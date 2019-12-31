《水滸領導學》：跟隨「講義氣」的人，是中國式追隨的重要特徵

文：吳向京

【第四章 義氣與追隨】

一九七八年，普立茲獎得主、跨界達人詹姆斯．麥格雷戈．伯恩斯的著作《領導力》問世，開創了領導力研究的新視野：以是否擁有追隨者判斷一個人是否擁有領導力，於是「追隨」成為領導學領域的熱詞。在《水滸傳》的語境下，追隨行為與另外一個詞密切相關，那就是「義氣」。其實不僅是《水滸傳》那個年代，今天在國貿和金融街，隨機採訪幾個步履匆匆的白領，問其選擇領導的三個重要條件，在得到的答案中，少不了「夠意思」、「夠義氣」之類的關鍵詞。跟隨「講義氣」的人，是中國式追隨的重要特徵。

第一節 義與義氣

儘管在當下把義氣和領導兩個詞放在一起，馬上就會引起疑慮，但那更多的是望文生義而產生的神經過敏，我們需要對義氣做理性思考。說義氣必然要從「義」開始。韓非子說：「義者，謂其宜也，宜而為之。」胡適繼承了韓非子的觀點，他在《中國古代哲學史》中說：「宜即是應該。凡是應該如此做的，便是義。」

當「義」與情感密切聯繫時，就有了義氣。中國人以擬血緣方式建立人與人之間的親密聯繫，比如，認義父義母、義兄義弟。出於生存、政治和經濟等目的，人們將這種關係擴大化：桃園三結義、李克用「十三太保」及後世無數的「十三太保」、「賈柳店四十六友」、「梁山泊一百零八將」，乃至近代放大版的「洪門漢流皆兄弟」、「青幫師徒如父子」等等。透過結成擬血緣關係，把特定的人群，特別是漂泊江湖的、本無關係的人，連接在一種親近關係中，讓人獲得安全感和歸屬感，低則緩解生存的恐懼和焦慮，高則增強凝聚力和戰鬥力。所謂「義氣」，也指結成這種關係需要遵守的共同規則。義氣是江湖的靈魂、江湖的準則，也是江湖規矩的核心。

第二節 義氣與江湖

江湖是什麼？在含著金湯匙出生的「小旋風」柴進眼裡，江湖可能很美好：有傳奇、有奇遇，有朋友、有美女，有美景、有美酒，仗劍走天涯，收穫敬仰和愛戴。所以他熱衷於接待江湖中人，聽他們講江湖故事，把自己放在想像的江湖裡陶醉一把。但實實在在走過江湖的人，比如宋江、武松、魯智深才知道，江湖真的一點都不好玩。武松發配孟州，途經十字坡，跟張青和孫二娘夫婦不打不相識，成為朋友。三人在酒桌上聊些江湖上的勾當，驚得兩個解差目瞪口呆，《水滸傳》裡的解差也不是一般人，能把解差驚得目瞪口呆的「勾當」肯定黑惡「夠檔」。江湖意味著山賊、黑店、市霸、黑渡，江湖充滿了未知和險惡。

大宋到了《水滸傳》描述的年代，幾乎已經無山不山賊，即使沒有大股山賊占據，也有零星強盜把持。武松從十字坡去往二龍山，夜行蜈蚣嶺，遇到飛天蜈蚣王道人挾持一名道童，搶掠一名民女，就幾間草房，也敢稱霸蜈蚣嶺；李逵、燕青元宵夜大鬧東京返回梁山的路上，牛頭山上兩個強盜冒充宋江搶掠民女。僧道也有轉行的，比如：生鐵佛崔道成和飛天夜叉丘小乙霸占瓦罐寺，奴役寺僧，搶掠民女；二龍山的鄧龍蓄了髮，崗位由主持自行調整為大王，小和尚們集體改制轉做小嘍囉。

在江湖上行走可能會遇到山賊，山賊可不是鬧著玩的，會挖人的心肝做醒酒湯。宋江從白虎山孔家莊出發，去清風寨投奔花榮，途經清風山。初冬晴夜，皓月當空，山景如夢如畫，宋江貪看山景錯過了宿頭，深夜趕路，走著走著，突然腳下一軟，撲通一聲掉進了陷坑——碰上山賊了。小嘍囉扒掉他的衣服，綁到草廳的將軍柱上。大王酒醒，吩咐小嘍囉「把那牛子的心肝來，給我做碗醒酒湯」。

