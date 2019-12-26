自製火箭就想留台灣發射！本該在台東升空的「飛鼠一號」火箭臨時「喊卡」

（中央社）晉陞太空科技公司原訂27日計畫在台東南田海邊發射自製的探空火箭「飛鼠一號」，為解除當地民眾疑慮，26日開放民眾參觀。民眾雖肯定公司做法，但還是要經部落會議同意才能發射。

民間發展太空火箭的晉陞太空科技公司，在台東縣達仁鄉南田村興建發射基地，原預訂27日發射實驗火箭，但因未充分和當地居民溝通，引發爭議，晉陞公司也決定暫緩發射。

為此，晉陞公司在26日邀請南田村民參觀火箭，並由董事長兼執行長陳彥升親自解說，現場答覆所有疑問，讓大家更清楚了解火箭。

這枚命名為「飛鼠一號」的火箭已經載運到南田基地，晉陞並在公司推特發布「飛鼠一號」安置在發射架上的照片，引發太空迷及民眾熱議。

Our Hapith I launch vehicle is standing on the launch pad and getting ready for its maiden flight. The flight test will usher in a very cost-effective cutting-edge hybrid rocket technology for fast access to space. pic.twitter.com/JeeVxsQMfu — TiSPACE (@LaunchService) 2019年12月24日

達仁鄉南田村長高富源接受中央社記者訪問表示，晉陞公司將火箭上架，且邀請村民聆聽說明，獲得許多人肯定，但結束後部落還是要召開會議決定是否同意火箭發射，在未獲得村民同意前，不允許公司發射。

高富源提到，村民參觀完火箭後，晉陞公司也會先將火箭卸下運回苗栗。

晉陞太空科技公司兩天前也行文給科技部尋求協助。科技部長陳良基表示，已著手了解情況，並且與相關部會商討研議應對方式。

科技部長陳良基提到，火箭發射是新興的科技產業，而晉陞是台灣第一次出現的民間火箭發射公司，能否順利發展除了技術之外，也需要民眾理解並且支持，否則只靠一家公司或是科技部，仍有難度。

陳良基坦言，台灣1997年至2014年間曾發射10枚的探空火箭，都沒有遇到問題，這次晉陞遇到的情況也是一個機會，檢視產業在發展的過程中遇到什麼樣的問題，若政府能夠協助，就會盡力協助。至於是要綜整現有法令，或是啟動修法程序，仍須透過跨部會研商後才能確定。

晉陞太空科技公司曾獲得著名航太雜誌新聞網報導，並介紹晉陞有能力以其競爭者10%的發射成本，提供低軌衛星發射服務。引起全球航太界的注意。

你聽過「晉陞太空科技公司」嗎？

《自由時報》報導，晉陞太空科技公司號稱是全台第一家涉足太空火箭發射領域的私人公司，晉陞研發的火箭不同於一般的液態燃料引擎，是採用混合火箭技術，具有高安全性與低成本優點，並且經晉陞多年的研發後大幅改善效率，將瞄準運載衛星等太空服務市場。根據經濟部商業司資料，該公司資本雄厚，資本額高達8億，實收資本額為5億多。

而64歲的晉陞太空科技公司董事長陳彥升，2016年創辦該公司，總部位於苗栗。陳彥升曾是美國航空暨太空總署（NASA）的科學家，2005年回台擔任國家太空中心研發團隊，曾任太空中心次軌道科學實驗計畫主持人及系統工程組組長。

《聯合報》報導，台海安全研究中心主任梅復興表示，「飛鼠一號」長10公尺，直徑1.5公尺，發射重量約3噸。檢視其向海巡署、漁業署發出的射擊通報顯示，火箭最大彈道高度標示為300公里，那麼理論上的彈道射程應該在800-1200公里之譜。

梅復興也提到，「飛鼠一號」顯然只是原型測試載具而已，比起未來商業營運的構型來要小不少。「根據公開資料」，該公司計劃明（2020）年底發射的「飛鼠五號」（HAPITH V）三節式火箭將全長20公尺，直徑2.2公尺，最大酬載390公斤，火箭第一節推升段推力達14萬6千餘磅，第二節推力將近1萬8千磅，第三節約2200磅。晉陞宣稱該火箭最大彈道高度可達600-700公里，因此以簡單計算推測，「飛鼠五號」以此檔次酬載時的有效地對地射程，當可達2400公里上下。

晉陞太空科技公司董事長陳彥升表示，這次發射的火箭，技術上國際紀錄約在110公里，公司預計發射的高度是2百公里，如果實驗成功馬上就能打破世界紀錄，這對公司對台灣來說其意義相當深遠。

《聯合報》報導，陳彥升表示，這幾天都有國外廠商接洽希望他們能到國外發射，尤其是公司有這最新的火箭技術，更受國際發射場青睞，公司也有計畫明年1月去觀摩國外發射場，如果適當不排除安排去發射，但既然公司有這個技術，他當然希望留在台灣最好。

Before the first launch, we have another beautiful performance-Successful S2 Stage-level Qualification Hot-fire Test with Thrust Vectoring!! pic.twitter.com/47eko3dG09 — TiSPACE (@LaunchService) 2019年11月20日

他指出，如果火箭技術留在台灣，未來結合其他科技廠商，台灣整個太空產業鏈就能垂直串聯起來，尤其是在太空衛星通訊包括5G、6G產業，將會非常蓬勃，目前國際檯面上通訊大廠登記的衛星通訊已達5萬顆，未來5年將部屬完成，而衛星壽命約3至5年，如果要替換，台灣接10%，太空產業就不得了。

不過，國家研究院新聞稿表示，這次太空中心所委託的研究服務案是一次性實驗性質，並未要求須建立自有的發射場基地，執行團隊可以租用現有發射場或臨時搭建發射台等方式處理。過去探空火箭多次實驗，也均是以租用公有地，搭建臨時發射架方式完成實驗。而晉陞公司選擇自建發射基地，是為了公司未來長遠發展考量，並非委託案的範疇。

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核稿編輯：楊之瑜