零售商、破產、資產淨值⋯⋯這些商用英文常見單字怎麼說？

看完影片後,大家想必也更加瞭解曾經紅極一時的快時尚龍頭Forever 21是怎麼走下坡的。影片中提到了許多商業英文的詞彙,今天就和希平方一起認識這些實用詞彙吧!

retailer

影片中提到了Forever 21曾是美國發展最快速的快時尚零售商,而「零售商」的英文就是retailer,也可以指「零售店、零售業者」,常見的搭配有:food retailer「食品零售商」、clothing retailer「服飾零售商」、electronics retailer「電子產品零售商」等等。來看個例子吧:

The food retailer is seeking to expand its business into clothes.(這家食品零售商正試圖擴張事業版圖、進入服飾業。)

billionaire

影片提到了Forever 21的創辦人張氏夫婦曾是億萬富翁,而「億萬富翁」的英文就是billionaire,是由billion「十億」這個字衍伸而來。來看個例子吧:

Not everyone who becomes a billionaire stays one.(不是所有成為億萬富翁的人都能永遠當億萬富翁。)

順便幫大家補充,我們中文常說的「百萬富翁」則是millionaire,是由million 「百萬」衍伸而來的喔!

net worth

在講到Forever 21創辦人張氏夫婦的資產時,用到了「資產淨值」net worth 這個字。net worth 指的是「一個人、企業或政府組織的總資產扣掉總負債後的金額」,常常像影片一樣拿來衡量一個人的身價。舉個例子:

The firm specializes in advising high-net-worth individuals.(這間公司專門為擁有高資產淨值的人提供建議。)

bankruptcy

不幸地,Forever 21最後還是宣告了破產,而「破產」這個字的英文就是bankruptcy,舉個例子:

The company filed for bankruptcy in 2012.(這間公司在2012年宣告破產。)

而bankruptcy的形容詞就是bankrupt 「破產的」,舉個例子:

Hundreds of firms went bankrupt during the recession.(數百間公司在經濟蕭條時破產。)

in debt

Forever 21因為經營不善而欠下了鉅額債務,那麼要表達「欠債」時我們可以使用in debt這個片語,而debt這個字就是「債務」的意思喔!來看個例子:

The company is deep in debt.(這間公司欠了一大筆錢。)

另外,有個很類似的片語in someone’s debt則是「欠某人人情」的意思,舉個例子:

Tim helped me achieve a great result from the college entrance exam; I am always in his debt.(Tim 幫助我在大學入學考試中取得佳績;我永遠欠他這份人情。)

這些字都是商業英文中常見的單字,想要在多益取得高分或在職場上變得更專業,一定要好好學起來喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈net worth、bankruptcy是什麼?超實用商業英文輕鬆學!〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航