小嘍囉銜著刀、端著盆，撩起冰涼的清水，拍打宋江顫抖的胸口——據說這樣挖出的心吃起來脆。梁山好漢中就有四位開黑店出身：旱地忽律朱貴、催命判官李立、菜園子張青和母夜叉孫二娘夫婦。張青和孫二娘夫婦開黑店，以麻翻過魯智深、殺死過與武松相當的一位無名頭陀而著稱。對付得了久在江湖行走、功夫蓋世的魯智深，確實是黑店中最黑的店了。李立在揭陽嶺開黑店，把客人麻翻，肥的就做黃牛肉賣，瘦的就做水牛肉賣。黑胖的宋江發配江州，途經這家店，險些做了黃牛，幸虧李俊及時趕到，從剝人凳上救下了宋江。

宋江路過揭陽鎮，碰見病大蟲薛永當街賣藝。薛永的手藝不錯，博得觀眾一片喝彩，但當他收錢時，卻沒一個人掏錢，薛永很尷尬。不是觀眾不捧場，而是薛永沒有拜碼頭，沒遮攔穆弘和小遮攔穆春兄弟倆是揭陽鎮的市霸，薛永未經市霸許可就開張營業，眾人不敢給錢。宋江不信邪，給了薛永五兩銀子，穆春突然現身，要教訓破壞規矩的宋江，被薛永一腳放翻。這下捅了馬蜂窩，在這個市面上宋江什麼事情也做不成了：買不到東西、住不了店，還被一路追殺。

還有更可怕的黑渡。宋江和兩個解差被穆弘、穆春兄弟倆一路追殺，逃到潯陽江邊，倉皇之間上了一艘渡船。不幸的是，這是船火兒張橫的黑渡船。黑出租也就是多收你幾個錢，黑渡船就不好玩了，它要的是你的命。船到江心，艄公從船板底下摸出一把刀來，問客人：「想吃板刀麵還是餛飩？」「板刀麵」就是一刀剁你下水，「餛飩」就是你把行李放下、衣服脫光，自己跳下水去。

中國有兩句俗話，一句是「在家千日好，出門一時難」，另一句是「在家靠父母，出門靠朋友」。前一句是說出門的難處，即便碰不上山賊、黑店、市霸、黑渡，在古代出門遠行也是一件很艱苦的事。宋江殺了閻婆惜，跟弟弟宋清準備去滄州投奔柴進時，有一段評說：「途中免不得飢餐渴飲，夜住曉行，登山涉水，過府衝州⋯⋯免不得：吃癩碗，睡死人床。」這段評說道盡了旅途艱難。後一句話說的是，面對出門的難處和江湖的險惡，只有靠朋友才能獲得幫助，度過難關。靠朋友的本質是什麼？就是靠義氣，在江湖環境下，義氣就是漂泊在外的人能夠憑藉的最可靠的東西。宋江走江湖最背，山賊、黑店、市霸、黑渡全讓他碰上了，但最後都能化險為夷、遇難成祥，並結交到更多朋友，獲得更多資源，靠的就是他名聞江湖的講義氣的名聲。

第三節 亂自上作，走向江湖

水滸故事始於亂，亂是皇帝自己造成的。宋仁宗嘉祐三年，京城鬧瘟疫，宋仁宗派太尉洪信到江西龍虎山去請張天師來東京祈禳瘟疫。眾道士帶洪信遊龍虎山，看到一座封閉了很久的殿宇，名為伏魔殿。洪太尉很好奇，非要進去看看。進殿後看到一口井，井上蓋著石頭，貼了封條，眾道士告訴他，井裡面鎖著一群妖魔。洪信也不知道犯了哪門子邪，堅持要打開，要命的是井旁還有塊碑，上刻「遇洪而開」四個字，更是給了他理由，堅定了他的決心。他是太尉與欽差，大家拗不過他，只能讓他打開。剎那間一股黑氣衝出了井口，衝塌了殿角，化作百十道星光飛散四面八方，洪信嚇呆了。道士告訴洪信，祖師說這是三十六員天罡星、七十二員地煞星，共一百零八位魔君，如今放了出去，估計要危害人間了。洪信悻悻回京復命，當然，秉持報喜不報憂的對上鐵律，洪信沒跟皇帝提及這件事。

