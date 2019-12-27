全球最大網路百科「維基百科」被土耳其封鎖超過2年，憲法法院宣判禁令違憲

（中央社）土耳其憲法法院26日裁定，政府2年多來封鎖維基百科（Wikipedia），違反言論自由。這項判決為解除禁令鋪路。

土耳其資訊暨通訊科技局（Information and Communication Technologies Authority）2017年4月祭出的維基百科禁令到現在仍然有效。土耳其官員當時說，維基百科未能刪除網頁中將土耳其與恐怖團體掛鉤的不實內容，因此有必要封鎖這個線上百科。資訊暨通訊科技局援引法律指出，當局有權封鎖被視為會對國家安全構成威脅的網站。

此舉也引發資訊自由擁護人士抗議。營運維基百科的非營利組織維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）上訴土耳其憲法法院挑戰禁令。基金會5月曾說會告上歐洲人權法院（European Court of Human Rights）。

憲法法院判違反言論自由，維基百科能重回土耳其嗎？

《安納杜魯新聞社》報導，土耳其憲法法院的法官以10比6的表決結果，裁定封鎖維基百科違反言論自由。

維基百科創辦人韋爾斯樂見判決結果，他在推特上傳先前到伊斯坦堡（Istanbul）旅行的照片，並留言說「土耳其，歡迎回來」。

Welcome back, Turkey! pic.twitter.com/txeAnBMpLE — Jimmy Wales (@jimmy_wales) 2019年12月26日

律師阿卡德尼茲（Yaman Akdeniz）告訴《路透社》，憲法法院必須將書面聲明送至資訊暨通訊科技局，以解除禁令，還說過去類似的判決結果是在24小時內執行。阿卡德尼茲表示，在法律上來說，下級法院無權拒絕，但近來例子顯示有下級法院未立即執行憲法法院判決。

根據《美聯社》，土耳其政府沒有立即對判決發表評論，目前也還不清楚何時可恢復正常拜訪維基百科網站，但許多土耳其人已經找到了規避禁令的方法使用維基百科。

《衛報》報導，雖然土耳其人多使用如VPN（虛擬私人網路）的方式使用維基百科，但土耳其的網路審查仍然十分嚴重，目前至少有12萬7000個網站被禁，而像臉書、推特這樣的社群也不時被暫時封鎖 – 通常是在示威抗議或恐怖襲擊不久後。 土耳其在2016年對總統 艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）發動 政變失敗後， 鎮壓行動逐步升級 ，此後數十家媒體機構被關閉或接管。

2017年3月8日，在土耳其發動「修憲公投」之前，一名21歲的大學生Ali Gül在YouTube上發布了一段影片對修憲表達了異見，但他隨後在3月21日被正式逮捕，還被指控經營一個侮辱總統艾爾多安的推特帳號，遭判刑8年。同年4月，土耳其公投通過，將內閣制改成總統制，且總統可連做15年。

根據人權觀察組織，土耳其也是僅次於中國、世界上監禁最多記者的國家，估計有175名新聞媒體工作者因恐怖主義罪行被拘留或服刑。

而根據維基百科，除了土耳其之外，另一個封鎖維基百科的國家是中國（2005年10月19日，中國所有的維基媒體都遭遇到封鎖，原因不明）。而在伊朗、巴基斯坦、俄羅斯、敘利亞、泰國、突尼西亞、烏茲別克、委內瑞拉等國家，甚至英國、法國、德國也遭到不同程度的審查。

2013年4月，法國國內情報總局指法語維基百科的皮埃爾敍奧特軍用無線電台條目涉及軍事機密，違反法國刑法中「危害國防機密法」，多次要求維基媒體基金會把該條目刪除，否則法國國內情報總局將拘留法語維基百科管理員雷米·馬蒂斯。不過該條目被刪除後，已被一名來自瑞士的維基百科管理員恢復。

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核稿編輯：羊正鈺