不管你們是歡喜冤家或神仙眷侶，都有可能遇到離婚的那一天

這是85010離婚當事人的真實採訪故事。

老公是同校的學長，在學期間就有感情基礎，出社會後當上醫生後就論及婚嫁，雙方家世背景門當戶對，別人會遇到的婆媳問題，在我身上也沒有顧慮，公婆都很開明，重點是：「老公愛我也疼我」。

「執子之手，與子偕老」，最浪漫的事情是我們牽著彼此的手一起慢慢的變老，這是我們對彼此的承諾。一時之間我們是周圍親朋好友人人稱羨的神仙眷侶，小時候看童話故事總幻想著自己是公主，跟著一個帥氣的王子贏來美好的結局。

沒想到，願望實現得這麼快。

王子和公主，不見得有美滿的結局

我錯了。

我以為我的人生，都按照著美滿的計劃在進行，直到我懷胎八個月，才發現我錯了。

「他，外遇！」

我做錯了什麼？當我聽到我老公外遇的時候，我反覆問著自己。以往親朋好友的稱羨、我們結婚甜蜜的合照、還有對彼此的承諾，此刻顯得多麼的諷刺。為了外遇，我們迎來了無數次的爭吵，我們猜忌彼此、不再互信，感覺不對了，關係若沒有及時得到修復，要修補回去很難了。

我以為我們已經走過去了，沒想到我無意中發現小三跟他還有聯絡，他們在交往。

「我想離婚！」

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

一說離婚，別人在意的都不是我

當我向我親朋好友說出了離婚的念頭的時候，你知道那壓力多大嗎？這代表著我向別人承認我這段婚姻失敗，我鼓起了好大好大的勇氣才跟別人開口。而我換到的是：「為了孩子，忍耐一下」、「對方條件這麼好，放棄太可惜了」、「為了家庭完整，一下就過了」。

是的，對於一個媽媽、媳婦、妻子來說，這些都很重要。但從沒有人在意過「我」，這個男人我已經沒感情了，難道還要跟他相守一輩子嗎？尤其是我婆婆，自從我說出離婚，他在意的只有他孫子，在她眼中或許我的功用只是「生孩子」、「讓孫子家庭完整」。

我好沮喪。

更令人難過的是周圍對離婚的眼光，好像離婚是十惡不赦的罪孽，我既找不到人訴苦，也找不到懂得我的人，白天面臨繁雜的工作壓力，晚上相守著一個貌合神離的老公，還得面對婆婆的言語嘲諷。白天需要工作，在家沒空研究繁瑣的離婚手續、離婚法條，時間又和事務所對不上還得在公婆夫家面前強顏歡笑。即使離開家裡，我也找不到能夠理解我的人，我連想訴苦的對象，都沒有。

我好累，怎麼辦？

不要自責，因為這不是你的錯

還好，最後我還是走過來了。

我最後怎麼做到的？我找上了離婚律師，因為白天工作我沒辦法去找事務所，透過線上諮詢，我可以比較沒有時間的壓力來解決的問題。

我想用我的經驗告訴和我有相同困擾的人：「不要自責，妳沒有錯」勇敢面對離婚第一步是先放下自責，再來是找到可以聆聽你困擾的人，這些人才能給你最有力的陪伴，而很多時候只要有人能陪著，我們就能走過重重的難關。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航