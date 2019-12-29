陳文成命案檔案滿50年才能公布，這就是民進黨的轉型正義嗎？

50年後陳文成命案，加害者呢？

促轉會12月25日表示，國安局原本列為「永久保密」的檔案已在11月完成解密，但相關檔案「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，要滿50年後才能提供外界閱覽。這種說法令人無法接受！難怪消息一出，陳文成臉書專頁，馬上打臉，50年後家屬還在嗎？

一件謀殺案，在解密後套上「嚴重影響國家安全與對外關係之虞」的說法後，讓大家質疑的基於政治動機所為，更為清楚明白。但人命都是一樣可貴，也無法替代。當年陳文成的被害，是被刑求後意外死亡的被自殺，還是其他原因，國安局工作人員拿國人稅金領薪，就有責任讓真相大白，交代國人，他們說現在不宜公開的說法，是誰給予的權力？他們是站在誰的立場說話？

只因所涉及掩飾罪行的政治人物，最高涉及現今還在枱面上活躍的當年新聞局局長宋楚瑜，也是現今台灣總統候選人之一，因此而繼續河蟹到案發50年才能提供外界檢閲，為宋楚瑜的選情，台灣的正義要如此犧牲，實在令人難以置信。

社會安全40年前就沒有

小燈泡的死亡，社會痛惜，殺人犯馬上就捕的情況下，其家屬至今仍沉痛地指責，加害者應判死刑。我們社會可憐小燈泡的無辜死亡，母親勇敢面對，甚而出來參選，為社會安全網問題加重份量，都是正面的能量。現在以同樣的人命來看陳文成案。陳文成案，不僅是一條命，至今仍死得不明不白，也查不出兇殘的加害兇手，至今官方的說法就是要家屬硬生生吞下他自殺的說法，但事證卻朝向他殺的方向，這樣的命案，完全適用今（2019）年通過的殺人罪無追訴權時效。

憑什麼一個無立法權的官方機構，就可以大權一揮地把命案真相給壓下去？陳文成家屬與免於恐懼自由的人民又情何以堪？台灣如果有社會公義，為什麼不能面對加害者？要延至50年後才公開，目的是要掩護加害者的罪行，因為到時加害者和共犯大多死亡，無法追究責任，一切都變得各說各話的歷史神話，無人需要認錯究責。這也讓人看清，民進黨國會過半下，選舉考量第一之下的轉型正義的扭曲原貌，令人遺憾與失望。

如果民進黨的轉型正義不在乎社會正義，不在乎加害者的追究，只要人民給予權力，那他們只會腐化，那他們就沒有國會再過半的權力，因為這讓我們認清民進黨過半權力的的傲慢，一個更積極爭取社會正義的其他政黨，我們更應期待，讓他們有機會進入國會，為台灣良知力拼轉型正義。

其實大家要清楚，我們社會安全網從來就沒有過，從過去四、五十年到現在就沒有安全過。過去的殺人，不是無差別的殺人，他們是有組織，系統化地針對某些人來秘密殺人。陳文成是台灣優秀青年，美國的年輕助理教授，前景看好。他的命案真相，對台灣社會衝擊很大，是在於我們每個國民都有免於恐懼的自由，國家不認錯我們永遠不會有真正的社會安全，這正是我們無法接受一個被國家自殺的說法。

正如同小燈泡母親期待殺人犯伏法，對於陳文成的死亡，我們要知道真兇的心情是一樣。王景玉是殺人兇手，人人喊打，而1981年的殺人兇手與共犯，為何不能向社會說清楚，講明白？解了密，就是要還給傷痛的社會一個真相。保護兇手與共犯，不是台灣社會樂見的，也不是國安局的權責，他們敢拖延和稀泥，後面下指導棋的，擺明了就是執政的民進黨。

現在過半的國會，都做不到公開解密後的檔案，那我們對執政的民進黨還能有什麼期待？

我們心疼小燈泡而期待加害者伏死刑消失在這世界的心情，就有如對陳文成命案找出真兇的期待心情，這之中不該有什麼模糊空間，也不能有50年的空白。如果小燈泡的死引發無辜者被殺的憤恨，陳文成命案引發的卻是加害者與共犯消遙法外，享盡權勢，並以加害者的姿態吸食台灣權力的奶水。

這亳無是非與良知的社會模樣，不是台灣人民的錯，而是民進黨過半對台灣人傲慢的錯。人民最後還是必須讓民進黨懂得謙卑，也只能用不過半的國會教訓他們，讓更多有良知的政黨從政者，引領民進黨從新面對真正的轉型正義。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航