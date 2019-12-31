《水滸領導學》：毛主席說，我們上山打游擊，是國民黨「剿共」逼出來的

文：吳向京

【第一章 《水滸傳》不簡單】

第二節 略說作品與作者

作品有現實背景

《水滸傳》最早的藍本是宋朝的《宣和遺事》，講三十六位好漢在太行山聚義的故事，《水滸傳》中的三十六天罡星，也就是梁山三十六員正將，其姓名和綽號多來自《宣和遺事》。《水滸傳》成書後，故事地點改成了山東鄆城縣梁山泊。到南宋時，梁山故事已經廣泛流傳於市井，當時的畫家、文學家龔開（字聖予）為宋江等人作了畫像，配了〈宋江三十六人贊並序〉。元雜劇裡梁山好漢由三十六位發展到一百零八位，梁山戲非常豐富，現存劇目三十三種。宋江聚義的事在《宋史》、《徽宗本紀》、《張叔夜傳》、《續編資治通鑑》、《三朝北盟會編》、《侯蒙傳》等史料中都有記載，另外還有李若水的敘事詩〈捕盜偶成〉、〈折可存墓誌銘〉等作為輔證。

但「宋江是盼招安、被迫招安，還是未招安」、「是流動作戰，還是占據梁山泊」、「是否攻打過方臘」，這些關鍵史實現在都難以考證，這恰是讓很多人耿耿於懷的地方。比如，魯迅先生就是想找到與投降派不同的宋江故事的典型代表，他最終從元朝陳泰所寫的《所安遺集》、〈江南曲序〉中找到了一些《水滸傳》成書之前、在梁山泊附近流傳的民間口頭傳說材料，魯迅十分重視予以摘錄並加按語：「案宋江有妻在梁山濼中，且植芰荷，僅見於此；而謂江勇悍狂俠，亦與今所傳性格絕殊，知《水滸》故事，宋元來異說多矣。」

元末明初，施耐庵在充分尊重和吸收民間約兩百多年創作成果的基礎上，把原來相對獨立的故事，用新的、系統的、宏大的、精密的架構統一起來，並重新進行全面創作，最終形成了《水滸傳》。

在施耐庵撰寫《水滸傳》基礎上，明清小說家和書商又進行了廣泛的再創造。《水滸傳》成書前，梁山好漢的故事已經以各種形式廣泛流傳了兩百年，不僅是因為故事本身吸引人，還因為故事深刻反映了社會矛盾、群體意識，融入了民族痛苦，以及民間的現實、人性、人心、歡樂、期望，這不是單純在書齋中創作的作品能夠比擬的。《水滸傳》成書後，經過作者的凝練，故事不但生動形象，也凝結了作者豐富與系統的價值觀，以書為載體，使水滸故事流傳更加廣泛，六百年來深刻地影響了中國社會，甚至波及世界。

作者有不凡經歷

《水滸傳》這部作品不簡單，是因為作者本身就不簡單。關於《水滸傳》的作者，幾百年來一直有爭議。我也看過一些關於作者的考據文章，有人說是施耐庵，有人說是羅貫中，有人說是兩人合著，還有人說他倆都不是。有人說施耐庵是張士誠的幕僚，也有人說施耐庵是「是乃俺」的諧音——作者為避「誨盜」惡名，拒絕透露自己的真實身分。至於這個「俺」是施耐庵或羅貫中，還是另有他人，那就更糊塗了。我沒有做過考據，只就讀《水滸傳》的感覺，談談自己對作者的看法。

其一，與其它名著的作者相比有顯著不同。對比《三國演義》、《西遊記》、《紅樓夢》、《儒林外史》、《金瓶梅》等名著作者，我有一個明顯的感覺，就是《水滸傳》作者有其他人所缺少的一種氣質，即泰然自若的「靜氣」。很多人考證《水滸傳》中好漢的名字、綽號、出場順序均有講究，這些與其它小說有相似之處，是當時文人的慣用手法；還有人說「草蛇灰線」是《紅樓夢》用得好，隱喻是《西遊記》用得好等等。我不太同意這些說法，或許具體筆法有些講究，但這些在其它小說可能有意義，對《水滸傳》而言意義並不明顯，作者不是靠這些文人常用的手法提高作品水準，他的技法最重要的是大結構與大手筆，其中非常重要的就是不發表評論，不把自己的觀點直接說出來，而只是靜靜地寫下去。他不怕別人看不懂，不求別人看得到，沒有期期艾艾、悲悲切切的文人氣息在裡面，讓人感覺到大格局。有人說《水滸傳》的格局不如《三國演義》，其實那是因為題材原因，《三國演義》的背景就是王朝更迭的大時代，內容便是王侯將相，而要論水平，《水滸傳》作者恐怕在《三國演義》作者之上。

