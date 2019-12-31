台灣離岸風電邁向「0元」競標價之路，可能還有兩個變數

環境資訊中心記者 陳文姿報導

2017年4月，丹能（沃旭能源前身）和EnBW以「0元」標下德國的風場，代表離岸風電不再依賴政府的保證收購（躉購）價。2018年3月，Vattenfall也以「0元」標下荷蘭HKZ I、II離岸風場，但預定完工時間較早，可望成為全球第一座進入運轉且未受政府補助的離岸風場。離岸風電起步較晚的台灣何時會出現「0元」風場？答案就在明年第一季公布的第三階段區塊開發中。

2018年在離岸風場第二階段（2020-2025年）評選過程中，台灣首度引入競標制，並出現2.2元-2.5元的破盤價。第三階段（2026-2035年）共10GW的評選預期採國產化與競標制並行。已有業者預估，不只一家能提出「0元」的競標價，可能出現零元大戰，但考量國產化、銀行融資，仍有變數。

綠電市場價格高，但政府收購可靠性更高

隨著今年11月離岸風電第一階段海洋風電完工、第二階段即將開工、第三階段10年計畫評選辦法預計明年第一季公布。無論是曾在第二階段獲選併網的開發商，抑或是打算加入戰局的新玩家，都已磨刀霍霍，準備爭取第三階段的10GW。

達德能源（WPD）董事長王雲怡分析，上次競標已經出現2.5元，而現在綠電的市場價格約每度3.3元。業者只要能將綠電賣到市場，就可以先用零元去投標。等取得併網資格後，再到市場找買家，等於政府不再需要補貼風場。

換句話說，只要業者能將合理價壓到3.3元以下，台灣就有機會出現「零元」競標。王雲怡預估，「每一家（離岸風電商）都辦得到，」但還有兩個變數。

綠電市場尚不成熟，銀行融資偏好穩健保守

變數一是銀行融資。王雲怡表示，銀行比較信任對台電簽購售電合約（PPA），尤其PPA一簽就是20年，未必接受私人公司的PPA。但他認為，如果2026年綠電市場更健全，這並非不可能。

另一位業界人士則持保留態度。除了考量政府尚未正式訂出《再生能源發展條例》中用電大戶必須購買的綠電量，市場需求與能源局規則尚未出爐，討論成本仍有變數，另一關鍵也指向銀行。

他認為，如果收購綠電的企業是台積電等級，銀行融資意願就比較高，但這類公司數量有限。換言之，確實有機會出現「0元」競標價，但不至於「很多」。

Photo Credit: 中央社

國產化將提高成本，競標規則影響價格

變數二則是國產化。第三階段國產化勢在必行，但是由經濟部規定項目，或由廠商自行規畫？規則仍不清楚，業者各有偏好。據工商時報報導，2018年的競價因不需負擔國產化，才有每度2.2-2.5元的低價。第三階段的競標必須負擔國產化，據消息人士推估，競標價將落在3至5元間。

王雲怡認為，初期階段，國內產品確實會比國外貴，但長期下來，國內產品價格會降低，也會比進口商品更便宜。如果讓廠商規劃國產化的內容，廠商能提出比較合理的國產化價格。但如果經濟部設定100%國產化的話，風場成本自然會拉高。

王雲怡表示，如果先以國產化為門檻，再進行競標，當「0元」不只一家，將面臨難以選擇的情境。她建議兩者一起評選，例如國產化佔50%、競標佔50%，或國產化60%、競標40%等，相對比較可行。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航