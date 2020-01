dare作為及物和不及物動詞，意思與用法有什麼不同？

影片中小朋友們參與的挑戰叫Don’t You dare Move(不准動大挑戰),當中的dare想必大家也經常聽到吧!但你知道這個字該怎麼用嗎?有哪些常見用法呢?今天就跟著希平方一起瞧瞧吧!

首先,dare經常作為動詞使用,但作為及物和不及物動詞時的意思和用法都不太一樣喔!

「及物動詞」的意思及用法

dare作為「及物動詞」時,英英字典的定義是「to persuade somebody to do something dangerous, difficult or embarrassing so that they can show that they are not afraid」,意思是「說服某人去做危險、困難或尷尬的事情來顯示他們並不懼怕」,有激將的意味在。

它的三態是dare-dared-dared,那因為是及物動詞,後面需要加上受詞,因此用法是dare someone或dare someone to do something,例如:

Go on. Tell him. I dare you.(去啊。去告訴他啊。我諒你不敢。) My brother dared me to go bungee jumping.(我弟激我不敢去高空彈跳。) Did Alex dare you to do such stupid things?(是Alex激你去做這些蠢事的嗎?)

那要注意,dare沒有進行式的用法喔!

「不及物動詞」的意思及用法

dare作為「不及物動詞」時,英英字典的定義是「to be brave enough to do something」,意思是「有足夠勇氣去做某事」,它的三態同樣是dare-dared-dared,也同樣沒有進行式的用法喔。

那因為是不及物動詞,可以單獨使用,例如:

Dream big if you dare.(把夢做大,如果你敢的話。)

或者也可以寫成dare (to) do something,表示「敢做某事」,常用在「否定」或「問句」中(特別是否定),而當中的to在口語時可以省略,例如:

No one dares (to) go there alone. (沒人敢一個人去那裡。) He doesn’t dare (to) ask her out on a date.(他不敢邀她出去約會。) Do you dare (to) challenge him in the meeting?(你敢在會議中挑戰他嗎?)

其他常見慣用法

除了上述用法,dare還有兩個相當常見且約定成俗的慣用法:how dare you和don’t you dare。

how dare you (do something) 你竟敢(做某事)

How dare you fool me like that!(你竟敢那樣捉弄我!)

→注意動詞fool前面不會加上to

don’t you dare (do something) 你敢(做某事)試試看

A: I’m going to tell Mom what you have done.(我要去跟媽媽說你做了什麼。)

B: Don’t you dare.(你敢試試看。)

Don’t you dare tell him the secret.(你敢告訴他這個秘密試試看。)

→注意動詞tell前面不會加上to

那如果我們看回影片中出現的Don’t You dare Move,其實字面意思就是「你敢動試試看」,但因為是遊戲名稱,因此就翻成了「不准動大挑戰」囉。

看完今天的專欄,相信你對dare的用法也更加了解了,別忘了找機會實際用用看喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈dare這個字,究竟該怎麼用呢?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航