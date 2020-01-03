給居住正義覺青：空屋率高不一定是屯房、新建屋多不一定是炒房

看到某個進步青年，在自己臉書高談居住正義，說自己是老桃園人，拿著所謂桃園區的高空屋「數」，在夸夸其談都會區的高房價問題與高空屋數之間的各種暗示，本來以為可以學習到什麼深刻的理論，結果完全看不到他開宗明義提到的「細緻論述各區差異」這件事。

我就很想問：你老家在桃園哪一區？你回去看過空屋各區差異原因嗎？進步青年的「國際視野，在地實踐」有做到？還是嘴砲？人家王立談空屋「率」，你講到桃園市的桃園區，就突然偷換概念成餘屋「數」最多，你是在哈囉？

先不談中壢區，就講我土生土長的桃園區。你知道打開資料一看，桃園區空屋最多的地方在哪裡？真的跟直覺差不多：就是在「舊桃園市區」啦！

空屋率高不一定是屯房、新建屋多不一定是炒房

桃園火車站出來那一帶，自從20-30年前，地方政府和民代決定往中正路尾，開發新經濟重鎮（現在的中寧里、同德里、慈文里、同安里那一帶），火車站到大廟（桃園景福宮）那一帶就慢慢沒落了。尤其是中正路周邊的各種小巷子。

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空屋率第一的文化里，就桃園國小和成功路郵局後面，一直到桃園客運、統領百貨那邊，要講那邊的高樓，有些老舊的「櫃位」，真的就是打不過後來幾棟新的百貨公司。有認識的持有人，真的就是認賠但殺不出，只能擺在那邊，說要賣要租都不可能。根本不是你今天課他稅他就租的出去——那個是整樓層租不出去，跟鬼屋一樣。

要講一般房子，就是騎樓店面的生意，大致上是靠補習班帶來的學生族，在少子化的浪潮裡勉強撐著。好一點的店面，可以再加租二或三樓給一些比較「大箍把」的店，比方說NIKE、光南這種......差不多就是這樣而已。但其實從台茂、中正藝文特區那邊一些店家起來以後，舊市區的生意就是勉強維持，電影院人潮早就被中壢、南崁那邊被吸走。市區只剩下一些爛電梯大樓裡的撞球間、還有時代的眼淚MTV（不知道還在不在）。

喔，那邊的空屋率最高，所以就要老老實實地把他打出來？但是空屋稅，真的可以把那些閒置的空間「打」出來？那邊二、三樓以上，有些就是給店家用來囤貨的，說不定水電帳面上看起來是空屋。是要打什麼？讓房東把囤屋的成本，轉成商家囤貨的成本？

假設囤貨的地方真的都不算空屋好了，你覺得沒有都更或翻新，光靠空屋稅墊高房屋持有成本，會逼誰釋出？誰要在沒有走路客會經過的樓上租來做生意？還是誰要租在商業區吵死人的2、3樓當成住宅？你看過那邊的房屋長怎樣嗎？

再退一步說，他的新建餘屋數才22戶，就我所知是某一棟少見的新住宅。商業區寸土寸金，可能也是談了很久才弄出來的都更建案。這難道跟很多人口中的「萬惡炒房建商」的集合式大量建案一樣？

新建屋為「零」的地方空屋率高，也要打房嗎？

往火車站出來右邊看一下，就是武陵里、東山里，有一些大馬路旁，看起來地點佳，但難以讓人行走的樓房，事實上那個空屋就不是因為什麼炒房而「囤」出來的，這世界上本來就有人投資失敗、有人成功。在這種地方，幸運的就談到補習班，跟你租整樓；運氣差的就再等等，等了又等。畢竟市區的商辦大樓多的是，你地點不好，供需難以媒合，囤房稅就真的可以讓這些空屋老老實實地打出來？

再走到民生里，就差不多脫離火車站周遭，終於走到大廟右邊一帶了。那邊路很小條，停車也不方便，不難理解空屋率的成因，就是都市發展，別的地方更方便，你舊的供給跟不上需求了；但特別的是，大廟左邊的文昌里，房子竟然就穩穩的，空屋率只有6%，真要說的話，可能跟離開的人潮方向多少有點關聯？（往市政府區域的話是要往左不是往右）也或許，文昌里就是名字取得好，福地福人居。

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但也不是每個地方都這麼福，跨過一個大廟，俗稱「廟後」，空屋率又開始高了。

先是長美里，那裡只有好吃的潤餅屹立不搖。其他附近，就是一些沒落的西裝皮鞋店、賣鳥的、還有一些「跟鳥相關」的行業。當然，這區可能還有些我不知道的商家和住宅，也不是要一竿子打翻這邊，或貼這邊標籤。

有遠房親戚，早年在這區做生意，慶幸在此區沒落以前，就退休了。但總之那邊的房子算是老舊，說要住，晚上有查某間；說要做生意，旁邊還是查某間......金歹勢，這邊新建餘屋是0。囤房稅要在這邊老老實實的打出什麼？打出一些繼承老房子的老人家便宜賣你？還是某些不是繼承來的，只是老了跟不上時代了，但卻是他們拚了一生拚出來的幾棟房子嗎？

退一步說，那些老房子是居住正義青年要的嗎？離市區不遠，但旁邊沒有捷運，晚上陰暗，要嗎？

把房市想得太簡單，就會以為打房可以解決所有問題

再來。

走到民生區的上面：中和里，那個是超大的一區。簡單說就是永和市場那一帶。除了早市，和一些巷弄住宅以外，其實生意真的也不好做，人潮就是早晨的曇華一現。那邊只有幾家吃的老店，看盡周遭的20年河東河西，卻屹立不搖。在整個大時代的逆流裡，歷經桃園鬧區從中正路頭，搬到中正路尾，卻依然扎扎實實的一天一份工，站著把錢賺了。

