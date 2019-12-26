「罷韓」團體送出3萬份提議書，韓國瑜：為台灣民主史寫下扭曲的一頁

（中央社）針對公民團體今（26）天上午至中央選舉委員會遞交罷韓提議書，國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，這次罷韓行動，為台灣民主政治史上寫下非常非常扭曲的一頁，充分反映民進黨將高雄視為囊中之物。

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜的行程今天啟動，「Wecare高雄」等4公民團代表上午會到中選會遞交第一階段提議書。32箱罷免提議書已漏夜專車先行。依《選罷法》規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第一階段要有2萬2800多份提議書，但提案單位送交3萬份，以備有不符規定被剔除者。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋今天指出，遞交罷免提議書預計20到25天後會接到審核通知，到時就會啟動第二階段罷免程序。

遞交罷免提議書將由「罷韓四君子」即Wecare高雄發起人尹立、公民割草發言人李醫師、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、前高雄氣爆自救會長陳冠榮代表到中選會提交罷免案。

高雄市目前的公民數逾228萬人，依《選罷法》第90條規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第一階段要有2萬2800多份提議書；第2階段要有10%以上選民連署；第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾57萬票）。

罷免提議書經審核通過後將進入第二階段，依規定要使用符合中選會格式的文件，而且要在60天內完成連署，到時要請稍早完成連署的民眾返回重新連署確認，才能提供有效的連署書。罷韓團體認為二階段因為時間短促，是具挑戰性的一環。

尹立預估罷免投票時間約在5月底到6月初。

韓辦質疑：不符合選罷法

國民黨總統候選人韓國瑜競辦總發言人王淺秋上午在國民黨黨中央接受媒體聯訪時表示，根據《選罷法》第75條規定，公職人員就職未滿一年不得罷免，也就是說就職滿一年才能啟動罷免程序。（編按：韓國瑜在本月25日就職滿週年）

王淺秋並指出，第一階段的提議書也是要在啟動罷免程序後才能進行，第二階段的連署也是要在第一階段被驗證超過符合選舉人資格的人數後才能啟動，但現在罷韓團體的提議書或連署書都是在不符合法規，就職滿一年才能啟動罷免程序前所做的。

王淺秋質疑，提議書或連署書上的日期欄是否為空白，這在法律要件上即不合法，若被自行填上成案後的某個時間，是否又為偽造文書，因為不是實際連署人填寫的時間。

王淺秋強調，依法就是就職一年後才能罷免，在這之前的所有連署都不符合《選罷法》規定，接下來就看中選會能否超越黨派、依照法治精神和程序進行定義，也期待中選會的認定。

此外，「Wecare高雄」發起人尹立質疑市府接辦此罷免案的公正性，包括主委及總幹事都是市長韓國瑜主政的團隊要員出任，公正性有疑慮。高雄市副市長、選委會主委陳雄文告訴記者，高雄市選委會會依選罷法規定辦理，相關作業會被檢驗，不會有偏頗。

韓國瑜：罷韓為台灣民主政治史寫下扭曲的一頁

韓國瑜接受媒體聯訪時表示，在民主自由的社會，公民權本來就可以選舉、罷免、創制、複決，都可以行使，他完全尊重。但他認為，今年過完春節之後，從2月份到12月份，罷免的聲浪從沒有停過，罷免團體政治操作的嫌疑完全讓人無法接受。

韓國瑜表示，「這次所謂高雄市長罷免行動，為台灣民主政治史上寫下非常非常扭曲的一頁」，沒有一個縣市長上任2個月就開始罷免，這充分反映民進黨把高雄看為口袋的囊中之物。

「民進黨在高雄選輸了，民進黨立委就說高雄人要向全台灣人道歉」，韓國瑜強調，這些是今天遞交罷免案的心理反射，民進黨認為高雄應該繼續在民進黨的治理之下，但大錯特錯，這20、30年來，大家看得出來，民進黨在高雄的執政非常差勁，高雄人已經覺醒了。

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核稿編輯：楊之瑜