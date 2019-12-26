聖誕神經網絡——人類大腦對聖誕的反應

自十一月下旬，街道與各大商場已紛紛添置了聖誕裝飾，這些精心設計的聖誕樹與一盞盞閃爍的燈飾為我們帶來了歡樂的氣氛。你喜歡聖誕節嗎？與心理學相關的神經科學研究（neuroscience research）或許能說明這節日如何影響你的大腦。

於2015年，一些丹麥科學家對聖誕愛好者的大腦感到好奇，他們想知道「聖誕神經網絡」（Christmas Spirit Network）在人腦中哪些位置。其實，他們不是有計劃地進行此項研究的，本來科學家們在進行偏頭痛研究，他們只是偶爾在收集得來的數據中觸發了這個有趣的疑問。

當時，他們使用功能磁共振成像 （fMRI） 技術，根據血流 （blood flow） 的變化來觀察大腦的活動。偏頭痛研究中的健康受試者需戴上圖像顯示的護目鏡 （image-displaying goggles） ，顯示的圖像包括日常畫面，例如是城市的街道；有些則碰巧是以聖誕為主題的，譬如是聖誕燈飾和薑餅人等等。在整個過程中，受試者的大腦都被掃描。

學者發現，當聖誕圖像出現時，這些受試者的大腦活動竟然有所不同，流向大腦多個區域的血液顯著地增加。這些活躍的區域包括感覺運動皮層 （sensory-motor cortex），前運動和初級運動皮層 （premotor and primary motor cortex） 以及頂葉 （parietal lobule） 。這些部份涉及感覺處理（sensory input） 、語言、記憶和自主動作控制（voluntary movements） 等機能，也與自我超越 （self-transcendence） 、靈性 （spirituality） 、對他人的情感反應等方面猶關。

原來單單看到與聖誕有關的信息，便會令我們的腦袋各區域像燈飾般一閃一閃（代表該區活躍度增加，見下圖），這研究啟示了我們，不需再上街看燈飾（看腦袋就夠了），也說明了許多人一聯想到聖誕便會感到興奮的情況。

圖片由作者提供

人愈長大，愈覺得團聚的日子珍貴。願大家能和重視的朋友家人共渡這歡欣的節日。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，題目與內文稍作修改，原文請看此。

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