《湯本豪一：今昔妖怪大鑑（經典入門）》：本所七大不可思議

文：湯本豪一（Yumoto Koichi）

序言

據說妖怪誕生自人們對大自然的敬畏與恐懼。

天災、氣候對人類的生命與生活影響甚鉅，但我們無法控制它。時疫的擴散不僅危及自己及家人的生命，也威脅了自祖先以來代代相傳的共同體存在，這些根本的恐懼始終在人們腦中揮之不去。自古以來，人們便是面對這樣的環境而努力經營生活，然而黑暗卻已逼近身邊。白天理所當然地工作、嬉戲、往來的農田與馬路，一到夜晚便像是拒絕人類支配似的幻化成漆黑的空間，而且裡頭肯定潛伏了些什麼。黑暗不只在戶外，也潛入人們的家中。屋裡只有燈籠昏暗的光線，除了有人的地方，即便是屋內也被黑暗籠罩。在這樣的環境下，祖先們幻想著超越人智的存在，不久便創造出了妖怪這種生物。

妖怪被賦予生命後不斷增加，深植於人們心中，日漸猖獗。另一方面，為了捕捉這些妖怪，祖先們終於把牠們的形象圖像化。我們現在看到的妖怪世界，便是如此開始的。

現今保有妖怪面貌的各種資料中，繪卷的歷史最為悠久。現存最古老的妖怪繪卷，是京都大德寺真珠庵收藏的百鬼夜行繪卷，相傳由室町時代的土佐光信所繪。光信在繪卷中將妖怪們畫得栩栩如生，牠們於黑夜中橫行霸道，在杳無人跡的空間裡，創造出只有妖魔鬼怪的世界。百鬼夜行繪卷與源賴光打敗酒吞童子的繪卷、大掃除時被丟棄的器物成精報復人類的付喪神繪卷等不同，是只有妖怪出現的繪卷濫觴。之後，百鬼夜行繪卷不斷被臨摹、傳畫，成為最受歡迎、最普及的妖怪繪卷，許多場景也被畫入了繪卷、錦繪、木版畫之中。

到了江戶時代，出現了各式各樣的妖怪繪卷。就形式而言，有一一介紹眾多妖怪的妖怪圖鑑類繪卷，有收錄了好幾則短文附插畫的怪談的百物語式繪卷，也有從卷首到卷尾都在描述一個故事的繪卷。在內容上，有描繪妖怪從相親到結婚、生子、參拜的妖怪娶親繪卷，也有神農率領隨從靠放屁驅鬼妖的神農驅魔繪卷等有趣的作品。

與此同時，由於木板印刷發達，江戶時代的妖怪文化也飛躍性地普及開來。繪卷因為是親筆繪製，製作數量有限，並非所有人都買得起；但木板印刷就能大量生產相同的作品，讓百姓以親切的價格購買。於是，妖怪也開始出現在錦繪及木板畫中，成為人們熟悉的存在，不久就連遊戲裡都有妖怪登場，例如雙六、歌牌就有不少角色化的可愛妖怪。像這種「不可怕的妖怪」直到現代依然綿延傳承下來，而且傳播得更廣更遠。

妖怪文化的普及不僅僅在錦繪、木板等印刷品中出現，從和服、印籠、綴飾等穿戴的服飾配件，到刀鍔、小刀柄等武具都有妖怪的身影，甚至是納札（奉納用的木牌或紙牌）及千社札（參拜用的姓名貼紙）等信仰相關的物品中也能看見們。這樣的趨勢從明治時代起一路延續到現代，從隨著幻燈機的流行而製作的玻璃幻燈片，到針對外國人製作的神戶人偶等都成為妖怪的場域；就連在甘仔店販售的貼紙、卡片、尪仔標等商品都繪有各種妖怪，供孩子們遊玩。

本書的宗旨，在於透過介紹原始資料來俯瞰這些多采多姿的妖怪文化發展以及其綿長的歷史軌跡。希望大家透過這本書，能對日本獨特的妖怪文化產生興趣，那將是我莫大的榮幸。

本所七大不可思議

The Seven Wonders of Honjo

日本全國各地都有流傳集結七種神祕事件的七大不可思議，在江戶（東京）也有麴町七大不可思議、麻布七大不可思議等等，其中最有名的是本所七大不可思議，明治 19 年，岡田國輝（三代歌川國輝）還將其畫成了錦繪。

Photo Credit: 三采出版

Photo Credit: 三采出版

Photo Credit: 三采出版

Photo Credit: 三采出版

Photo Credit: 三采出版

Photo Credit: 三采出版

Photo Credit: 三采出版

國輝的本所七大不可思議系列深受大眾青睞，甚至推出了明信片。市面上也出現以本所七大不可思議為主題的納札、介紹本所七大不可思議的各種書籍，甚至還有將說書人講述的本所七大不可思議速記下來的書。另外，也製作了電影，並留下電影海報。

