再兩週就選舉，中國首艘國產航空母艦「山東號」再度穿越台灣海峽

中國第一艘自製航空母艦「山東號」昨（26）日伴隨護衛艦，由南向北航經台灣海峽往北駛。我國防部表示全程掌握監控，請國人放心，美國國防部則呼籲中國不要從事任何會危害台灣安全、社經體系及人民的「脅迫行徑」。

17日在海南三亞軍港正式服役、被命名為「山東號」的中國首艘自製航空母艦，於台北時間26日由南向北航經台灣海峽。由於距離台灣大選僅剩半個月左右，共軍自製航艦通過台海的舉動，特別受到外界關切。

總統府昨日也發表聲明，表示有關中國的各項軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心，並再次呼籲，維持兩岸、區域間的和平穩定，是兩岸雙方共同的責任與目標。

根據國防部資訊，自2017年1月以來，中國航空母艦共有6次穿越台灣海峽。

2017年1月，遼寧艦從海南島出發，沿台海中線向西北方航行；

2017年7月，遼寧艦沿台灣海峽以西北返山東；

2018年3月，遼寧艦進入台灣東北防空識別區（ADIZ），沿台海中線以西航行；

2019年6月，遼寧艦由南海經台灣海峽北返駐地；

2019年11月，山東號由北向南航經台灣海峽，期間美國、日本軍艦在後尾隨；

2019年12月，山東號由南向北航經台海。

美國國務院不具名發言人26日以背景說明方式回覆《中央社》，重申美國立場，呼籲兩岸進行建設性對話，尋求台海兩岸人民都能接受的方式，和平解決彼此分歧，並向北京喊話：「美國敦促中國，不要從事會危害台灣安全、社會或經濟體制，或是台灣人民的脅迫行徑。」

目前中國共擁2艘航空母艦，第一艘為由前蘇聯製造、前身為瓦雅格號（Varyag）航空母艦翻新的「遼寧艦」。「山東號」是中國第一艘自製的航空母艦，17日才在海南三亞軍港正式服役。

《BBC》報導，中國在2013年開始建造第二艘航空母艦「山東號」，山東號是在第一艘航母「遼寧艦」的基礎上設計建造，可搭載36架殲-15艦載機，而遼寧號只能搭載24架殲-15艦載機。

2017年初，中國設計網還舉行「我給航母來取名」的投票活動，許多觀眾要求給第二艘航母起名為「台灣」號。

山東號在2017年下水，並在2018年完成了4次海試。今年山東號還攜帶艦載機通過台灣海峽，去南海進行試驗和訓練。

Photo Credit: Reuters/達志影像 中國第一艘國產航空母艦「山東號」，2018年3月照片。

熟悉國安人士則指出，中國選在總統大選前2週，讓最新的航空母艦「山東號」穿越台海，周圍應有多艘作戰艦伴護，艦上並載有多架處於戰備狀態的殲15戰機。這是以「準航母戰鬥群」的姿態展示武力，高調提醒國際社會不要輕忽台灣選舉過程中，中國的態度及角色。

這名人士也研判，北京此時「大秀軍事肌肉」，也是對台灣選民的一種威嚇。他表示，除了外部的軍事施壓，近日北京大動作反對《反滲透法》，對台灣展開「內外加壓」，是干擾台灣選舉，同時避免未來中國對台統戰滲透空間遭到大幅壓縮。

中國進入「雙航母」時代，專家預測：2030年將有4個航母戰鬥群

《紐約時報》引述美國 華盛頓戰略與國際研究中心（Center For Strategic and International Studies）中國軍事力量項目高級研究員富奈奧爾（Matthew P. Funaiole），他認為 山東號投入服役，「 這對中國來說是一個重要的里程碑」，「 有能力部署航空母艦的國家屈指可數，而中國現在有2艘，這使其進入了精英團體。」

報導也指出， 中國已經在上海附近的造船廠開始了第3艘航母的建造，更 有報導指出，中國第4艘航母也在規劃中，這將使其航母數量僅次於美國（目前美國有10艘航母在服役）。

根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）提供給《路透社》 2019年4月17日的衛星照片顯示，上海市郊江南造船廠正忙於建造另一艘大型船艦，似是中國的第3艘航空母艦。

《自由亞洲電台》報導，美國國際評估與戰略中心（International Assessment and Strategy Center）亞洲軍事事務資深研究員費學禮（Rick Fisher）則指出，中國第一艘國產航空母艦交付使用，標誌著中國進入「雙航母時代」，縮小了與發達國家的軍事差距，同時也進一步加劇了台灣和南海的緊張局勢。

費學禮還預測，未來10年間，中國的航空母艦規模可發展到與美國並駕齊驅，但中國不會滿足，他們希望能超越美國，預計中國 最終會有15個航空母艦，甚至更多 ， 最遲到2030年前，中國可以開發出無人艦載機，執行多樣化的作戰任務。

而根據我國防安全研究院日前公布最新「2019中共政軍發展評估報告」更指出，中國海軍計畫在2030年擁有4個航艦戰鬥群，尤其後2艘將使用彈射方式起飛艦載機，而非前2艘的滑躍方式。

《中央社》報導，台灣位居第一島鏈的關鍵位置，若能取得台灣東部港口，中國就能一勞永逸突破第一島鏈進入太平洋。美軍事專家費學禮也認為，北京不顧國際社會強烈反對在南中國海填海造島、實施軍事化，目的是讓中國軍隊未來在攻打台灣時可從南部進攻，而不必擔心美軍從背後實施反擊。隨著中國快速推進軍事現代化，北京攻打台灣風險正在提高。

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核稿編輯：羊正鈺