六十年後，宋徽宗元年，一個小人物高俅發跡了。金聖歎在《水滸傳》序寫道：「一部大書，將寫一百八人也，乃開書未寫一百八人，先寫高俅，則是亂自上作也。」金聖歎認為《水滸傳》開篇沒寫好漢，而是先寫高俅，作者的意圖就是要表達亂自上作，高俅的發跡史就是徽宗的自亂史。

高俅本名高毬，善於踢，是京城裡的浮浪子弟。遊手好閒、招惹是非是高俅的家常菜，連他父親都受不了。一次，他攛掇鄰居家孩子耍錢，他父親把他告了。高在東京難以立足，到臨淮州投奔開賭坊的柳大郎。後來朝廷大赦，柳大郎趕緊把他推薦給東京城裡賣生藥的董將仕，董將仕又把他推薦給了「小蘇」，即蘇轍。蘇轍學士哪受得了高？但蘇轍先生是東京名人，順手就推薦他去駙馬王太尉府上。高的機會終於來了——王駙馬也是個有錢、有閒、愛玩樂的主兒，高很對駙馬的脾性，成為他的貼身親隨。然而，高俅的好運氣才剛剛開了個頭。

駙馬是端王趙佶的舅子，兩人關係密切，經常走動。一天，趙佶到王駙馬府上喝酒，看中了幾件玉器，隔日駙馬讓高給端王送去。正趕上趙佶在府中踢球，一個球飛出了場地，落在高眼前，高手捧玉器，上半身動不得，腳下卻起一記妙傳，技驚全場。端王喝彩，叫過來問話，並邀請高俅一起下場同樂。結果，端王相中了高俅，親自跑了一趟駙馬府要人。高從此便成了端王的親隨體己，把名字由「毬」改為「俅」——由「毛」變「人」了。趙佶的哥哥、二十三歲的哲宗皇帝正大有作為，突然駕崩了，沒有留下皇子。太后力排眾議，堅持由端王繼位，天上掉下的餡餅砸中了端王，趙佶當了大宋朝的掌門人，是為徽宗。高俅的運氣爆發了，徽宗皇帝「沒半年時間，直抬舉高俅做到殿帥府太尉職事」。殿帥府太尉居則統領禁軍，出則可以節制各路軍馬——大宋開國皇帝趙匡胤當皇帝前所任的職位。高俅從此以勢壓人、無惡不作。

高俅的發跡揭示了徽宗任人唯親，一切都憑自己的喜好，不按規矩出牌，直至禮崩樂壞。從此，自上而下開始亂了。在朝廷，有高俅、蔡京、童貫、楊戩等四奸蒙蔽皇帝、把持朝政；在地方，有蔡九、梁世傑、慕容彥達、高廉等官員依仗四奸和後宮勢力為虎作倀；在衙門，有陸謙、富安、董超、薛霸等爪牙為非作歹；在鄉間，有西門慶、蔣門神、毛太公、祝朝奉等土豪劣紳為惡鄉里。不要說普通百姓，就是林沖、宋江等這些本來對生活和未來充滿憧憬、對朝廷忠貞不二的階層都無法生存，被迫出走江湖。《水滸傳》這部書，過去大多說它是一部反映古代農民起義的著作，但是其實梁山一百零八位頭領，只有一位農民、三位漁民和兩位獵人，其他人多是來自各行各業，如下層官吏等，還有一些地方豪強和投降的官軍將領。來源複雜也正說明各階層都難以安居樂業，被迫拋棄職業、家庭、故鄉，游離到江湖中去。

第四節 一言說水滸，義氣貫始終

有多種方法可以用一句話概括《水滸傳》。比如用宗教的語言概括：緣起、緣聚、緣興、緣散，一甲子。一甲子六十年，六十年前，洪太尉打開了伏魔殿裡那口井，放出一百零八位妖魔，六十年後一百零八條好漢現身江湖，是為緣起；數年間，一百零八條好漢透過各種途徑，逐漸聚攏匯合，是為緣聚；完成聚集，形成龐大的群體，展示出驚人的、足以影響國家和政權的能量，是為緣興；最終在去往江南前後，逐漸星散，是為緣散。整個過程，就是一種緣：緣到了，相聚；緣盡了，散去。