其二，作者有軍旅生涯或領導者經歷。不必考據，單看《水滸傳》內容就可以較明顯地感覺出作者有過實際的戰爭經驗，即便不是親自帶兵的將領，也是高級參謀人員，絕非紙上談兵的書生與道聽塗說的說書先生。特別是對從湖州、德清、杭州、睦州、昱嶺關、獨松關這幾個地方攻防之間的關係和先後次序看，作者是有親自從軍或一線指揮經歷的；而從鎮江渡江到丹陽分兵，再到杭州合兵，能看出他有比較高層的經歷，對戰爭和戰場有宏觀清晰的脈絡，不會是太基層的戰鬥人員。

比如：第九十四回〈寧海軍宋江弔孝，涌金門張順歸神〉中，李俊和張順被安排在北新橋守路。李俊跟張順說，咱們把的這條路是連接獨松關，以及湖州、德清的要衝——獨松關連接方臘大本營；湖州和德清是盧俊義軍正在攻擊的方向，守軍和杭州有密切聯繫。這兩邊都可能有敵軍過來，咱們有受兩面夾攻的危險，不如往山裡退一點，背靠西山、面對西湖，後面又有忠溪，進退有據。兩人於是移駐靈隱寺附近。今天我們可以實地去看看，這段描述精確到了「以里計」的程度，這哪裡是等閒之輩可以寫得出來的？同時，作者描述的戰鬥場面，特別是魯智深拳打鎮關西、武松打虎、醉打蔣門神、孫立擊殺寇鎮遠等經典橋段，能感覺得出作者是目睹過真實戰鬥場面的人，不是後來的《三俠五義》等武俠小說的純粹臆想可比，而《三國演義》描述戰爭、戰鬥雖然大而多，但也是想像之作。

從每次梁山機構人員調整與每次戰爭任務的安排，可以看出作者是真正管過事與管過人的。沒有領導者經歷的人，沒有布過全局和為平衡內部人事問題絞盡腦汁的人，很難寫出這樣的安排。以金聖歎、李贄、張恨水等為代表的文人，甚至胡適、魯迅等人，評價《水滸傳》都深不及此，我認為主要原因是他們沒有帶過隊伍，也沒當過領導者。特別是金聖歎、李贄等人，或者批宋江大奸大惡，或者捧宋江大忠大義，均理解不到當領導者與一把手，既需要真、誠、信、義，但也免不了用些手腕，哪有那麼單純靠「德」就能平衡與統領好那麼多山頭，帶好一支複雜、龐大、狂暴的隊伍？

毛澤東點評《水滸傳》和水滸人物最精彩，很重要的一點就是他的點評帶有辯證性和兩面性，因為毛主席是帶過大隊伍的人，這是純粹的書生所難以理解和領悟的。

第三節 非凡的影響力

《水滸傳》成書六百年來，對中國社會乃至世界所產生的影響是廣泛而又深刻的，超出了絕大多數人的想像。透過這部小說，我們能夠想見當時的社會生活，並且能夠聯想到今天，感覺到其中的聯繫和變化。

對文化和社會的影響

胡適在《〈水滸傳〉考證》一文中說《水滸傳》「在中國文學史占的地位比《左傳》、《史記》還要重大的多」。「在五百年裡，流行最廣、勢力最大、影響最深遠的書，並不是四書五經，也不是理性語錄，乃是幾本白話小說，《水滸傳》就是其中的一部奇書，是我國文學的正宗。」胡適在寫給胡近仁的一封長信中，對中西方小說做了比較，列出了他認為「可以不朽」的七部中國古典小說，並進行評價和排序，其中《水滸傳》以「寫生狀物，置之司各得（司各特，Walter Scott）、迭更司（狄更斯，Charles Dickens）書中，何有愧色」而許為第一，《儒林外史》列第二，《石頭記》列第三——也就是說在新紅學泰斗胡適心中，是把《水滸傳》列在《紅樓夢》之前的。梁實秋在〈影響我的幾本書〉一文裡也說：「第一部影響我的書是《水滸傳》⋯⋯直到我讀到《水滸傳》才眼前一亮，覺得這是一部偉大的作品，不愧金聖歎稱之為第五才子書，可以和莊、騷、史記、杜詩並列，我一讀、再讀、三讀，不忍釋手。」

