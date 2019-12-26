我國家戶上網率首次高達九成、上網人數今年亦突破兩千萬，資安防護成當前重要課題

財團法人台灣網路資訊中心（Taiwan Network Information Center, TWNIC）今天公布「2019年台灣網路報告」，調查報告首度採用雙底冊 (Dual Frame) 調查方式，同步執行市話與手機電訪，調查結果推估全國 12 歲以上上網人數達 1,898 萬人，而全國上網人數經推估已高達 2,020 萬，整體上網率達 85.6%；家戶上網部分，推估全國家庭可上網有 793 萬戶，全國家戶上網比例達 90.1%；主要上網方式為寬頻上網，比例高達 89.3%。調查顯示 12 歲以上個人曾經上網率今年達到 89.6%，為歷年最高，推估全國上網人數也是首次突破兩千萬人，上網率增加較多的年齡層為 55 歲以上族群，共增加兩成。

Photo Credit : TWNIC

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高普及網路使用率驅動台灣邁向數位行動化社會，但更完備的法律規管與使用者權利亟需解決

從調查發現：台灣的高度網路普及率，已為台灣在經濟、社會、文化帶來新一波的發展動力與契機。然而，在數位行動化社會成型的當下，具備完善的網路基礎建設、行政便民的數位化政府、活絡繁茂的電子商務活動，但也同時引發在數位虛擬社會中亟需解決的網路治理，法律規管與數位落差等重要網路議題。調查發現有一成民眾仍未上網，其中在 65 歲以上占 39.0%，南部地區占 13.5%，縮短數位落差的最後一哩路，主要仍集中於年齡與區域二項主要因素。

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台灣民眾過度倚賴網路進行各種活動，但在活絡的網路活動中仍潛藏安全隱憂

調查發現指出：台灣超過八成以上的民眾使用網路以滿足在社交、娛樂、資訊、溝通等使用需求。然而，網路活動潛藏安全隱憂，調查也指出：目前台灣多數網站依舊存在基本漏洞，主要是因為台灣大型企業、中小企業等網站數量眾多，不一定每個系統都會經過嚴謹的檢測，更因為外包商品質難以管控的問題，導致網站常見各種基本漏洞，恐被攻擊者輕易利用進行各種攻擊。而更值得注意的是，擔心網路詐騙及個資外洩是台灣網路使用者最關切的安全威脅，但對於資安付費防護的意願卻仍低。

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電子支付用戶快速成長激化台灣金融科技，由虛實接軌、跨域整合實現無現金社會，但國際行動支付品牌攻台灣前二名搶食電子支付大餅、以及如何打造安全與便利使用環境，仍待政府與產業共同思考。調查發現指出：現今行動支付市場競爭激烈，有效的結合數位與實體服務，由虛實整合相互帶動發展，以垂直與水平整合出的電子商務服務，跨域合作打造更完整的無現金社會生活，藉由行動支付靈活之財務金融科技，將為台灣開啟新網路商機。然而網路經濟服務環繞更高的資安風險、並更需要使用者信賴，調查發現即使已經是行動支付的使用者中，仍認為便利性有提升空間，如何讓行動支付產業成為藍海市場，正在考驗政府與產業的發展策略。

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數位經濟活絡，網購率雖未改變但含金量增加，善用高使用率的社群力量與內容媒體能帶來新契機

調查發現網購市場營收持續增加，然而產業面臨獲利不易、環境變遷快速、競爭激烈等困境，即使網購率未增加，但消費者含金量提高，表示更活絡的數位經濟正在發生，產業面臨質與量待提升的挑戰。在即將進入聯網飆速的 5G 時代，奠基在高使用率的社群與內容媒體，勢必會有更靈活的應用與更高的黏著度，善用各服務特性進行跨域合作與分眾，擴增產值並發展購物體驗。

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「2019 台灣網路報告」由財團法人台灣網路資訊中心公開徵求提案經評選後委由第三方公正研究調查團隊創市際市場研究顧問執行，今年度調查採「電腦輔助電話訪問法 （Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI），後稱電訪調查」、「線上調查 （Online survey）」、「1對1深度訪談 （In-depth interviewing）」與「文獻分析法 （Document Analysis）」量質化合併之調查方式進行，從了解台灣網路基礎推展至應用層面，輔佐邏輯層面的網域名稱和IP/ASN註冊情形等客觀環境分析，並蒐集比較各國家和各次級文獻內容來描繪台灣網路整體圖像。

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