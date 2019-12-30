煙火邁向15年 林鴻明首度暢談101跨年煙火

Photo credit:Flickr@Sinchen.Lin 台北101跨年煙火是台灣指標性節慶活動，每年吸引大批人潮參加

就要邁向2020了！每年跨年首選的台北101煙火，曾被外媒譽為「一生必來一次的跨年」，101煙火不僅象徵欣喜、活力，更有浪漫催化的作用，就像媒人般促成許多求婚成功。但101煙火的施放怎麼開始的？2004年至今連續施放了15年，很少人知道原來幕後推手是宏國集團副董林鴻明！

首創摩天大樓施放煙火 吸引外媒爭相報導

時間回到2004年，歷經五年工程的101順利完成塔尖頂升的步驟，建築團隊為了慶祝世界第一高樓即將誕生，大家興奮的買來沖天炮在空地施放。看著團隊施放的沖天炮，也意外觸發林鴻明在101施放煙火的靈感。林鴻明也因此笑稱這是「101煙火的前身」。

「101如果搭配煙火，一定能讓世界看見台灣！」想起雪梨、紐約時代廣場等地倒數盛況，林鴻明當下便決定在2004跨年夜施放煙火，團隊雖然緊張仍熱烈響應，興奮迎接前所未有的挑戰。

當時全球尚無摩天大樓施放煙火的紀錄，「施放煙火無法彩排，只許成功、不能失敗。」林鴻明形容當時的心情，挑戰成功的101煙火立刻躋身全球跨年盛事，吸引大批外媒爭相採訪報導，甚至首度佔據國際媒體頭版。

藉由跨年煙火，101成功讓世界看見台北，也讓台北走入國際。回憶起第一次煙火的準備工作，「摩天大樓放煙火，安全絕對是第一考量。」林鴻明透露，風向、火藥量、安裝距離等等都必須經過各領域專家精密計算，才能在不影響結構體的前提下完美呈現燦爛煙火；有別於其他節慶常用的高空煙火，101採用管徑更小的「狐尾煙火」，全面防堵射出未爆彈、可能引發危險的狀況。

Photo credit:優新聞 宏國副董事長林鴻明是101跨年煙火的幕後推手，成功讓世界看見台灣

動員上百人團隊 完成感動的30秒

每年101跨年活動中，每層樓的燈光隨著倒數一一熄滅，待煙火施放完畢之後再整棟建築亮起。但2004年當時大樓的連結系統尚未完全串接，無法自動控制101外牆的照明燈，於是團隊土法煉鋼，在一盞燈旁分配三位工作人員拿遮光板，「手動」控制建築照明燈的明滅。

林鴻明表示，101每八層樓就有四盞燈各自在大樓的角落，每盞大燈旁需要三位工作人員，當年總計動員了上百位工作人員以遮光板控制燈光，才完成令全世界驚艷的一刻。

「第一年煙火只有30秒，現在看來很陽春，但當時覺得已經很棒了。」憶起第一次的煙火，林鴻明語氣仍有藏不住的興奮。煙火秒數也逐年增長，團隊必須花費一整年精心籌備策劃，才能完美呈現短短數分鐘的煙火。

共同完成世界創舉的感動，至今仍深深留在團隊心中。林鴻明透露，當年籌備煙火的團隊成員，甚至和家人約定每年團聚參加101跨年，從來沒有缺席，成為凝聚家庭感情的溫馨儀式。

「原本小小的孩子，現在都大學畢業囉！」林鴻明笑道。如今，101跨年煙火即將邁入第15個年頭，開心倒數的同時，瞭解鮮為人知的101煙火冷知識，原來背後藏著溫馨小故事！