《水滸傳》和水滸故事除了帶來文學和文化方面的影響外，對反抗和自由的精神層面的默示，對領導人、團結人以及對戰爭技巧的現實啟示，對遊離於正常社會之外階層的安慰和暗示，深入影響到中國社會的各個階層，甚至波及世界。美國作家賽珍珠（Pearl S. Buck）在獲諾貝爾文學獎時的演講「中國小說」中指出，《水滸傳》是一部反映中國生活的偉大社會文獻。阿根廷著名作家波赫士（Jorge Luis Borges）說，《水滸傳》的情節有如「史詩般的廣闊」，與西班牙十七世紀的「流浪漢小說」有異曲同工之妙。法國作家、二○○八年諾貝爾文學獎得主勒．克萊喬（Jean-Marie Gustave Le Clézio）說，《水滸傳》記錄了那個遙遠年代人的「基本生存狀態」。

對軍事和政治的影響

《水滸傳》也影響到軍事和政治。日本漢學家木村英雄說：「《水滸傳》的影響已經遠遠超過文學和演唱的範圍，根據記載，二十世紀中國工農紅軍的游擊戰術也是從《水滸傳》中得到啟發的，這是令人吃驚的。」木村先生作為日本人，可能不好意思說抗日戰爭，其實抗日戰爭中很多戰例何嘗又不是受水滸故事的啟發呢？當然，手撕鬼子和諜戰神劇除外。花榮和宋江在清風山反圍剿戰中，就全面運用了「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」游擊戰十六字訣；宋江智取無為軍、魯智深智取二龍山皆是後世「智取×××」系列的範例。尤其是對於特殊時期受教育程度不高的指戰員來說，水滸故事生動形象，而且方便模仿，拿《水滸傳》直接當戰術教科書一點問題都沒有。就連抗戰時期的侵華日軍（情報機關），也都把八路軍重要將領與梁山一百零八將對應起來，方便前線軍官了解和記憶這些難纏的對手。《水滸傳》對六百年來軍事史的影響案例比比皆是。

讀水滸、用水滸的大家非毛主席莫屬。毛主席讀水滸、用水滸七十餘年，他在閱讀時善於對書中故事進行深度挖掘，並加以評價，借以指導當前工作。我歸納毛主席品水滸、用水滸有幾個特點：一是辯證、客觀，有褒有貶，以褒為主；二是結合實際，因時因事而變；三是信手拈來、應用廣泛、不一而足。比如毛主席的「上山」意識：秋收起義後上井岡山就拿上梁山作比；延安時期，毛主席在抗日軍政大學說：「《水滸傳》裡面講的梁山好漢，都是逼上梁山的。我們現在也是逼得上山打游擊。」重慶談判期間，毛主席回擊陳立夫：「我們上山打游擊，是國民黨『剿共』逼出來的，是逼上梁山。」學梁山好漢「上山」看似簡單，其實意義深遠，直接影響了自二十世紀二○年代後期直至現在以及未來中國和世界的格局——「上梁山」何嘗不是那對蝴蝶的翅膀？

毛主席讚揚過宋江，也批判過宋江。一九三七年八月《矛盾論》中他曾用三打祝家莊的例子講述調查研究與實事求是的道理：「《水滸傳》上宋江三打祝家莊，兩次都因情況不明、方法不對而打了敗仗。後來改變方法，從調查情形入手，於是熟悉了盤陀路，拆散了李家莊、扈家莊和祝家莊的聯盟，並且布置了藏在敵人營盤裡的伏兵，用了和外國故事中所說木馬計相像的方法，第三次就打了勝仗。《水滸傳》上有很多唯物辯證法的事例，這個三打祝家莊，算是最好的一個。」而批《水滸傳》的起始是毛主席的名句：「這部書好就好在投降，作反面教材，使人民都知道投降派。」

毛主席在不同歷史時期對書中人物進行評價，倡導和鼓勵學水滸人物的精神，比如鼓勵大家要有武松打虎的精神。毛主席十分佩服武松，讚賞武松大無畏的精神和英雄豪舉，倡導敢於鬥爭的精神，經常用這個故事啟發幹部。在長征路上，毛主席誇獎許世友「不愧是名符其實的打虎英雄」，敢打「國民黨這隻虎」！他經常稱讚英勇的紅軍戰士，個個都是武松那樣的打虎英雄。另一方面，毛主席也對武松打的「虎」進行分析。在〈論人民民主專政〉一文中，他用武松與虎的關係說明一個道理：人民和敵人，是水火不容、勢不兩立的，你不消滅敵人，敵人就要消滅你，革命者要放棄幻想，不與反動派妥協。再比如，毛主席倡導學石秀的拚命精神。一九五七年南京黨員幹部會議上，他號召全黨同志要有一種拚命精神，參加社會主義建設事業，「我們要保持過去革命戰爭時期的那麼一股勁，那麼一股革命熱情，那麼一種拚命精神，把革命工作做到底」，「什麼叫拚命？《水滸傳》上有那麼一位，叫拚命三郎石秀，就是那個『拚命』」，「我們從前幹革命，就是有一種拚命精神」。

