移動生活從美感開始，搭上一班有溫度的客運——北花公運美學計畫

每每見到任何公部門所產出的形象標誌，第一印象多感覺俗氣，招牌類別的資訊只要夠大、清楚就好；大眾運輸只要有車、時間對就好，許多公共服務的設施品質、形象設計、體驗價值等等，似乎硬是讓臺灣民眾去接受，認為一切這樣「就好」。然而，一個國家的形象，或多或少建立在於公共服務之上，且需從細微末節慢慢堆疊累積出來。好比說去到一個國家旅遊時，最直接的感受無非是交通上的便利、舒適以及它所令你感到獨樹一幟的設計美學，這一切的一切會令人銘記於心，對這個地方特別有感。

獨樹一幟的國家形象

近年來，政府積極地將公共服務以結合設計的方式，將跨域的生態體系串連起來，讓人民除了在使用上便利、舒適之餘，能進一步感受到設計之於生活的必要性。以公共運輸為案例，像是倫敦地鐵自 1908 年便歷經多次識別進化、溫哥華正推行將公共運輸品牌化、2016 年賓士與荷蘭官方推動的都市交通實驗計畫；無印良品與芬蘭自動駕駛公司 Sensible 4 合作的自動駕駛巴士「Gacha」；歐洲之星（Eurostar）結合設計與體驗服務的列車內裝；BMW 與波蘭合作的環保材質地鐵等皆為國外著墨於公共運輸上的實際參考案例。

「Gacha」，秉持以人為本的精神，將生活美學融入公共運輸中。無印良品認為巴士可做為圖書館與生活用品輸送的平台，透過仿若扭蛋盒的圓形膠囊造型來傳遞幸福與快樂。就實用功能考量來看，其「膠囊造型」能夠駛入狹窄地區、「智能駕馭」可以克服極端氣候、APP掌握移動的「共享移動性」，以及提供圖書館、商店功能的「百變需求」，四大亮點完整展現未來公共運輸的全新趨勢。

Photo Credit : Sensible4 無印良品與芬蘭自動駕駛公司 Sensible 4 合作推出的自動駕駛巴士。

移動美學，設計之於生活的必要

視線拉回臺灣，公共運輸之於生活的品質，得從小細節的美感開始做起，近日臺鐵啟動的列車美學復興，便是運用了設計導入，以人出發，讓火車不只是交通載具，更串連起人跟人、人與空間的情感連結，為臺鐵美學注入一股創新能量。而今，過去那些毫無特色的公車站牌、俗不可耐的客運內裝以及了無新意的車體外觀，也即將改頭換面。在經濟部工業局多年支持與帶領之下，即將升格為台灣設計研究院的台灣創意設計中心，以創造「設計影響力」為目標，發展「Designed in Taiwan」，從組織創新、設計思考、尊重專業到跨界整合，一一將設計導入公共服務，並強化政府施政效能與效率，除了連結設計網路之外，亦建立公部門的設計評估準則，進而提升國家創新的能力。

以公運路線為例子，過去臺北到花蓮，民眾的選擇是飛機、台鐵、小客車、高速客輪及客運，基本上不是高速客輪就是飛機，才能花費你不到三個小時的時間，當選擇物美價廉的方式時，客運無疑是第一首選。2020 年初，北花公運將啟動「板橋—花蓮」及「南港—花蓮」全程預估僅 3 小時 30 分鐘便能抵達，這路線意味著蘇花公路將成為花東地區最可靠的聯外道路，自 2019 年 8 月已由台灣創意設計中心帶領設計團隊啟動此專案，用設計導入方式，進行北花公運的視覺形象、車體外觀與內裝設計，以提升旅客們的高度體驗值。透過客運業者帶領車體廠執行製作，預估明年「北花公運」的美學計畫會讓臺灣民眾、國外旅客刮目相看。

Photo Credit : Taiwan Design Center 團隊盤點臺灣公運觀察：外觀資訊混亂、LED辨認困難、內裝色系及材質，將以公共服務設計導入，協助整合客運企業品牌營運精神，除了景觀特色定調路線名稱與主題等；將「公共運輸」變為「臺灣品牌」讓世界看見臺灣。

Photo Credit : Taiwan Design Center 「視覺策略最重要的部分就是在於簡化不必要的干擾，使貨的實在訊息的過程變得更加容易。」此次北花公運美學計畫整合材質、資訊以及色彩達到視覺降壓的效果，全方位打造車體視覺外觀 x 內裝 x 識別設計。

改變從細節做起

北花公運美學計畫，旨在將公共運輸變作品牌推廣出去，其融入路線中的城市故事更是一大亮點，搭上一班往返臺北花蓮的客運，沿途除欣賞瑰麗風景之餘，亦能從所搭乘的交通運輸中體現設計之於生活的必要性。

一座城市，一個國家的個性，皆反映在公共服務範疇裡面，臺灣公共運輸不會再是雜亂無序的外觀看板、識別困難的LED、材質不佳的座椅，而是透過設計來改變所有小細節，延伸到公共服務的各個層面。2020年從小地方做起，一步一步扎實地往規劃好的路線走去，展開全新的城市面容。

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