在趁大家熟睡時偷拿東西，會先踢踢看睡著的人的腳，確定沒反應才進行偷竊。

S大姐：

上個禮拜騎車經過西門時，有一群人站在路中間擋住S大姐騎車，大姐就對他們說：「閃啦我要過。」於是引起對方不快，嗆道：「妳一個撿回收的，妳以為妳是老大喔。」雙方後來起了衝突，對方誣陷S大姐拿寶特瓶丟人。

「要不是有監視器錄到，我能怎麼辦？」S大姐講到此處情緒很激動：「我說我的口氣有像你說的這樣？這種話你也說得出口？」

不友善的路人、警察、管理人的行為，往往是比無家者身邊其他的流浪者更具威脅，更容易傷害人的存在。而我們需要一套對街頭友善的倫理文化。

Photo Credit: 人生百味

女性無家者，曾在生命中某一時刻墜落，逐步跌至街頭。然而，即便是這樣外界看來黑暗、無望的地方，仍存在著修復人、將人重新推往希望的可能性。

當歸屬感不必再被限縮於舊有家庭的框架，這些女性曾經是別人的女兒、妻子、母親，無論她們是否願意，此刻都正在面對自己，重新認識，拼組著新的自己。

Photo Credit: 人生百味

街頭的設施，更需要對於依靠街頭生活的人更加友善，因為他們都是被迫來到街頭，我們需要政府營造更友善的街頭，以及每個來到街頭的人帶著對街頭友善的文化。

［關於人生百味］

［關於友團］

Photo Credit: 人生百味

如果可以，希望你看完將這個懶人包分享出去。讓更多人看見困境，是更多人起身行動的機會。人生百味仍然會持續在街頭的行動，希望有你一起同行。

延伸閱讀

本文經人生百味授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航