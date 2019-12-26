菲南部解嚴遇挫：平安夜發生三起軍警遭攻擊事件，地方官員籲中央延長戒嚴

（中央社）菲律賓南部民答那峨島預定明年將解除戒嚴，但平安夜前在民答那峨島兩個省份陸續發生3起攻擊事件，造成至少5死5傷，當地省長呼籲杜特蒂當局延長戒嚴。

穆斯林大城馬拉韋市（Marawi）位於民答那峨島，2017年5月爆發親伊斯蘭國（Islamic State）激進分子叛亂。菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）當時宣布民答那峨島戒嚴，以遏制親伊斯蘭國的激進組織坐大。

馬尼拉當局12月10日表示，由於民答那峨島極端主義叛亂有減弱趨勢，年底戒嚴期滿後不再延長。

不過，菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）、菲律賓新聞社（PNA）25日報導，馬拉韋市所在的南蘭佬省（Lanao del Sur）24日發生一起攻擊，造成當地步兵營士兵2死5傷。

Photo Credit：圖取自菲律賓新聞社網頁

菲律賓陸軍第一步兵師發布新聞稿表示，南蘭佬省畢尼達延鎮（Binidayan）警長馬卡蘭甘（Amen Lucman Macalangan）23日晚間從馬拉韋市前往畢尼達延鎮途中，在巴加雅萬鎮（Pagayawan）遭伏擊身亡。

南蘭佬省警察局長穆卡蘭（Madzgani Mukaram）說，警方推測，馬卡蘭甘之死與他打擊香菸走私和非法伐木者有關，請求軍方協助在該區域展開掃蕩。

然而，陸軍第55步兵營昨天上午7時前往馬卡蘭甘遭伏擊區域途中，陪同的平民武裝部隊地域組支隊長拉薩姆（Nao Mohammad Lassam）卻向這群士兵開火，導致2死5傷後逃逸。

由於馬卡蘭甘遭伏擊和昨天發生的士兵襲擊事件，南蘭佬省長阿迪翁（Mamintal Adiong Jr.）重申希望當局延長民答那峨島或南蘭佬省戒嚴狀態。

另外，10年前發生58人屠殺案的民答那峨島馬吉丹奧省（Maguindanao）平安夜前也發生伏擊案。

2009年11月，馬吉丹奧省布魯安鎮（Buluan）副鎮長滿古達達圖（Esmael Mangudadatu）的妻子和親人在律師、記者陪同下，前往選舉委員會為滿古達達圖登記參選省長，但途中遭遇屠殺。

案件幕後黑手、滿古達達圖政敵小安帕端（Andal Ampatuan Jr.）12月19日被判有罪後，倒戈為被害者家屬作證的安帕端家族成員、阿瓜克鎮（Shariff Aguak）副鎮長阿克馬（Akmad Mitra Ampatuan）昨天下午1時左右在回家路上遭伏擊。

警方說，這不是阿克馬第一次遭伏擊。他的兩名助手因昨天的伏擊身亡，阿克馬本人傷勢穩定。

Photo Credit：AP/達志影像 2011年在菲律賓總統府馬拉坎南宮外頭為「瑪京達瑙屠殺事件」的家屬所舉行的悼念活動。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