讓全球綠黨的願景在台灣實現，守護公平正義的最佳第三勢力

總統提前底定，不分區政黨票競爭最受矚目的一次大選

2020大選在即，總統大選結果幾乎提前底定，選戰的關注點移轉到政黨不分區的激烈競爭：在傳統國民黨與民進黨之外，後318運動興起的時代力量現正因內部路線分裂，主張兩岸一家親的柯文哲甫籌組台灣民眾黨就取得第三大黨的地位，卻和親民黨路線與組成重疊難分；台派新舊小黨林立，尤以高雄為基礎的台灣基進黨，和推出高人氣的精神科醫師鄧惠文擔任首席不分區的台灣綠黨最受矚目與期待，可望跨越不分區政黨票分配門檻，首次取得席位進入國會。

這次不分區立委選舉中，出現破紀錄的19個政黨，參選爭取34個席次。每個小黨都帶著期望，希望在選舉中斬獲席次。成立已23年的台灣綠黨，最初以反核四環保運動起家，後來從綠色政治理念出發擴大到各個社會議題領域，在每個時期都發展出各自的策略特色，豐富且擴大了台灣綠黨的進步政策內容：從獻身硬派環保抗爭、發展綠色社會企業、到經營網路組織、強調選舉路線，擴大結盟合作的對象，日益成熟的綠黨想要告訴台灣的選民：「我們準備好了，這次就要請大家一起用選票讓綠黨過5%，在立法院取得席次！」

綠黨不是民進黨，不是小綠側翼，而是更綠、最綠！

台灣綠黨是最早表態支持蔡總統連任的小黨，護台抗中、反紅禦韓的立場鮮明，頻頻出戰，讓綠黨被對手批評是小綠、側翼，甚至還被柯文哲羞辱是比皇帝還著急的太監。

「面對不公不義的事，我們就應該急公好義啊！」綠黨表示。

事實上比起其他小黨來說，綠黨有很明確的理念原則，我們依循全球綠人憲章的六大核心價值，堅持永續發展、非暴力、生態智慧、尊重多元性、社會正義和參與式民主；作為全球綠黨聯盟的正式成員，台灣綠黨沒有任何藉口能夠違反這些基本價值。

「你從來不需要去擔心綠黨是甚麼顏色的，我們永遠都是綠色的台派！」台灣綠黨聯合德國綠黨促成台德建交請願進入公聽階段，引起廣泛熱烈討論。台灣綠黨聯合日本與韓國綠黨，共同聲援香港青年追求民主法治的公民運動，嚴正譴責中國對新疆維吾爾族人迫害屠殺與種族清洗。

綠黨更主張修憲，把增修條文前言「因應國家統一前」改成「因應國家現階段需要」。對於「獨立」倡議，綠黨更提出令人深思的觀點：「台灣除了要獨立於中國之外，還要獨立於匱乏汙染之外，獨立於特權不公義、獨立於仇恨歧視之外！」綠黨是理所當然的天然獨，卻不是狹隘激情的民族主義政黨。

綠黨說：我們並不是民進黨的側翼，是捍衛弱勢的更綠，是堅持理念的最綠！

「我們理解到：當追求過半執政，必然會導致保守中庸的傾向，甚至還可能為了討好多數大眾而犧牲少數弱勢者的基本權益。」支持蔡總統連任是綠黨護台抗中的理性負責決策，然而必須要有理念的進步力量，給予民進黨執政最嚴格的監督與指引，推出優秀的不分區立委與民進黨競爭支持，就是綠黨擁有主體性最好的證明。

用理念、意志與真誠來超越資源不足：綠黨的挑戰

現行兩大黨制定的政治規則對小黨非常不公平。相較於獲得數億元補助款的時代力量，或是擁有台北市政府龐大行政資源與首富財團奧援的民眾黨，綠黨得到的政府補助款是零，主張環保與人權的綠黨更不會有財團的奧援，但是綠黨用心推行好政策的動能不減，像是日前在台灣人權促進會的政策評比中，綠黨皆名列前茅，最終更以最高的平均得分，贏過民進黨、基進黨、民眾黨、親民黨與時代力量，獲得所有政黨的最佳政策第一名。

綠黨致力於促進人類生活和自然生態的平衡。綠黨倡議生活政治，相信政治不該只是打打殺殺的黨伐鬥爭，而應該是反映生活問題，撫慰不安人心，謀求溝通理解，促進和解合作，追求公平正義的社會工作。「有太多善良、努力且很有潛力的人們，卻過著不快樂，不幸福的生活」。誠如鄧醫師所說：這些深層的心理苦痛，並非歸咎於個人生命歷程的不幸，而是源自整個社會時代文化的脫落失序所致。

綠黨相信，彼此了解，尊重差異是一種責任與義務，而好好地生活，安穩而幸福，是一種基本人權。

支持台灣綠黨，召喚真心誠意的綠色新政治

在雞蛋和高牆之間，綠黨永遠會替社會和生態上的弱勢族群發聲：綠黨支持把核廢料遷出蘭嶼，並且勇敢而務實地要求把高階核廢料送回美國處理；當相愛的男男、女女無法平等地追求被尊重的結合，綠黨站出來挺同婚，還進一步推動開放所有成年人均有使用人工生殖的權利；當有生命因為無法治癒的病痛而受苦，綠黨正視安樂死合法化的需求，主張合理開放醫療用大麻衍生制劑的合法使用；綠黨關心機車族群的路權平等，重視動物的生命權、孩童的受教權、妳我的居住權、工作權，以及「能好好地安心過生活」的基本人權。

綠黨不屬於特權、政客與財團，綠黨是我們普通平凡人自己的政黨，是值得信賴，值得支持的政黨。綠黨推動有溫度、用真心的各項政策主張，在乎社會裡各個崗位上，在沒有鏡頭與鎂光燈注意的角落，還是那麼努力用心生活的你我。2020年大選，讓我們像綠黨徽誌一樣，帶著微笑投下寶貴的一票，讓綠黨與您一起溫暖台灣的政治，讓我們共同的聲音與訴求在國會裡實現，成就真正的公平正義。

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