寫在小燈泡案更一審之後：當資源日漸稀少，精神科醫師如何得到喘息？

文：陳璿丞（精神科醫師）

最近的更一審後，小燈炮的媽媽王婉諭在她的臉書上寫了這麼一段話：

還有這一陣子許多的精神科相關的故事，無論是電視劇《我們與惡的距離》、龍發堂的事件、林奕含的小說、還有電玩《還願》裡的兒少……都可以看到有精神科、心理健康的議題。即使21世紀已經快要過五分之一了，為什麼精神醫療看起來還是那麼的原始？

只要對於精神醫療資源有認知的讀者，多會說出像王女士的話：「因為精神醫療團隊人力缺乏……」然而，精神醫療團隊人力缺乏的情況不僅發生在監所，在一般的場域裡也是嚴重的不足。無論是全國各地的自殺關懷員，還是各縣市的心理衛生中心人員等等，人不夠、錢也不到位。

筆者先前在其他媒體的投書就寫道：

根據心口司「106年至110年國民心理健康第二期計畫核定本」裡的描述：目前政府給予的預算低落，平均每人精神健康預算26.51元新台幣，僅世界衛生組織統計全世界精神健康支出平均的一半還不到。

因為我們不能好好地治療精神病友，所以當他們犯罪後沒有有效的治療、沒有真的無期徒刑，法律也沒有配套以支持一輩子完整的治療。所以我們要判他死刑。先不論廢死的議題，現代的精神醫療已經走了很長很遠了，但顯然還不夠好。我們還在大腦這個最複雜的器官中摸索。雖然很努力了，但還有很多想做的、想突破的。

最近一位筆者工作醫院的前輩說出了一段話：「這些上新聞的病人都是有治療過的……有人說：『給你們精神科治療完，還不是出來砍人？』」這句話聽起來很令人難過，有些時候是病人不願意吃藥，或是健保上副作用少的長效針劑藥價偏高；有媒體報導健保10大最花錢疾病，思覺失調症榜上有名，醫師也不敢開太多，怕健保核銷；而原廠抗憂鬱劑如百憂解，則因給付過低退出台灣。

其實不僅是一般民眾歧視精神科，造成沒有正確就醫；甚至就在醫師之間，對於精神科也覺得不是科學的一部分，還有人會說是「表單科」、「只會出一張嘴的科」。

上述醫院的前輩還說了一個詞叫「psychiatrist identity crisis」，更是引起我的好奇。精神科醫師究竟有沒有認同危機？

在2012年起，在歐美的大型醫學期刊如《Lancet》，還有近日的《新英格蘭醫學雜誌》[1]也討論了這個議題。究竟我們需不需要精神科醫師？還有，精神科醫師應該要做些什麼？

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精神科相關的藥物從1950年代的大爆發，一直到90年代後，最近20年都沒有什麼重大的突破。我們從20世紀初在有Emil Kraepelin醫師開始紀錄思覺失調症後，加以分類才有現代精神醫學的誕生。因為在50、60年代以前，沒有有效的藥物，都是以精神分析為主的治療。大眾會有精神科醫師就是「讓病人躺在躺椅上、聽病人說故事」的想像。而這個想像自從藥物出現後，就轉到心理治療師身上了。

現在大眾多覺得精神科醫師就只會開藥，其他醫師同業可能覺得精神科出一張嘴、是表單科，只有一堆問卷，沒有像是抽血、CT、X光、MRI等明確證據。加上社會大眾的歧視，因此有相關困擾的患者可能會去家醫科或是神經科就診，直接選擇跳過精神科。

上述這些不是只有台灣才有的情況，美國的精神科住院醫師年年下降[2]，英國的也是。醫師們不想走精神科了，沒錢、沒資源，還要面對醫師團體的歧視，病人的治癒之路漫長，感受不到成就。

為什麼我們還是需要精神科醫師？

而後George Dawson，一位在美執業35年的精神科醫師，寫了這篇〈There Is No Identity Crisis in Psychiatry〉，來回應今（2019）年10月初在《新英格蘭醫學雜誌》上刊登講述精神科醫師認同危機的文章。綜觀這些討論，再結合台灣的現況，可以回答「為什麼我們還是需要精神科」。

精神科是站在科學、法律、心理學、人文、社會的交叉點。我們一直以來就是站在中間，或許過去一直往精神藥理學靠攏，以為只要有藥物就可以解決一切，然而精神醫學不僅僅是單純的科學，治療也非單純的基礎研究。所有的醫學，都有醫病關係、人和人之間、還有法律的問題。只是精神科的佔比更大，更耗精力。

但是精神醫學仍然是科學的一部分，我們也講究證據、也有嚴謹的實驗設計。雖然neuroscience的發展很慢，但是仍然有在前進。美國的某些精神科醫師，也有團體要求把神經科學列入住院醫師訓練，甚至開發出免費而詳細的課程給精神科醫師們進修。

近日，台灣修正心理師法讓心理師可以做網路的心理治療，那精神科醫師呢？我們也可以提供個案精神衛教、提升個案動機，或是使用有實證的認知行為治療，甚至精神分析也都有療效。任何對個案有幫助的治療，不都是精神科醫師可以執行的嗎？為什麼這立法的過程沒有考慮精神科醫師呢？

除了治療之外，還有精神復健。漫長的復健之路當中，心理障礙的復健資源有沒有什麼單位也可以把精神科列入討論？還有越來越嚴重的成癮問題，不論是藥物或是行為上的（如網路成癮）。

的確，精神科醫師給人的印象就是開立藥物，但是制定治療計畫，知道哪些治療是有實證上的效果、哪些沒有，哪個人適合做什麼治療，他身邊有什麼資源。還有一些非藥物的新型治療或是檢查，也需要有人去做統整。而精神科醫師，正是一直站在各個領域的交叉點上，和社會互動著。

科普心理學家海苔熊的一篇文章中寫道：

那是一種「我不管怎麼樣做都不會變好、不論如何努力都不會被接納」的無望。

這樣的無望，存在於王婉諭女士對於社會安全網的無望，或是《我們與惡的距離》中王赦律師的絕望大喊：「把人給殺了就能夠解決一切了？」

病人面對復健長路、科學家面對大腦複雜難解、醫師沉重的無力感、政府財政的難處……我不是法律、也不是政策專家。選舉要到了，這次，有精神科醫師、有醫改人士、有對社會安全網為主要求的王女士，希望都可以當選，替整個社會的心理健康、社會安全網再爭取更多的資源。也希望精神科醫師可以在日漸稀少的資源下，得到喘息。

參考資料

Gardner， C.， & Kleinman， A. (2019). Medicine and the Mind-The Consequences of Psychiatry's Identity Crisis. The New England journal of medicine， 381(18)， 1697. Lancet， T. (2012). Psychiatry's identity crisis

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