再如用物理學的語言概括：六十年前，一百零八股能量四散，六十年後能力匯聚集結在一起，並扭轉方向，朝一個共同目標做功、消散——能量是矢量，不僅有強度還有方向，這一百零八股能量原來有不同的方向，匯聚起來後逐漸扭轉方向，擁有了一個共同的目標，完功、消減，最後重歸消散。

不論是緣的聚散還是能量的聚散，背後有一個東西起到紐帶的作用並貫徹始終，那就是義氣。在匯聚階段，有兩股最重要的力量：一是推力，也就是朝廷腐敗，逆淘汰加速，把社會各個階層的人推向江湖；二是引力，梁山的內在引力跟其它山頭比，有莫大特殊性，所以才聚集了這麼多來自五湖四海的好漢，「義氣」就是這個內在引力。緣興或扭轉階段，就是謀求招安的階段。招安的原動力主要來自宋江的價值觀和信念。很多人認為，那些投降梁山、曾經的朝廷軍官是推動招安的主力。其實這是個膚淺的答案，是一種誤解。宋江的信念、價值觀以及能力的主要體現——義氣，是推動招安的最重要力量。緣散或解體階段，在出兵江南、征剿方臘出發前，公孫勝如約離去；到達杭州、戰事最激烈時，最重要的專業技術人才神醫安道全又被皇帝召回。這時，曾經在江湖上呼風喚雨、無所不能的義氣已經逐漸失去作用，義氣也不能對抗皇帝的旨意和高官的命令，儘管前線亟須安道全，他也不會為了義氣再回前線。征戰江南，梁山好漢死了七十人，剩餘的人多數各奔前程，全數星散，與來時一樣，又歸於無形無影，義氣也找不到了。

都上梁山，情境迥異

正常社會無法存身，各類人群被逼只能走向江湖，最後才上了梁山。雖然都是上梁山，但具體情況不一樣。上梁山的情境，有粗分法和細分法兩類。粗分法可以分為六種。第一類是被奸臣惡吏逼上梁山，也就是傳說中的官逼民反，典型就是林沖和武松。第二類是形勢逼上梁山，也可以說是被自己逼上梁山，比如：做了犯法的事情或者走到無路可退，在正常社會無法存身，只能上梁山。晁蓋、劉唐、公孫勝、史進等人基本屬於這類情況。第三類是隨波逐流，跟著別人上梁山，呂方、郭盛、石勇以及江州的李俊、李立、穆弘等人並沒有明顯的意圖和目標，也沒有不得不上梁山的壓力，就是跟隨宋江上梁山。

第四類是主動上梁山，最典型的就是吳用、阮氏三雄和李逵。第五類是戰敗被迫上梁山，如青州的秦明和黃信師徒、呼延灼等四人、關勝等五人、索超、董平以及張清團隊三人。第六類是被梁山逼上梁山，蕭讓、金大堅等因為身有長技或者對梁山有恩，梁山需要他們上山，就費盡心機把他們逼上梁山了。

在這六類人中，主動願意上梁山的其實占比非常小。被逼上梁山和戰敗被迫上梁山這兩類人內心並不情願，卻占了一百零八條好漢的大多數。不情願上梁山的人怎麼能被梁山留住呢？很重要的是靠宋江的義氣。關勝、呼延灼、董平上梁山時宋江都是跪下請求，眾降將逼於義氣，不得不從了。

上梁山的情境大不相同，但基本上都離不了宋江的義氣：人們相信與追隨宋江，未必人人都喜歡他，也未必全都認同他做的事情，只是基於確信他所說的都能夠做到。從這點上說，義氣與領導力有相同的表現形式，追隨講義氣的人，也就是追隨領導力。領導力與義氣密切相關，這就是中國文化背景下研究領導力不容忽視的因素。

統御不易，常用義氣

好漢們雖然上了梁山，但這些人很難駕馭，因為這些人是好漢。我們通常沒有把好漢和英雄加以區別，其實作者對於這兩個概念分得很清楚。《三國演義》講的是英雄，是一部英雄傳；而《水滸傳》講的是好漢，是一部好漢傳。何為英雄？「聰明秀出謂之英，膽力過人謂之雄」，聰、明、膽、力四種能力都要超越常人。

《三國演義》中曹操和劉備青梅煮酒專門論過英雄，曹操對英雄下的定義：「夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志者也。」問天下誰是英雄？對於曹操而言，真正的英雄只有劉備和他自己，而袁紹、袁術、劉表、孫策、呂布都不夠格。