像老賊壽司、胖子牛肉、還有一家燒臘飯、近10年很紅的相演燒烤......其他真的就是來來去去。包括我小時候看鐵達尼號的中央戲院，都不知道倒多久了。

跨過大大條的三民路，是西門里和永興里。那邊有三個學校：成功國小、西門國小、桃園國中。照理說學區應該很夯，但也不完全是這樣。成功國小後面是果菜市場，生意繁忙，但周遭沒什麼商業的機會，因為做工的人和消費者要吃飯，主要會往中正路跑；住宅是有，但樓層不高，戶數也不多。

桃園國中對面，西門國小後操場，是多年來都讓人覺得是治安死角的地方。大多數讀這些學校的人，比較多是在中興里和永安里。

以上八個行政區域，就佔了桃園市桃園區裡，高空屋率前11高的8個！

空屋現象根本就不是你在那邊偷換概念，先把空屋「率」談成空屋「數」，再幻想：桃園區的空屋數很多 + 桃園區是都會的地方 = 這些空屋現象就是所謂的「都會炒房」造成的，這種幼稚的結論，不是你一句你老家在桃園，就能證成的好嗎？

不是「都會區」空屋率高的地方，就都是「因為」新建案蓋蓋蓋，導致囤房太多、又死不賣、然後一直漲一直漲，經濟學基本原理有這種「增加供給，導致價格上漲」的事情？這個不是在哈囉就是在倒果為因。

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無差別的打空房，最後就是害到經濟沒落地區的人

真要講桃園區新建案多的地方，就是桃園人公認的豪宅區：同安里，也就是要空一格表示尊敬的 中正藝文特區，哇！新建餘屋數236戶是桃園區最高！空屋率16.38%佔桃園區第7，抓到了齁！

可是這些新建案已經適用房地合一稅了啊。請問已經在課徵高稅率之下，還能不計持有成本投資的人，不就是那些有錢到，跟一般收入家庭的人有相當大差距的投資人，才玩得起的房子嗎？現實一點的問，今天要再用其他的懲罰性稅制逼他釋出這些房子，在你和他之間，這麼廣的光譜裡，比你有錢能買接盤的人還有多少？這樣課下去這些房子會是你的嗎？

務實一點來看，位在同安里旁邊的其他三個里，環境也相當優：中寧里、同德里、慈文里，空屋率都在10%左右，甚至以下，以同德里來說，空屋率只有7.50%，新建餘屋只有3。如果不是周邊的鋼性需求，撐得起還在蓋新樓的豪宅特區嗎？撐不起，你就慢慢等，等到你認為是泡沫的泡泡，放給他破不是更好？不破你怎麼撿便宜？

為了一時的正義心理需求，巴不得用囤房稅砸死你的眼中釘：汴洲里、同安里、中正里，這些所謂的新建案集中區域，卻要拉其他其實佔多數──因為某些經濟聚落變遷等原因，而空屋率高的地區，一起處罰他們貪婪？浪費閒置房屋？

課不夠高恐怕沒效果，課太高恐怕要讓已經經濟沒落地區的人，繳懲罰性稅收給政府？然後你正義凜然的指控那些覺得有疑慮的人，是打假球？

坦白說，我的立場就是：

囤房稅這件事，真要搞，也不是不行 但坦白說，我覺得效果並不樂觀

考量到立法的溝通成本，還有傷及無辜的其他效應，其實可以緩緩，不必那麼正義凜然的到處出征，見佛殺佛。要做，我悲觀其成，你樂觀其成。 套一句羅淑蕾的名言：就是讓韓國瑜做做看嘛！你就讓他做做看嘛！誰知道呢？但真的不要那麼兇，不然我會比你更兇的指控你是假桃園人！你懂個屁！

所以，居住正義到底是什麼？

在我看來，很多人說來說去就是這樣：

在交通方便、熱鬧、居住正義青年們又喜歡的地點，讓居住正義青年們，以所得負擔得起的價格買下來，或是租下來。以達到活絡經濟，又實現正義的效果。

但要達到這種人間美事，整天咆哮要加稅來解決這件事，我真的沒有很樂觀。

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我看過經典的，真的把沒落地區沒人要的房子搞起來，暨「釋出空屋又創造經濟再活化的案例」，是比方說台中的宮原眼科。那種案例，也不是什麼囤房稅，把屋主逼出來賣的。就是一個商人，在自己的專業領域努力，紮實的累積資本，做自己範圍能做的事，花自己的錢，成就一個夢想而已。

你有沒有累積足夠的資金，要幹一件大事，或者只是完成自己人生的一件小事，然後買賣雙方合意，沒有更高出價者來搶標，而促成的。那麼單純而已。

退一萬步來說，今天不論是什麼正義凜然的稅制，還是其他原因，建商決定要在一個禮拜以內賣出某件房子，「價高者得」這個基本法則不會因為你比較正義，人家就非得賣給你。你一個禮拜以內，籌得出頭期款，也打敗其他買家，人家願意賣給你才是真的。

退十萬步來說，一樣是覺醒青年，可負擔的能力也是有差距的。但再怎麼樣，不要老是拿自己的理想，一刀把數字底下的差異，切成自己想要的形狀，拿來呼嚨大家自己這邊有神藥，來麻痺每一顆在苦難的人生裡，焦慮的心。

本文由真暴民的時事筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航