Photo Credit: 三采出版 本所七大不可思議（本所七不思議）The Seven Wonders of Honjo，明治19年 岡田國輝 大判錦繪

本所七大不可思議是自江戶時代起家喻戶曉的怪談，岡田國輝於明治 19 年，將這個主題創作成錦繪。他描繪了巡夜人打著木梆子，結果出現喀喀喀聲響與之呼應的「送擊柝」（ #1 ）；慘遭殺害的女子怨念導致蘆葦只生出半面葉子的「片葉葦」（ #2 ）；釣客正要打道回府時，聽到河渠裡傳來「留下再走」的聲音，魚籠裡的魚已經消失的「置行堀」（發音近「留下再走」）（ #3 ）；走夜路時發現前方有燈籠的光芒，靠近一看光芒又消失了，只有一片漆黑的「送提燈」（ #4 ）；在本所曠野上每晚都會聽到演奏聲的「狸囃子」（ #5 ）；位於割下水上的蕎麥麵店的燈，明明沒有點燃卻發出亮光，油也從未燃盡的「無燈蕎麥」（ #6 ）；本所三笠町旗本（武士）大宅的天花板垂下一隻大腳，為它清洗後，腳便縮回去的「足邸」》（ #7 ）。不過像本所七大不可思議的納札所示，有時也會加入其他的怪異現象。

Photo Credit: 三采出版 本所七大不可思議納札

加了七大不可思議標題的八張納札。在描繪狸貓的納札裡，寫有「大正二（1913）年三月廿日出札」的字樣，從這裡可以判斷納札推出的日期，出版者為築地大和屋與吉原家安。七大不可思議的內容有些與國輝的錦繪不同。另外，在「置行堀」裡畫的是河童在偷魚的圖案。

Photo Credit: 三采出版 本所七大不可思議講談本

Photo Credit: 三采出版 本所七大不可思議講談本

當時也流行講述本所七大不可思議的說書表演，還發行了將內容速記下來的書籍。書中有插畫也有卷首彩頁，藉此吸引 讀者興趣。

書籍介紹

本文摘錄自《湯本豪一：今昔妖怪大鑑（經典入門）》，三采出版

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作者： 湯本豪一（Yumoto Koichi）

譯者： 蘇暐婷

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收集超過3000種日本各個歷史以及地區的繪卷、錦繪、版畫、和服、印籠、腰帶、根付、餐具、玻璃幻燈片、武器以及近代的海報等等，從其中找尋最具獨特個性的妖怪們，編成這部經典日本妖怪大圖鑑！

據說妖怪誕生自人們對大自然的敬畏與恐懼

妖怪被賦予生命後不斷增加，深植於人們心中，日漸猖獗。為了捕捉這些妖怪，祖先們創造出了牠們的形象，現在看到的妖怪世界，就是從這裡開始的！

妖怪研究家湯本豪一從你所能想像以及出乎意料之外材料當中找尋各式各樣的妖怪蹤跡，從江戶時代起的《百鬼夜行》《稻生物怪錄》繪卷、浮世繪、土人形、墜飾、陶瓷、武具等到近代的玩具、扇子、電影海報……等五花八門的妖怪收藏品，藉由從中的造型、圖繪，賞析各時代背景下的日本人民對妖怪魍魎所抱持的敬畏與風俗文化。

本書的宗旨，在於介紹這些多采多姿的妖怪文化發展，並藉由豐富的原始資料追蹤其綿長的歷史軌跡。希望大家透過這本書，能對日本獨特的妖怪文化產生興趣。

設計做到味的堅持

書衣：維納斯凝雪映畫紙／140磅

特色：設計師公認塗布優秀，CP值最高的紙張。手感細緻，忠實呈現繪卷的細緻度，顯色不暗沉、不易背透。

封面：銅西紙／300磅

特色：表面強度高，平滑度高且光澤感強，對印刷的油墨有較大的拉力。可幫助封面裡外產生更分明的節奏。

內頁：睛采映畫紙／120磅

特色：紙張柔滑白皙，消光的表面質感極佳，非常適合圖文書閱讀，在手指翻閱時，你能感受到紙頁的紋理與作品的靈魂，完美進入妖怪文化史的瞬間。

扉頁：光鑽白牛皮紙／100磅

特色：單面壓光的特殊效果非常適合呈現日本妖怪繪卷的神祕感。木漿紙類別，紙張軔性好高強度，抗撕裂，印刷色彩穩定。

本書特色

日本經典妖怪入門書 妖怪文化發展歷史 妖怪圖鑑類繪卷介紹 獨特妖怪古物收藏

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