《水滸傳》的作者不肯濫用英雄一詞。仔細看《水滸傳》就會發現，泛指的時候，他偶爾把梁山好漢稱為英雄，而專指的時候，他只對兩個人賦予英雄的稱謂——每個重要的好漢出場時都會有贊詞，贊詞稱為英雄的只有盧俊義和關勝兩個人。盧俊義出場的時候，作者做了一首〈滿庭芳〉，其中一句為「慷慨名揚宇宙，論英雄播滿乾坤」。關勝出場的時候，作者做了一首〈西江月〉，其中有一句「蒲東郡內產英雄，義勇大刀關勝」。《水滸傳》中作者認可的英雄也就這兩位。

梁山好漢——一群不在乎生死的人，以殺人為樂、吃人為豪的人，靠軍政司與鐵面孔目裴宣是鎮不住的。在某些特殊情況下，即使宋江親自出手，也未必能夠壓得住場。比如：太尉陳宗善第一次上梁山招安時，李逵沒有跪聽宣詔，而是像一隻黑猩猩一樣蹲在房梁上，聽到詔書不夠溫柔時，跳下房梁，搶過詔書並揪打陳太尉，結果整個梁山鬧攘起來，堪比一場兵變，宋江和盧俊義只能保護著陳宗善狼狽逃竄下山。事後，宋江也沒敢處分任何一個人，厚著臉逐個溝通，才算度過一場空前危機。所以，遇到衝突和矛盾，能把梁山好漢統御住的，經常還要靠義氣。

招安分歧，唯靠義氣

第七十一回〈忠義堂石碣受天文，梁山泊英雄排座次〉中，梁山泊一百零八將聚齊，又恰逢重陽節。宋江很高興，召開首屆全體幹部大會，稱為重陽菊花會，會後舉辦了盛大的宴席。梁山泊重陽酒會是梁山最重要的酒局之一，是一場隆重的大集會，也是一次戰略交底大會。宋江是好漢中的文曲星，在宴席上即興做了一首〈滿江紅．喜遇重陽〉，由鐵叫子樂和演唱，當唱到「望天王降詔早招安」這句的時候——出事了。武松說：「今日也要招安，明日也要招安去去，冷了弟兄們的心！」李逵反應更加激烈，叫道：「招安，招安！招甚鳥安！」一腳把面前的桌子踢碎了，宋江哭著宣布把李逵關押起來。緩了好一會兒，宋江宣布了對李逵的處分決定，並責備武松。這時梁山重要頭領魯智深站出來說了一番大道理：如今滿朝文武都是奸佞，把皇帝瞞得死死的，就像我穿的這個大褂，是白布做就，現在把它染成黑色，怎麼能再洗成白布呢？招安不濟事，如果非要招安，我們就散夥吧，明天一個個自尋出路去。我幫魯智深這個樸實的道理歸納了一個名頭，是為「黑直裰，不可洗」理論。

儘管反對聲音如此激烈，最後招安還是成功了，為什麼？關鍵靠的還是宋江的義氣。大家基於對宋江的信任，最後選擇了追隨。這裡面靠的是宋江又打又拉、扎實細緻的工作，而工作之所以能夠開展，靠的是義氣。義氣是保證梁山在分歧明顯的情況下，沒有解體的「凝結劑」。當征討方臘結束時，梁山還剩下三十二人，在回京的路上又辭去五人，回京接受封賞時已經不足三十人。想當初，梁山接受招安是有條件的：我等兄弟要聚在一起，不得分開安置。但是打完方臘以後，沒有人再跟朝廷堅持這件事了，誰都不再提這個條件了，大家都乖乖地各奔前程。就連宋江的親弟弟宋清，也回鄉繼續當他的農場主去了。柴進回了滄州，燕青選擇了隱居，阮小七回石村當漁民，武松、樊瑞、戴宗都出家，李俊帶著童威、童猛去海外二次創業。宋江獨自一個人去楚州當官，宋江給大家描繪的願景破滅了，再講義氣也就不靈了。

義氣是追隨的必要條件，一個不講義氣的人，就不會有追隨者，就當不了真正的領導者。但義氣不是追隨的充分條件，不是有了義氣就一定會有人追隨。義氣，一個帶有江湖氣質的詞，它的本質又是什麼呢？請看下一章〈小義與大義〉。

