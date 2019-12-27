「黑記！你以為你真係有第四權呀？」——為何蒙面警察仇視記者？

未看過上面這段片的朋友，值得花一分鐘，看清楚蒙面武裝分子真面目。

蒙面武裝分子帶走一個年輕人，記者在旁企定定拍攝，無緣無故被兇。 商場光猛，蒙面武裝分子開閃光電筒阻記者拍攝，他們總是害怕自己的行為見不得光。當然，這些慣見了，但千祈唔好慣。 臨走散水前，蒙面武裝分子依依不捨，回頭不停辱罵記者「黑記！」「黑記！」「有記者證又點？」「你以為你真係有第四權呀！」語氣挑釁、忿恨。

請注意，這場景特別之處，在四周非常平靜，沒有混亂，無人叫囂，不是「電光火石」，蒙面武裝人員仍然不能控制自己把口，內心忿恨快要爆；可以想像，若氣氛緊張時，這幫人變成失控怪獸，很正常。

為什麼蒙面武裝分子面對記者如此憤怒？正正就是「第四權」。

所謂傳媒是「第四權」之說，源自百多年前歐美政壇，現代國家幅員廣闊，那時國會議事，沒有新聞台直播，因為沒有電視，連電台都沒有；庶民為口奔波，沒時間沒能力留意自己選出來的政客一舉一動，也沒資源查究他們恂私枉法的行徑，監察政府的角色自然落在記者身上，他們在政圈前後左右老是常出現，成為立法、司法、行政三權之外公認的「第四權」。

監察政府，緊盯高官公僕的一舉一動，正是傳媒作為「第四權」的天職，也是現代民主社會制衡公權力的其中一員。

蒙面武裝分子痛恨傳媒，正正因為傳媒不斷指出這幫人蒙面、沒有記認，公眾無從監督、投訴無門、無法制衡。

蒙面武裝分子痛恨鏡頭，正正因為在公眾的眼睛下，他們的作為無所遁形，自毀光環，家人朋友恥與為伍。

蒙面武裝分子痛恨記者，正正因為記者們記錄了這幫人無法解釋的暴行，揭穿了他們不願面對獨立調查的根本原因。

「你以為你真係有第四權呀」一句話，代表了權力的傲慢、對庶民的輕蔑；嘴巴大罵「黑記、曱甴、垃圾」，口沒遮攔，不可一世；蒙著面，胡椒噴霧隨意射，白色聖誕催淚彈放題送給你。

或許不久的將來，第四權會被打壓，消滅殆盡，但我哋係唔會驚，因為每一位公民，用自己的手機、文字、影像、勇氣、智慧，都在監察失控巨獸。「第四權」猶在奮戰，「第五權」早已冒起，你以為你真係冇王管？

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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責任編輯︰Kayue

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