零售商、破產、資產淨值⋯⋯這些商用英文常見單字怎麼說？

看完影片後，大家想必也更加瞭解曾經紅極一時的快時尚龍頭Forever 21是怎麼走下坡的。影片中提到了許多商業英文的詞彙，今天就和希平方一起認識這些實用詞彙吧！

retailer

影片中提到了Forever 21曾是美國發展最快速的快時尚零售商，而「零售商」的英文就是retailer，也可以指「零售店、零售業者」，常見的搭配有：food retailer「食品零售商」、clothing retailer「服飾零售商」、electronics retailer「電子產品零售商」等等。來看個例子吧：

The food retailer is seeking to expand its business into clothes.（這家食品零售商正試圖擴張事業版圖、進入服飾業。）

billionaire

影片提到了Forever 21的創辦人張氏夫婦曾是億萬富翁，而「億萬富翁」的英文就是billionaire，是由billion「十億」這個字衍伸而來。來看個例子吧：

Not everyone who becomes a billionaire stays one.（不是所有成為億萬富翁的人都能永遠當億萬富翁。）

順便幫大家補充，我們中文常說的「百萬富翁」則是millionaire，是由million 「百萬」衍伸而來的喔！

net worth

在講到Forever 21創辦人張氏夫婦的資產時，用到了「資產淨值」net worth 這個字。net worth 指的是「一個人、企業或政府組織的總資產扣掉總負債後的金額」，常常像影片一樣拿來衡量一個人的身價。舉個例子：

The firm specializes in advising high-net-worth individuals.（這間公司專門為擁有高資產淨值的人提供建議。）

bankruptcy

不幸地，Forever 21最後還是宣告了破產，而「破產」這個字的英文就是bankruptcy，舉個例子：

The company filed for bankruptcy in 2012.（這間公司在2012年宣告破產。）

而bankruptcy的形容詞就是bankrupt 「破產的」，舉個例子：

Hundreds of firms went bankrupt during the recession.（數百間公司在經濟蕭條時破產。）

in debt

Forever 21因為經營不善而欠下了鉅額債務，那麼要表達「欠債」時我們可以使用in debt這個片語，而debt這個字就是「債務」的意思喔！來看個例子：

The company is deep in debt.（這間公司欠了一大筆錢。）

另外，有個很類似的片語in someone’s debt則是「欠某人人情」的意思，舉個例子：

Tim helped me achieve a great result from the college entrance exam; I am always in his debt.（Tim 幫助我在大學入學考試中取得佳績；我永遠欠他這份人情。）

這些字都是商業英文中常見的單字，想要在多益取得高分或在職場上變得更專業，一定要好好學起來喔！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈net worth、bankruptcy是什麼？超實用商業英文輕鬆學！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航