dare作為及物和不及物動詞，意思與用法有什麼不同？

影片中小朋友們參與的挑戰叫Don’t You dare Move（不准動大挑戰），當中的dare想必大家也經常聽到吧！但你知道這個字該怎麼用嗎？有哪些常見用法呢？今天就跟著希平方一起瞧瞧吧！

首先，dare經常作為動詞使用，但作為及物和不及物動詞時的意思和用法都不太一樣喔！

「及物動詞」的意思及用法

dare作為「及物動詞」時，英英字典的定義是「to persuade somebody to do something dangerous, difficult or embarrassing so that they can show that they are not afraid」，意思是「說服某人去做危險、困難或尷尬的事情來顯示他們並不懼怕」，有激將的意味在。

它的三態是dare-dared-dared，那因為是及物動詞，後面需要加上受詞，因此用法是dare someone或dare someone to do something，例如：

Go on. Tell him. I dare you.（去啊。去告訴他啊。我諒你不敢。） My brother dared me to go bungee jumping.（我弟激我不敢去高空彈跳。） Did Alex dare you to do such stupid things?（是Alex激你去做這些蠢事的嗎？）

那要注意，dare沒有進行式的用法喔！

「不及物動詞」的意思及用法

dare作為「不及物動詞」時，英英字典的定義是「to be brave enough to do something」，意思是「有足夠勇氣去做某事」，它的三態同樣是dare-dared-dared，也同樣沒有進行式的用法喔。

那因為是不及物動詞，可以單獨使用，例如：

Dream big if you dare.（把夢做大，如果你敢的話。）

或者也可以寫成dare (to) do something，表示「敢做某事」，常用在「否定」或「問句」中（特別是否定），而當中的to在口語時可以省略，例如：

No one dares (to) go there alone. （沒人敢一個人去那裡。） He doesn’t dare (to) ask her out on a date.（他不敢邀她出去約會。） Do you dare (to) challenge him in the meeting?（你敢在會議中挑戰他嗎？）

其他常見慣用法

除了上述用法，dare還有兩個相當常見且約定成俗的慣用法：how dare you和don’t you dare。

how dare you (do something) 你竟敢（做某事）

How dare you fool me like that!（你竟敢那樣捉弄我！）

→注意動詞fool前面不會加上to

don’t you dare (do something) 你敢（做某事）試試看

A: I’m going to tell Mom what you have done.（我要去跟媽媽說你做了什麼。）

B: Don’t you dare.（你敢試試看。）

Don’t you dare tell him the secret.（你敢告訴他這個秘密試試看。）

→注意動詞tell前面不會加上to

那如果我們看回影片中出現的Don’t You dare Move，其實字面意思就是「你敢動試試看」，但因為是遊戲名稱，因此就翻成了「不准動大挑戰」囉。

看完今天的專欄，相信你對dare的用法也更加了解了，別忘了找機會實際用用看喔！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈dare這個字，究竟該怎麼用呢？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航