毛主席還倡導從水滸人物中學方法論，比如：從「林沖棒打洪教頭」裡學「以弱勝強」：「誰人不知，兩個拳師放對，聰明的拳師往往退讓一步，而蠢人則其勢洶洶，劈頭就使出全副本領，結果卻往往被退讓者打倒」。他啟發黨和軍隊的幹部在鬥爭中要講究策略，特別是在敵強我弱的情況下，有必要先進行戰略退卻，從退卻中發現敵人的弱點，進而打敗敵人。毛澤東還以李逵作比，批評紅軍中「懵懵懂懂」處事的幹部，稱他們是「李逵式的官長」，工作方法簡單粗暴，同時用李逵這樣一個人們喜愛的人物做比喻，肯定了這些幹部對事業的忠誠，因而使被批評者心悅誠服，收到了很好的效果。

受《水滸傳》影響的政治家不在少數。比如，習近平總書記也對《水滸傳》深有體悟。一九九一年時任福州市委書記的習近平到山東梁山縣考察時說：「我從小就讀《水滸傳》，熟悉梁山好漢的故事。水泊梁山在國內外享有很高的知名度⋯⋯」、「梁山的歷史文化很豐富，水滸文化是梁山的寶貴財富，你們有水滸英雄的底氣、拚命三郎的精神，又有改革開放的好政策，發展前景一定會很好⋯⋯」

所以，我們絕不要低估《水滸傳》的內涵和影響力。

相關書摘 ►《水滸領導學》：跟隨「講義氣」的人，是中國式追隨的重要特徵

書籍介紹

本文摘錄自《水滸領導學：悟水滸傳中的脫穎、輔佐、巔峰之道》，聯經出版

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作者：吳向京

水滸豪傑不只是勇於反抗權威的綠林好漢；更在江湖行走中，實踐一道道領導力法則！

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所謂領導力，並不是指智慧和天賦，而是指人人皆可達成的專心、決心和目標。──彼得．杜拉克（Peter Ferdinand Drucker）

《水滸領導學》作者吳向京長期研究領導力策略，有感於當前流行的領導力理論多脫胎於西方情境，儘管人性原則相通，但文化、語言的差異不同，終究讓學習者如隔靴搔癢。要將華人式的領導力說明、展現透徹，必須依賴大量能運用得淋漓盡致的分析案例，而梁山泊上被寫得活靈活現的一百零八條好漢，以及最需要高明的領導力來運籌帷幄、求得生存的時代背景，正是華人式的領導力教學的絕佳借鏡。

因此本書把領導與領導力這些概念從抽象的理論著作、從培訓講台的套路裡領出來，把領導力與權謀、領導力與路線鬥爭、政治鬥爭表達得清晰而深刻，有利於理解血腥戰場上的領導力與競爭中的領導力是怎麼回事。不妨功利一點評價《水滸傳》：它不僅是戰術指導書、領導力工具書，還是領導力哲學指南。

本書分為「緣起」及「三大部分」。「緣起」聚焦於領導力理論與在職場實踐時遇到的現實問題，以及細述作者如何從《水滸傳》的劇情與人物互動中悟出一套適用於華人的領導力理論。

進入「第一部分：脫穎而出」後，開始闡述普通人應有何作為才能具備領導力、成為領導者，過程中作者更直筆評論各家英雄好漢的人格優缺，打破「沒有人是完美」的迷思。

「第二部分：輔佐有道」則是進入相應領導層之後，人們應如何為自己的能力、立場、責任做好定位，成為一個可以妥善輔佐領導核心的角色。

「第三部分：權力巔峰」再將焦點轉回至領導人本身，提點諸多細節，讓人們在爬到權力頂峰後知道自己應有何作為，方能擁有成為公司組織中領導者的能力與遠見。

作者吳向京對《水滸傳》的人物、事件解讀不只充滿獨特性與系統性，顛覆了一般讀者對正反派人物的想像與觀點，也藉由對人物透徹的品鑒，將領導學的理論貼切而自然地與各種人物案例融合，再加入他在實務上的豐富實踐經驗及經典管理學理論，進行反覆精準的驗證，最後更直指諸多現實存在的矛盾與問題，試圖為當今的企業經營管理領域尋得一盞指引明燈。

中國古典小說《水滸傳》橫跨地域與歲月，從古至今一直是讀者心目中入門「江湖」的傳奇首選，精彩之處不只是各路英雄好漢高潮迭起的故事，更在於描繪得栩栩如生的人性──不直筆褒貶人物善惡正邪，而是寫活了一個人的思考、行為、抉擇以及命運。正因為寫活了這份人性，《水滸傳》不只能當小說讀，更可以是一部領導力的實踐提綱與案例文本。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九