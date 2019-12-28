德國聖誕節有父母滿滿的愛，以及每家專屬的聖誕老人來訪故事

德國的聖誕節，每一家都過得很不一樣。今（2019）年就如同往年的聖誕，我們全家到先生的父母家過聖誕。

先生家的弟弟妹妹及家人也都同時回婆婆家過節，是我們一年全家族的大事。全部的親人加總起來有十到十三人，我們總是像侯鳥一樣選擇在聖誕節團聚，各家展現手藝，輪流下廚吃大餐。

德國人重視聖誕，除了有宗教意義外，也有家人團聚的意思，因為這一天聖誕老公公會帶著重重的禮物來訪，麻袋中的禮物，是每家父母滿滿的愛。

今年的聖誕節，裝扮成聖誕老人的先生，一進門就被小孩一眼識出是我先生。小叔家最小的六歲尤那斯，看到穿紅衣裝扮成聖誕老人的先生，馬上摀住嘴吧，張口無言，好又像被驚訝得不知所已地往後跑。不過他今年開口的第一句，竟直乎先生的名字北安，好像在歡迎久了不見的老朋友。

記得去（2018）年尤那斯更是天真，喜歡說話的他，竟認真地問了聖誕老人一句，「請問你把你騎乘的糜鹿停在哪？」聖誕老人被這一問，呆愣了一下，也機智地帶他去外面看。指著鄰居前面點亮聖誕燈的裝飾燈糜鹿給他看說，「牠停在這等我，看到了嗎？」這一問一答，成了每年聖誕節的佳話。幸好聖誕老人有做功課，沒考倒聖誕老人，倒是讓人驚訝兒童的機智與原汁原味的天真。

聖誕老人來訪的故事

有關家庭裡聖誕老人的故事，這幾年來成了家中一代又一代盛行的傳說。最早的聖誕老人的故事，是二十年前在先生外甥女4歲時的故事。那時的聖誕老人是我公公裝扮成的。公公說當年他穿著雨鞋，穿戴聖誕老公公的衣物一進他女兒家門，就被大孫女叫住，她一臉責備的神情對這個突入家門的聖誕老公公生氣地說，「進門請脫鞋。媽媽說每個人進家門都要脫鞋！」一場精彩童言童語，惹得聖誕老人躊躇不前，最後媽媽趕緊打圓場，說聖誕老公公有特別任務，他等一下要趕路，我們要諒解他。

另外有一年，我先生在十多年前被他妹妹邀請當聖誕老人時，被妹妹交代要對幼兒訓話一下，希望他們不要在家中牆壁亂塗鴨。我先生當時自己尚未有小孩，當他穿上聖誕老人衣服，看到兒童幼嫩和童稚的眼神，他的心馬上就被他們的眼神給融化，根本無法說出訓斥的話，怕得就是傷了小孩他們的心，於是只好脫稿演出，問小孩有沒有守規矩？當幼童點頭像倒蒜般的時候，心軟的聖誕老公公就肯定讚賞地拿出禮物，訓斥之事被拋腦後。聖誕節沒有人該被責備，大舅當的聖誕老公公更是沒有責難外甥的道理。

Photo Credit: 劉威良提供

家中小弟身亡，凝聚家人情感

記得剛嫁來德國的先生家時，覺得大家都各忙各的，很少珍惜相聚，心中只覺得這就是德國式的家庭文化。

十三年前先生最小的弟弟，獨自住在柏林，久患思覺失調症的他，當年是數學博士畢業沒幾年，本在大學工作，後來因病而失業數年。因他心理治療師死亡數年，他就自行停藥不再就診，已致於他精神狀態很差，已經好久無法和外人接觸，也幾乎無法與人通電話。

當過精神科護理師的我曾在家庭聚會提出警示，但似乎家中也沒人可以改變什麽。記得當年我按奈不住問了先生，說他是家族中的大哥，不覺得應該把生精神病的小弟接到我們家附近住，就近照顧嗎？他當時回說，「我不知道，我們可不可以受得了他。」那時，我對他誠實到不願擔負責任的說法驚嚇到，也就不加以干涉，畢竟這是他們的家務事，我僅能提醒而不能干預。現在想來，他的誠實豆沙包，也是為他與我們家負責任的說法，因為他實在掌控不了，無法勉強自己承擔。

我問過先生之後的沒幾個月，有一天公公就打了電話來，說小叔死了，他死於跳樓輕生。在先生家族中，身作醫生的姨媽以醫學的角度說，他是症狀使然。當他心生恐懼，害怕別人要殺害他時，他跳樓就不是蓄意的自殺，而是精神病症所產生的症狀引發的死亡。看似自殺，嚴格來說是被迫害妄想引致的死亡。

十三年前我的兒子還小，我對小叔沒什麼印象，只知道他不太說話，說起話來多是被警察跟蹤的怪誕言語，無法接話。我想他的家人，也跟我一樣，不知如何是好。小叔是先生家中最小、最聰明也最叛逆的兒子。至今我也不知道，如果真的接他來我們附近照顧，是否會有不一樣的結局，但是他的死亡確實加深了家人的連結。

家族聚會中家人對他很少提起，但也會不經意地被相關事物帶到他的名字。回到先生父母的老家，我們不曾再去過他的墳，也不太記得他的冥日，但家中仍有他的開心微笑的照片，家族的相聚卻更密集，家人也更互相體己。先生小弟年輕的生命，在家族中凋謝得最早，也讓我們更懂得即時珍愛自己家人的時刻。死亡的降臨，往往是最殘忍、嚴厲而永生不忘的教悔。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航