美國質疑柬埔寨允中企修建機場含軍事目的，洪森政府：中國是關心我們繁榮的朋友

《紐約時報》報導，由中國公司——天津優聯集團興建的七星海國際機場（Dara Sakor International Airport），位處柬埔寨南部的一處海岸線旁，它在2020年完工後，將是擁有柬埔寨最長的跑道的國際機場，同時該公司還也在機場附近修建一個深度足以容納海軍艦艇的港口。

《美國之音》報導，該項目在「一帶一路」倡議推出後，逐步演變為「柬中綜合投資開發試驗區」 ，被視為柬中經濟合作的典範和「一帶一路」重點示範專案。同時，同時該項目佔柬埔寨550公里海岸線是550公里的五分之一，約90公里。

《紐約時報》報導指出，名不見經傳的優聯集團除了柬埔寨的這片3.6萬公頃土地外，沒有任何國際項目，而且該公司與中共政治關係密切。報導稱，該公司已在這七星海項目的土地交易已獲得了99年的使用權，引起柬埔寨在野黨對國家主權問題的關注，美國也對中方在區域的軍事影響力表達擔憂。

報導指出，興建中的機場和港口附近已有中國公司建設好的度假村項目，但該度假村始終生意蕭條，因此令人質疑這些商業項目是在掩蓋中國將柬埔寨打造成軍事前哨站的藉口。洛杉磯西方學院(Occidental College)政治學家索帕·伊(Sophal Ear)告訴《紐約時報》，中國人之所以要在叢林裡建跑道，是為使中國能在該地區投射空中力量，改變整個遊戲規則。

五角大樓發言人戴夫·伊斯特本中校(Lt. Col. Dave Eastburn)在告訴《紐約時報》「我們對七星海修建的機場跑道和港口設施的建設規模表示擔憂，這種規模遠遠超出目前的和預期的商業活動基礎設施需求，可能會用於軍事目的，」 伊斯特本還說，「柬埔寨政府採取的任何邀請外國軍隊進駐的步驟，都將破壞東南亞地區的和平與穩定。」

美國認為，由於柬埔寨首相洪森已掌權34多年，並抗拒西方國家的民主化要求，因此積極向中國靠攏。不過洪森政府否認讓中國軍隊在柬埔寨建基地，七星海的機場跑道、港口建設是要把這片偏遠的雨林打造成一個全球物流中心。「柬埔寨將不會有中國軍隊，一點都不會有，說有駐軍的人是捏造，」柬埔寨政府發言人派西潘(Pay Siphan)反駁道「也許白人想通過不讓我們發展經濟來阻礙柬埔寨。」

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中國的金錢政治介入

實際上，在還是胡錦濤時代的2008年，七星海開發區的建設就啟動了，當時協議書簽訂儀式的，是時任中共中央政治局委員、天津市委書記張高麗。優聯集團的宣傳材料將七星海開發區開發計劃稱為「東南亞乃至全世界最大的濱海城市投資項目」，然而十一年過去，七星海開發區仍人煙稀少。

同時在距離七星海不到80公里的海龍灣，也有個中資度假村項目，而且附近就是柬埔寨最大海軍基地—西哈努克省西哈努克市雲壤海軍基地（Ream Naval Base）。今年7月《華爾街日報》報導，中柬簽訂了一份秘密協議草案，允許中國獨家使用部分雲壤海軍基地，為期30年。由於過去柬埔寨曾要求美國整修基地，但最終卻表示不再需要美國幫助，因此令美國質疑中國在背後的角色為何。不過柬埔寨國防部副部長宗索吉上將否認了柬埔寨曾向美國提出整修雲壤海軍基地的說法，他對《紐約時報》「我們難道非得要美國來發展我們的主權嗎？我們非得乞求美國來做這個項目嗎？」

《紐約時報》報導，今年7月美國眾議院通過了一項法案，尋求對破壞柬埔寨民主的個人實施制裁，其中包括幫助洪森打壓政敵的同夥，而在今年12月19日，美國財政部就製裁了柬埔寨軍隊前總參謀長官金上將(Gen. Kun Kim)及其家人，他們疑似利用與「中國國有實體」的關係牟利，使用「武裝力量進行恐嚇、破壞，以達到清地的目的」。儘管美國沒有透露這家中國實體的名字，但人權組織和當地居民則稱是優聯集團。

由於不滿美國以人權的名義介入柬埔寨內政事務，柬埔寨開始轉與中國展開更多的軍事合作，包括兩年前柬埔寨軍方暫停了與美國的聯合軍事演習，以及今年7月洪森宣佈以2.4億美元購買中國製造的武器。

持有柬埔寨和美國雙重國籍的政府發言人派西潘在接受《紐約時報》採訪時說「如果美國大使館的人不喜歡我們，他們可以收拾東西走人，」、「他們在搗亂，而且對柬埔寨的不尊重，我們看在眼裡。」

西潘還說。「中國在關心我們的繁榮⋯⋯我們是很好的朋友。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