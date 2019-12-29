零售商、破產、資產淨值⋯⋯這些商用英文常見單字怎麼說？
我們想讓你知道的是
這些字都是商業英語中常見的單字，想要在多益取得高分或在職場上變得更專業，一定要好好學起來喔！
看完影片後，大家想必也更加瞭解曾經紅極一時的快時尚龍頭Forever 21是怎麼走下坡的。影片中提到了許多商業英文的詞彙，今天就和希平方一起認識這些實用詞彙吧！
- retailer
影片中提到了Forever 21曾是美國發展最快速的快時尚零售商，而「零售商」的英文就是retailer，也可以指「零售店、零售業者」，常見的搭配有：food retailer「食品零售商」、clothing retailer「服飾零售商」、electronics retailer「電子產品零售商」等等。來看個例子吧：
The food retailer is seeking to expand its business into clothes.（這家食品零售商正試圖擴張事業版圖、進入服飾業。）
- billionaire
影片提到了Forever 21的創辦人張氏夫婦曾是億萬富翁，而「億萬富翁」的英文就是billionaire，是由billion「十億」這個字衍伸而來。來看個例子吧：
Not everyone who becomes a billionaire stays one.（不是所有成為億萬富翁的人都能永遠當億萬富翁。）
順便幫大家補充，我們中文常說的「百萬富翁」則是millionaire，是由million 「百萬」衍伸而來的喔！
- net worth
在講到Forever 21創辦人張氏夫婦的資產時，用到了「資產淨值」net worth 這個字。net worth 指的是「一個人、企業或政府組織的總資產扣掉總負債後的金額」，常常像影片一樣拿來衡量一個人的身價。舉個例子：
The firm specializes in advising high-net-worth individuals.（這間公司專門為擁有高資產淨值的人提供建議。）
- bankruptcy
不幸地，Forever 21最後還是宣告了破產，而「破產」這個字的英文就是bankruptcy，舉個例子：
The company filed for bankruptcy in 2012.（這間公司在2012年宣告破產。）
而bankruptcy的形容詞就是bankrupt 「破產的」，舉個例子：
Hundreds of firms went bankrupt during the recession.（數百間公司在經濟蕭條時破產。）
- in debt
Forever 21因為經營不善而欠下了鉅額債務，那麼要表達「欠債」時我們可以使用in debt這個片語，而debt這個字就是「債務」的意思喔！來看個例子：
The company is deep in debt.（這間公司欠了一大筆錢。）
另外，有個很類似的片語in someone’s debt則是「欠某人人情」的意思，舉個例子：
Tim helped me achieve a great result from the college entrance exam; I am always in his debt.（Tim 幫助我在大學入學考試中取得佳績；我永遠欠他這份人情。）
這些字都是商業英文中常見的單字，想要在多益取得高分或在職場上變得更專業，一定要好好學起來喔！
本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈net worth、bankruptcy是什麼？超實用商業英文輕鬆學！〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航