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書籍介紹

本文摘錄自《水滸領導學：悟水滸傳中的脫穎、輔佐、巔峰之道》，聯經出版

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作者：吳向京

水滸豪傑不只是勇於反抗權威的綠林好漢；更在江湖行走中，實踐一道道領導力法則！

《水滸領導學：悟水滸傳中的脫穎、輔佐、巔峰之道》，一本帶你從《水滸傳》中悟出不一樣的職場規則，成為職場贏家的必備之書！

例如：

〈成長〉脫穎而出──如何成為領導者

領導者需要怎樣的素質？怎樣應付江湖之道？怎樣周全職場規則？想成為領導者必須具備：義氣、影響力、健全的人格、真誠、捨得、自省與善學、以身作則。

匹配人物：宋江、林沖、晁蓋、魯智深、李俊。

〈精進〉輔佐有道──如何輔佐核心層

如何成為組織中不可或缺的角色？如何擔負輔佐之責？輔佐核心層的關鍵成員：專業經理人、合夥人、加盟者、幹將、元老、親信。

匹配人物：盧俊義、吳用、魯智深、張順、公孫勝、李逵。

〈進化〉權力巔峰──如何當好領導者

如何當好一把手？宋江何以成為江湖共主？成為眾人追隨的唯一領導者必須具備：儀態、格局、共同願景、掌控全局與細節。

代表人物：宋江。

所謂領導力，並不是指智慧和天賦，而是指人人皆可達成的專心、決心和目標。──彼得．杜拉克（Peter Ferdinand Drucker）

《水滸領導學》作者吳向京長期研究領導力策略，有感於當前流行的領導力理論多脫胎於西方情境，儘管人性原則相通，但文化、語言的差異不同，終究讓學習者如隔靴搔癢。要將華人式的領導力說明、展現透徹，必須依賴大量能運用得淋漓盡致的分析案例，而梁山泊上被寫得活靈活現的一百零八條好漢，以及最需要高明的領導力來運籌帷幄、求得生存的時代背景，正是華人式的領導力教學的絕佳借鏡。

因此本書把領導與領導力這些概念從抽象的理論著作、從培訓講台的套路裡領出來，把領導力與權謀、領導力與路線鬥爭、政治鬥爭表達得清晰而深刻，有利於理解血腥戰場上的領導力與競爭中的領導力是怎麼回事。不妨功利一點評價《水滸傳》：它不僅是戰術指導書、領導力工具書，還是領導力哲學指南。

本書分為「緣起」及「三大部分」。「緣起」聚焦於領導力理論與在職場實踐時遇到的現實問題，以及細述作者如何從《水滸傳》的劇情與人物互動中悟出一套適用於華人的領導力理論。

進入「第一部分：脫穎而出」後，開始闡述普通人應有何作為才能具備領導力、成為領導者，過程中作者更直筆評論各家英雄好漢的人格優缺，打破「沒有人是完美」的迷思。

「第二部分：輔佐有道」則是進入相應領導層之後，人們應如何為自己的能力、立場、責任做好定位，成為一個可以妥善輔佐領導核心的角色。

「第三部分：權力巔峰」再將焦點轉回至領導人本身，提點諸多細節，讓人們在爬到權力頂峰後知道自己應有何作為，方能擁有成為公司組織中領導者的能力與遠見。

作者吳向京對《水滸傳》的人物、事件解讀不只充滿獨特性與系統性，顛覆了一般讀者對正反派人物的想像與觀點，也藉由對人物透徹的品鑒，將領導學的理論貼切而自然地與各種人物案例融合，再加入他在實務上的豐富實踐經驗及經典管理學理論，進行反覆精準的驗證，最後更直指諸多現實存在的矛盾與問題，試圖為當今的企業經營管理領域尋得一盞指引明燈。

中國古典小說《水滸傳》橫跨地域與歲月，從古至今一直是讀者心目中入門「江湖」的傳奇首選，精彩之處不只是各路英雄好漢高潮迭起的故事，更在於描繪得栩栩如生的人性──不直筆褒貶人物善惡正邪，而是寫活了一個人的思考、行為、抉擇以及命運。正因為寫活了這份人性，《水滸傳》不只能當小說讀，更可以是一部領導力的實踐提綱與案例文本。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九