和蘋果並駕齊驅的微軟市值大爆發，背後透露兩大科技趨勢

文：林宏達

12月6日，美國微軟股價站上151美元，市值突破1兆1000億美元，和全球市值最高的蘋果公司，市值差距只剩不到500億美元。

今年初，微軟股價一度跌到97美元低點，之後一路狂飆，今年股價上漲52%，漲幅之大，讓微軟創辦人比爾蓋茲的個人財富，今年11月再次超越亞馬遜執行長貝佐斯，成為全球首富。

此時此刻，微軟的市值和蘋果只有些微差距，如果微軟持續成長，明年微軟的市值可能會超越蘋果，這兩大科技巨頭的走向，也將牽動台灣科技產業的發展。

12月4日，微軟舉辦第一次線上股東會，從微軟向投資人揭露的資訊中，已可窺見明年全球科技產業的發展趨勢。

人工智慧，從雲端串到終端

股東會中，微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）的報告裡，「AI」和「數位轉型」，是兩個最常出現的關鍵字，他說「我們要讓Azure成為全世界共用的電腦」；他說，微軟現在全力在「全世界更多地方設置資料中心，深入各個行業，數目之大，遠超過其他競爭者」，他也透露，微軟目前在全球54個區域設有資料中心。

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他也解釋，微軟在人工智慧的戰略，不只是要讓人工智慧能從雲端貫穿到終端裝置，讓微軟能進入智慧工廠、現代金融服務，甚至精準醫療；微軟還要在AI分析能力上取得領先。他透露，微軟已將量子電腦變成商用服務，他在股東會中透露，美國醫療單位Cleveland Clinic已經開始在傳統電腦上採用量子演算法（Quantum inspired algorithms），「這讓他們能做到以前無法完成的事」納德拉說。

過去一年，微軟還決定了許多重要的策略，重新調整其硬體發展方向，例如，微軟宣布要推出Android手機。消息一出，令市場大感驚訝，因為這等於代表微軟不再把手機作業系統當成最關鍵的戰場。今年10月，微軟還宣布推出無線藍牙耳機，售價高達249美元，乍聽之下可能覺得難以理解，但再細看，這款耳機搭配微軟的人工智慧服務，和Office 365整合，可以做到多種語言即時翻釋，甚至可以聲控Office軟體，換句話說，微軟想藉由切入硬體，擴大AI和雲端服務的影響力。

戰爭雲計畫，推升股價關鍵

事實上，從微軟10月公布的財報中，就能看出雲端和AI是當前推動微軟市值大增的主要動力，微軟在硬體上的布局，主要是為了擴張AI和雲端的影響力。

攤開微軟最新財報，各項業務中，成長最快的是Azure人工智慧服務，年成長率高達59%，微軟最重要的Office服務，結合雲端，也有25%的成長率，伺服器服務成長率也高達3成。另一個值得注意的是，微軟為企業設計的Dynamic 365雲端服務，年成長率也高達41%，相較之下，微軟的遊戲和硬體部門，成長率則低於平均水準。

從微軟10月底公布的各部門成長率可以看出，推升微軟市值的主要動力，第一名是Azure人工智慧服務。微軟一直在企業市場著墨，希望企業把部分資料放上微軟的雲端，用微軟的人工智慧服務處理資料，今年11月，連原本有意跟微軟競爭的Salesforce都宣布，將在微軟Azure上部署行銷雲服務，也開放旗下服務和微軟雲端連結。除了Salesforce，SONY、迪士尼等公司也宣布跟微軟合作。



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推升股價的另一個關鍵，是10月25日，微軟擊敗亞馬遜，拿到美國國防部聯合企業防禦基礎設施計畫（Joint Enterprise Defense Infrastructure），簡稱JEDI，總金額高達100億美元，超過新台幣3000億元。在股東會中，股東直接把這個計畫稱為「戰爭雲」，因為美國國防部希望微軟能幫美國重新翻修已有20、30年歷史的戰爭指揮系統，微軟打造的戰爭雲服務，用來指揮全球美軍，未來美軍將運用人工智慧、物聯網進行作戰。

雲端還能成長多久？股東會中，也有股東直問微軟高層，納德拉回答是，「目前整個世界花在科技上的支出，約占GDP（國內生產毛額）5%」他分析，未來10年，這個數字會再成長1倍，科技支出將占GDP 10%，他認為，接下來10年，「所有企業，不管你是零售業、製造業，都會因數位科技轉型」，他認為這是驅動微軟成長的最大機會。

發展物聯網，硬體公司沾光

微軟的發展策略，帶給台灣科技業最重要意義是，和雲端、AI相關供應鏈將持續成長。過去四年，微軟的資本支出年年走高，在2016年度，資本支出只有69億美元，但到2019年度，已提高到169億美元，成長近三倍，2020年第一季，微軟資本支出為48億美元，也比去年同期43億美元高。這些數字，印證納德拉「雲端和AI還會持續成長的看法」。

由於台灣是伺服器製造重鎮，和超大型資料中心相關的產業，微軟的伺服器供應廠如緯穎和廣達、英業達、鴻海，前景都不看淡。



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從微軟揭露的資料，也看得出PC產業呈現溫和成長狀況，過去幾季，搭配PC出貨的視窗系統權利金，都呈現9%年成長率。納德拉認為，這個數字一向是PC產業出貨狀況的領先指標，由於微軟持續推動作業系統升級為Windows 7，也將帶動一波換機潮。

最後一個值得注意的是，微軟持續在硬體領域擴張，要發展物聯網事業，也有愈來愈多的台灣硬體公司和微軟合作，像聯發科就和微軟合作設計新的物聯網晶片。最近，台灣宜鼎國際也推出內建微軟Azure平台的工業用SSD硬碟，仁寶也宣布跟微軟在物聯網領域的合作，微軟為擴張AI的影響力，勢必會跟更多台灣硬體公司合作。

在微軟市值逼近蘋果之際，台灣除了蘋概股之外，微軟在台灣的動向，也值得投資人注意。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航